Intel, AMD et Qualcomm : libre choix de la puce pour les nouveaux ordinateurs portables IA

Les nouveaux chipsets d'Intel et de Qualcomm axés sur l'IA vont provoquer une avalanche de nouveaux ordinateurs portables à l'IFA 2024 : un aperçu.

Alors qu'Intel promet la deuxième génération de ses puces Core-Ultra efficaces à l'IFA, Qualcomm lance les Version économique de son Snapdragon X Plus. Certains constructeurs ont également annoncé de nouveaux ordinateurs portables équipés de AMD Ryzen 300. En ce qui concerne les SoC axés sur l'IA, le choix est vaste. C'est pourquoi presque toutes les marques ont des petits gadgets pour rendre leurs ordinateurs portables spéciaux.

Acer : indicateur d'activité IA et recherche IA personnalisée

Acer a équipé ses nouveaux ordinateurs portables IA d'un indicateur d'activité sur le pavé tactile. Celui-ci s'allume à chaque fois que le NPU sur le chipset s'active. Cela assure la transparence et donne une idée du moment où l'IA travaille.

Le nouveau voyant d'activité de l'IA d'Acer.

Source : Jan Johannsen

Avec "Acer Assist", le fabricant a également sa propre recherche d'IA, qui fonctionne localement sur les appareils. C'est vous qui décidez à quels lecteurs ou dossiers elle a accès. Elle peut résumer des documents et aide à l'analyse des erreurs sur le PC. Espérons que cela signifie moins de support PC.

Avec le Swift Go 14 AI, vous avez le choix entre le nouveau Snapdragon X Plus à 8 cœurs ou une puce Ryzen 300 d'AMD qui n'a pas encore été spécifiée. Les deux ordinateurs portables disposent d'un écran de 14 pouces, mais les caractéristiques exactes des appareils varient selon les pays. De plus amples informations devraient suivre. Pour la version Snapdragon, ce sera encore en septembre. On sait déjà que la version la moins chère coûtera 1049 euros en Allemagne. Pour les variantes AMD, les informations sur le prix et la disponibilité suivront.

Acer Swift Go 14 AI

Source : Jan Johannsen

Acer a intégré de nouvelles puces Intel de deuxième génération Core Ultra dans les Swift 14 AI et 16 AI. La principale différence est indiquée par les chiffres dans le nom : Les écrans OLED mesurent 14 ou 16 pouces. Le Swift AI 14 devrait être disponible en septembre à partir de 1199 euros. Le Swift 16 AI suivra en décembre et n'a pas encore de prix de départ.

Acer Swift 14 AI et 16 AI

Source : Jan Johannsen

Acer présente le Travelmate P6 14 AI, un ordinateur portable destiné aux entreprises qui souhaitent garder la possibilité d'utiliser l'IA. Au-delà de l'IA, les appareils bénéficient d'un gain de performance et d'une autonomie accrue grâce au processeur Intel Core Ultra Series 2. Les appareils devraient être disponibles à partir de janvier 2025 et coûter à partir de 1419 euros.

Acer Travelmate P6 14 AI

Source : Jan Johannsen

Asus n'a qu'Intel inside

Avec ses nouveaux lancements, Asus n'a pas le choix du fabricant de puces. Pour cette vague de nouveaux appareils, le fabricant mise entièrement sur la Series 2 d'Intel.

Les modèles phares sont les Zenbook 14 (UX5406) et Zenbook 16 (UX5606), qui intègrent le Core Ultra 9. Pour la version 14 pouces, le fabricant met en avant l'épaisseur du boîtier de 1,1 centimètre et son faible poids de 1,2 kilogramme. Elle devrait être disponible prochainement à partir de 1699 euros. La version 16 pouces, plus grande et plus lourde, suivra au premier trimestre 2025 et n'a pas encore d'étiquette de prix.

Asus Zenbook S14

Source : Jan Johannsen

Légèrement moins cher, le Vivobook S14 (S5406SA) équipé du Core Ultra 7 devrait être disponible au quatrième trimestre 2024 à partir de 1099 euros.

Asus Vivobook S14

Source : Jan Johannsen

Si vous souhaitez faire pivoter l'écran à 360 degrés, les Vivo Flip 14 (TP3407) et Flip 16 (TP3607) pourraient vous convenir. Ils embarquent également le Core Ultra 7 et sortiront au premier trimestre 2025.

Asus Vivo Flip 14

Source : Jan Johannsen

Asus ajoute des fonctions d'intelligence artificielle à l'ExpertBook P5 (P5405), la série la plus chère de ses ordinateurs portables professionnels. Ici, les puces Core Ultra de deuxième génération doivent permettre les "outils AI ExpertMeet". Il s'agit principalement de fonctions pour les réunions : résumés, traductions, réduction du bruit et filigranes pour les documents et les présentations. En outre, les quatre premières touches F sont mises en évidence pour régler plus rapidement le volume et activer ou désactiver le microphone dans les appels vidéo. Les entreprises devraient pouvoir passer commande à partir de 967 euros à partir de novembre.

Les touches F mises en évidence sur l'Asus ExpertBook P5.

Source : Jan Johannsen

Lenovo a les trois fabricants de puces à bord

Les nouveaux ordinateurs portables de Lenovo font appel aux chipsets des trois fabricants. Mais seuls les modèles de la "Aura Edition" reçoivent les "Smart Modes". Ceux-ci doivent permettre d'adapter l'ordinateur portable à différents scénarios en un clin d'œil.

Attention Mode : lorsque la productivité est de mise, il permet entre autres de bloquer des pages web ciblées.

Wellness Features : Doit permettre de se détendre les yeux et, par exemple, de se concentrer et d'adopter une posture saine en faisant des pauses.

Outils de collaboration : Améliore les appels vidéo avec différents paramètres.

Shield Mode : améliore la confidentialité avec des alertes de confidentialité et une demande automatique de VPN.

Avec Smart Share, il existe également une fonction permettant de partager des images entre un smartphone et un ordinateur portable. Pour cela, il suffit de taper le smartphone (Android et iOS) sur le bord de l'écran de l'ordinateur portable pour lancer l'application Share sur les deux appareils. Avec Smart Care, Lenovo lance également un service d'assistance en temps réel par des techniciens Lenovo. Ceux-ci sont joignables via l'ordinateur ou par téléphone.

Smart Share en solde.

Source : Jan Johannsen

Le Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, avec son écran de 15 pouces et ses puces Intel Core Ultra Series 2, devrait être disponible en septembre à partir de 1399 euros

Yoga Slim 7i Aura Edition

Source : Jan Johannsen

Dans le Yoga Pro 7 équipé de l'AMD Ryzen AI 9 365, l'IA devrait notamment accélérer drastiquement les prévisualisations logicielles, les rendus et les exportations. Lenovo appelle X Power le logiciel associé. L'ordinateur dispose d'un écran OLED de 14,5 pouces et devrait être disponible à partir de 1699 euros.

Yoga Pro 7

Source : Jan Johannsen

Egalement équipé d'un processeur AMD, un Ryzen 7000, l'IdeaPad Slim 5 est disponible avec des écrans de 15 ou 13 pouces et est nettement moins cher avec un prix de vente conseillé à partir de 699 euros. Les deux ordinateurs portables devraient être disponibles à partir d'octobre.

IdeaPad Slim 5

Source : Jan Johannsen

L'IdeaPad Slim 5X et l'IdeaPad 5x 2-en-1 avec écran tactile pivotant à 360 degrés embarquent le nouveau processeur Snapdragon X Plus à 8 cœurs. Les deux appareils de 14 pouces devraient être disponibles en septembre à partir de 899 euros et 999 euros (2-en-1).

IdeaPad 5x 2-en-1

Source : Jan Johannsen

Pour ses ordinateurs portables professionnels, Lenovo utilise également des SoC des trois fabricants de puces. Le modèle le plus cher, dont le prix débute à 2699 euros, devrait être disponible en novembre. Le ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition aura accès aux fonctionnalités exclusives mentionnées et embarquera le processeur Intel Core Ultra Series 2.

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

Source : Jan Johannsen

Les processeurs d'intelligence artificielle d'AMD sont un peu moins chers. Le ThinkPad T14s Gen 6 devrait également être disponible à partir de novembre et coûter au moins 2199 euros. Le prix de départ du ThinkBook 16 Gen 7+, qui sortira en décembre, est nettement plus bas, à 999 euros.

ThinkPad T14s Gen 6

Source : Jan Johannsen

Maintenant, faites attention : Il existe également le ThinkBook 16 Gen 7 - sans + dans le nom. Lenovo y intègre le processeur Snapdragon X Plus à 8 cœurs. Cet ordinateur portable devrait être disponible dès le mois d'octobre à partir de 819 euros.

ThinkBook 16 Gen 7

Source : Jan Johannsen

Samsung amène le Galaxy AI sur l'ordinateur portable

Sur le stand de Samsung à l'IFA, il n'y a qu'un seul nouvel ordinateur portable. Il s'agit du Galaxy Book5 Pro 360 équipé d'un Intel Core Ultra de deuxième génération et d'un écran AMOLED. Samsung vante plus de 300 fonctions d'IA, dont certaines sont déjà connues sur les smartphones Galaxy : Traduction en direct, Circle-to-Search, Assistant de chat, Assistant de transcription. L'ordinateur portable devrait être disponible en septembre, mais le fabricant n'a pas encore indiqué de prix.

Samsung intègre le Galaxy Book5 Pro 360 dans son écosystème.

Source : Michelle Brändle

LG : pas plus qu'une annonce

Dès la présentation de l'Intel Core Ultra Series 2, LG a annoncé le "gram pro 16" avec le nouveau chipset. Hormis la promesse de fonctions d'intelligence artificielle et l'écran de 16 pouces qui découle de son nom, le fabricant n'a pas donné plus de détails. L'ordinateur portable n'a pas non plus fait son apparition sur le stand de LG à l'IFA.

LG Gram pro 16

Source : LG

Dell propose les trois fabricants de puces

Dell n'est pas du tout présent à l'IFA. Mais cela n'empêche pas le constructeur de présenter des ordinateurs portables équipés des nouveaux chipsets. Il s'agit entre autres d'une version "prochaine" du XPS 13 avec l'Intel Core Ultra Series 2.

Dell XPS 13

Source : Dell

En revanche, les nouveaux Inspiron 14 et Latitude 5455 ont déjà une date de commercialisation, le 24 septembre. Les deux sortiront avec le Snapdragon X Plus, au choix avec dix ou huit cœurs de calcul.

Dell Latitude 5455

Source : Dell

Dell n'a pas encore communiqué de prix pour les trois nouveaux ordinateurs. Ils dépendront, comme pour tous les autres ordinateurs, de leur configuration, qui peut en outre varier d'un pays à l'autre.