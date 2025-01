"Alien : Romulus" : le réalisateur corrige un effet CGI controversé

Quelque chose a mal tourné dans "Alien : Romulus". En effet, le réalisateur Fede Alvarez a corrigé spécialement pour la version Home Cinema un effet qui avait auparavant suscité de nombreuses discussions.

Peu de franchises parviennent à s'ancrer dans le paysage de la culture populaire comme "Alien". Depuis le chef-d'œuvre de Ridley Scott en 1979, les xénomorphes ont envahi les écrans de cinéma, les home cinémas et, plus récemment, les plateformes de streaming.

Mais tous les effets générés par ordinateur ne sont pas parfaits dès le départ - le réalisateur Fede Alvarez en a fait l'expérience avec son "Alien : Romulus". Pour la sortie en salle, un effet en images de synthèse qui avait causé beaucoup d'inquiétudes dans la version cinéma a été considérablement retravaillé.

Avertissement sur le spoiler: Si vous n'avez pas encore vu "Alien : Romulus" et que vous ne voulez pas gâcher la surprise de savoir de quel effet CGI il s'agit, il vaut mieux ne pas lire la suite.

Un androïde avec des problèmes "uncanny"

Dans l'histoire d'"Alien : Romulus", qui se déroule entre les événements d'"Alien" et d'"Aliens", un nouvel androïde nommé Rook fait son apparition - avec le visage de Ian Holm, l'interprète décédé de l'emblématique Ash dans le premier film. Pour son retour en animation par ordinateur, l'autorisation de la famille de Holm avait été préalablement obtenue. Cette décision a néanmoins provoqué des maux de ventre chez les fans comme chez le réalisateur.

"Nous manquions tout simplement de temps en post-production pour bien faire les choses", explique Alvarez dans une interview accordée au célèbre magazine de l'industrie Empire. "En fait, je n'étais pas satisfait de certains plans dans lesquels on voyait trop les effets numériques. Je comprends donc que certaines personnes soient critiques à ce sujet."

Mais Alvarez n'a pas abandonné. Pour les versions Blu-ray et 4K du film, il a convaincu le studio d'allouer plus de budget et - surtout - plus de temps à la post-production des effets.

"Nous l'avons réparé", a déclaré le réalisateur. "Nous avons enfin pu donner aux sociétés qui travaillaient dessus le temps nécessaire pour le faire correctement". L'effet a été réétalonné en utilisant un mélange de techniques pratiques et numériques. Fait particulièrement intéressant : la production a eu recours à une tête animatronique de Ian Holm, autrefois fabriquée pour "Le Seigneur des Anneaux". Cependant, cette poupée n'avait guère été utilisée pour la version cinématographique - une erreur qui a été corrigée.

Voici le résultat (en haut, la nouvelle version améliorée à partir du Blu-Ray, en bas, l'ancienne version cinéma):

A partir du 15 janvier, le film sera également disponible dans le catalogue de streaming pour les abonnés Disney+.

La saga continue : la suite de "Romulus" est confirmée

Il est intéressant de noter que "Alien : Romulus" ne sortira pas seulement en numérique et en Blu-ray, mais aussi - attention, alerte rétro - en VHS ! Dans une édition limitée et collector, le film est publié sur le support qui a dominé le marché du cinéma à domicile dans les années 1980 et 1990. Un hommage au 45e anniversaire de la franchise "Alien", pas un gag, selon le réalisateur Alvarez.

Ce n'est pas tout : Fede Alvarez travaille déjà sur une suite à "Alien : Romulus", mais il faudra attendre encore un peu. Le réalisateur veut prendre suffisamment de temps pour s'assurer que la suite ne répondra pas seulement aux attentes élevées, mais les dépassera.

Pendant ce temps, le réalisateur d'"Alien", Ridley Scott, a lui aussi déjà fait allusion à des projets pour un nouveau film Alien. On ne sait pas pour l'instant s'il poursuivra la série controversée "Prometheus" ou s'il se consacrera à une nouvelle direction. Mais avant cela, le xénomorphe sera de retour sur nos écrans : Noah Hawley ("Legion", "Fargo") lance une nouvelle série télévisée, "Alien : Earth", qui sera diffusée en streaming dès cette année.

La décision d'Alvarez de retravailler l'effet peut alimenter les discussions sur l'immortalité numérique, mais une chose est sûre : "Alien : Romulus" trouve toujours de nouvelles façons d'entrer dans les livres d'histoire du cinéma - que ce soit en Blu-ray, en numérique ou, nostalgiquement, en VHS.