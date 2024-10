Le retour de la VHS ! "Alien : Romulus" sort en cassette vidéo

Alerte rétro : 20th Century Studios sort "Alien : Romulus" non seulement en numérique, mais aussi en édition limitée sur cassette VHS. Le réalisateur Fede Alvarez a annoncé ce format inhabituel lors d'une projection à Los Angeles.

Dans un monde dominé par les services de streaming, 20th Century Studios revient au bon vieux temps et sort "Alien : Romulus" en édition limitée sur cassette VHS. Le réalisateur Fede Alvarez l'a annoncé lors d'une projection "Beyond Fest" à Los Angeles.

La vente débutera le 3 décembre. La cassette est présentée dans un élégant boîtier rétro dont l'artwork a été réalisé par Matt Ferguson. Il est d'ailleurs possible de le télécharger ici sous forme de poster. Lors de l'annonce, Alvarez a souligné que la cassette VHS n'était pas un gag, mais un hommage au 45e anniversaire de la franchise "Alien", qui vise à faire battre le cœur des cinéphiles et des nerds.

La coque chic de

Il reste à savoir si les images ont été spécialement adaptées au format 4:3 de la cassette. On ne connaît pas non plus le nombre exact de cassettes disponibles ni leur prix.

Un détail supplémentaire à prendre en compte pour les acheteurs potentiels : La VHS est publiée au format NTSC - ce qui signifie qu'elle ne peut pas être lue sur les enregistreurs PAL européens sans modifications matérielles spéciales. Ceux qui souhaitent se procurer cette VHS ont besoin d'un enregistreur VHS compatible avec les deux formats ou la considèrent simplement comme un objet de collection - ce qui devrait être l'attrait principal de beaucoup de personnes.

La nostalgie à l'état pur - ou le retour des supports de stockage physiques?

Les cassettes VHS ont marqué toute une génération : les boîtiers noirs encombrants et la possibilité d'enregistrer des films à la télévision ont fait le succès du home cinéma dans les années 1980 et 1990. Parmi elles, la cassette VHS du premier film "Alien".

Le fait que "Alien : Romulus" fasse l'objet d'une sortie VHS n'est pas une coïncidence : si l'un des sept films "Alien" a le plus de points communs avec l'original de 1979, c'est bien celui-ci. Je l'ai déjà écrit dans ma critique du film :

Critique « Alien : Romulus » rend hommage au classique de l’horreur de science-fiction par Luca Fontana

Maintenant, près de 20 ans après la dernière grande sortie VHS, ce format revient sous la forme d'une édition collector. Il est intéressant de noter que la sortie en VHS d'"Alien : Romulus" ne marque pas seulement un voyage nostalgique dans le passé, mais aussi un retour au support physique.

Alors que les services de streaming comme Netflix et Disney+ ont changé nos habitudes de visionnage, les formats physiques connaissent actuellement une petite renaissance. Après tout, les films et les séries peuvent disparaître du jour au lendemain des catalogues de streaming. Dernièrement, Disney a par exemple supprimé les quatre premiers films "Indiana Jones" de Disney+. Et ce parce que Disney a été contraint par le achat de Lucasfilm en 2012, a certes acquis les droits sur la marque "Indiana Jones". mais seulement une licence limitée aux quatre premiers films - que le réalisateur Steven Spielberg a encore tournés avec le studio Paramount Pictures.

En revanche, ceux qui ont un DVD, un Blu-ray ou même une VHS sur leur étagère n'ont pas à s'inquiéter de tels problèmes de licence.