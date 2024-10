AI Now : Lenovo mise sur sa propre IA

Lenovo a présenté de nombreuses nouvelles applications d'IA lors de sa conférence "Tech World". Certaines d'entre elles sont déjà prêtes à être commercialisées et devraient être prochainement disponibles en Europe.

L'étendue des fonctionnalités de Lenovo AI Now et la protection étendue des données suggèrent que les outils d'IA s'adressent également aux entreprises qui ne souhaitent pas confier leurs secrets industriels à une quelconque IA dans le cloud. Mais ils peuvent aussi être utiles aux utilisateurs privés - même si les descriptions actuelles laissent encore beaucoup de questions en suspens.

Lenovo AI Now : une IA directement sur votre PC

Lenovo AI Now a pour but de soulager les humains d'une grande partie de leur travail avec les ordinateurs de Lenovo et de permettre des interactions en langage naturel. Le fabricant cite à titre d'exemple:

l'automatisation des tâches,

la gestion de documents,

la transcription de réunions en ligne,

le contrôle des périphériques et

la création de contenu.

La commande vocale devrait permettre de rechercher des documents ou des images sur l'appareil ou de composer des résumés de texte selon ses propres besoins. Pour cela, Lenovo utilise avec Llama 3.1 le Large Language Model (LLM) de Meta.

En outre, AI Now permet de régler la luminosité de l'écran ou d'activer des outils de productivité comme le mode Eye-Care. L'assistant virtuel sur les ordinateurs devrait également bénéficier de l'IA et aider, entre autres, à corriger les erreurs.

L'assistant de connaissances de Lenovo AI Now.

Source : Lenovo

Avec ce que l'on appelle un assistant de connaissances, vous pouvez créer une base de données personnelle de connaissances avec des fichiers, à laquelle l'IA accède et qu'elle utilise pour répondre aux questions. Si la portée d'AI Now ne vous suffit pas, l'outil devrait également vous permettre d'intégrer des applications d'IA externes.

Lenovo AI Now fonctionne directement sur votre ordinateur et ne nécessite pas de connexion au cloud. Cela améliore la protection des données et devrait, selon Lenovo, économiser la consommation de la batterie. Lors de l'intégration de services basés sur le cloud, vous devriez avoir un contrôle total sur le moment où ils sont accédés. Un consentement explicite est requis pour chaque utilisation de données en nuage. Avec Azure AI Content Safety de Microsoft, Lenovo entend surveiller et filtrer les contenus nuisibles en temps réel dans AI Now.

A partir du premier trimestre 2025, Lenovo AI Now devrait être disponible en tant qu'option de téléchargement gratuite sur une sélection de PC AI Lenovo et préinstallée sur certains appareils plus récents. Le fabricant ne précise pas les exigences exactes.

Lenovo prévoit de mettre ses outils d'IA pour PC à la disposition des tablettes et des smartphones via "Smart Connect", qui relie les appareils Android et les ordinateurs Windows.

Lenovo Learning Zone : l'IA doit aider à l'apprentissage

Le fabricant fait son entrée dans les écoles avec sa plateforme éducative basée sur l'IA, "Lenovo Learning Zone". Plusieurs outils doivent faciliter "l'apprentissage dans et hors de la salle de classe". Il s'agit par exemple d'une transcription en temps réel qui prend en charge la création de notes. En outre, la plate-forme doit pouvoir convertir des supports de cours en notes ou créer des quiz à partir de ceux-ci. Des évaluations personnalisées devraient également être disponibles.

L'IA doit aider à l'apprentissage.

Source : Lenovo

La Lenovo Learning Zone peut synchroniser les données entre les ordinateurs et les smartphones. Ainsi, le matériel d'apprentissage doit être disponible sur tous les appareils. Les tâches analogiques sur papier peuvent être numérisées et téléchargées à l'aide du "Smart Scanner".

La Learning Zone utilise également AI Now. Les fichiers ne sont donc stockés que localement et les données personnelles restent sous le contrôle de l'utilisateur

Lenovo Learning Zone devrait être disponible en téléchargement gratuit sur une sélection de PC AI Lenovo à partir de décembre 2024 et préinstallée sur certains systèmes à partir de février 2025. Cela me semble indiquer que l'outil ne sera utilisé que dans un cadre privé et que le chemin vers les écoles est encore long.

Un ordinateur portable adapté et trois concepts de design

Lenovo a présenté le ThinkPad X1 2-in1 Gen 10 Aura Edition, un nouvel ordinateur portable qui devrait répondre aux exigences de l'AI Now. Il délivre jusqu'à 48 TOPS de puissance grâce à un processeur Core Ultra de la série Ultra 200V d'Intel. En outre, l'ordinateur portable de 14 pouces a accès aux fonctions Copilot+ de Microsoft. Il devrait être disponible à partir de février 2025 "à un prix de départ prévisionnel de 2 389 euros (hors TVA)", c'est du moins ce qu'indique Lenovo en France.

Le ThinkPad X1 2-in1 Gen 10 Aura Edition

Source : Lenovo

Alors que le ThinkPad X1 est un appareil fini, les trois suivants sont encore des concepts :

Lenovo a ajouté un bouton d'intelligence artificielle à la souris AI Mouse. Celui-ci doit permettre d'accéder à AI Now et de rendre ainsi les processus de travail plus efficaces.

Le "Home AI Brain" utilise l'IA pour résumer les événements spéciaux pour les familles. Les vidéos créées automatiquement sont idéalement remplies de souvenirs. Le "cerveau" ne fait office que de centrale et permet d'intégrer de nombreux appareils tels que tablettes, PC et téléviseurs pour la lecture et l'édition.

Les deux

Le "AI Buddy" est un assistant numérique doté d'une "interface utilisateur basée sur les émotions". Il doit par exemple s'occuper de la planification des rendez-vous, des rappels et des tâches quotidiennes, en adaptant ses réponses aux demandes et aux préférences de l'utilisateur.