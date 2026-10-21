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Abonnement Famille : Spotify vérifie les foyers

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 21/10/2026

À l'avenir, Spotify vérifiera via un code QR si tous les membres d'un abonnement familial habitent au même foyer. Ceux qui échouent à cette vérification risquent une suspension.

Si vous partagez un compte Spotify avec d'autres personnes, il existe soit l'abonnement Duo, soit l'abonnement Famille. Dans ce dernier cas, jusqu'à six personnes partagent le même abonnement, et elles sont censées vivre sous le même toit. Jusqu'à présent, cela n'était guère vérifié. Il suffisait de confirmer que vous habitiez à une certaine adresse. Cela devrait désormais changer. Sur une page d'assistance, le service de streaming annonce un nouveau mécanisme de contrôle par code QR. Spotify souhaite ainsi vérifier si cette information est réellement exacte.

Comment fonctionne la vérification

Spotify ne vérifie pas tous les «membres de la famille» en même temps. L'entreprise sélectionne des membres individuels au hasard et décide du moment où la vérification a lieu. Si vous êtes sélectionné, vous serez invité à scanner un code QR depuis le smartphone de l'administrateur de l'abonnement.

L'abonnement Famille est rentable dès trois membres.

Source : Spotify

Des utilisateurs de Reddit rapportent que le code QR change automatiquement toutes les quelques secondes. Ce «code dynamique» est censé empêcher votre «chef de famille» de vous envoyer simplement une capture d'écran. Spotify ne confirme pas lui-même si cela fonctionnera vraiment ainsi. Après la demande de vérification, vous disposez de sept jours pour l'effectuer. Des voix critiques déplorent ce court délai d'une semaine. Si l'administrateur de l'abonnement est en vacances pendant deux semaines, cela pose déjà un problème.

Risque de blocage de l'abonnement

Ceux qui ne réussissent pas la vérification ne sont pas seulement exclus de l'abonnement, ils ne devraient pas non plus pouvoir rejoindre un abonnement Famille ou Duo pendant un an. Spotify souhaite ainsi inciter davantage de personnes qui utilisent un abonnement Famille sans vivre dans le même foyer à passer à un abonnement individuel. Pendant la période de blocage, vous ne pouvez souscrire qu'à un abonnement individuel ou utiliser la version gratuite de Spotify.

Pour l'instant, on ne sait pas encore quand et dans quels pays cette vérification d'adresse par QR code sera mise en place. Le code QR s'affiche pour l'administrateur ou l'administratrice de l'abonnement sous «Votre abonnement Premium» > «Gérer». Pour que tout se passe sans encombre, Spotify conseille de toujours garder l'application à jour.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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