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À l'occasion de son 30e anniversaire : Polaroid lance des appareils photo et des accessoires Pokémon

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 19/8/2026

Capturez-les tous… en photo instantanée ! À l'occasion du 30e anniversaire de Pokémon, Polaroid lance une collection en édition limitée composée d'appareils photo, de films et d'accessoires. Inspirée de Pikachu, de Feelinara et de la Poké Ball.

S'inspirant de l'emblématique Poké Ball, de Pikachu et de Feelinara, Polaroid a, en collaboration avec

Pokémon une nouvelle gamme d’appareils photo et d’accessoires assortis.

Vous avez le choix entre trois appareils photo instantanés différents : le Polaroid Now Génération 3 est disponible en édition Poké Ball. Polaroid les décline dans les couleurs emblématiques que sont le rouge, le blanc et le noir. Le Polaroid Go Génération 3 est disponible en deux versions, inspirées des deux Pokémon Pikachu (entièrement en jaune) et Feelinara (en rose, bleu et blanc). Détail particulier : le bouton de déclenchement est une petite Poké Ball.

Les trois appareils photo au design Pokémon.

Source : Pokémon/ Polaroid

Polaroid propose également des films adaptés. Une édition spéciale resplendit littéralement à travers le cadre jaune de Pikachu – avec notamment différentes poses de cet adorable Pokémon. Un papier photo spécial est également disponible pour Feelinara. Une pellicule spéciale Color i-Type présente une sélection de différents Pokémon, parmi lesquels Salamèche, Carapuce, Bulbizarre ou Noctara.

Le papier photo adapté est également indispensable.

Source : Pokémon/ Polaroid

Chaque paquet de pellicule est équipé d’une glissière noire (Darkslide) arborant la silhouette du Pokémon correspondant. Cette glissière protège la pellicule de la lumière jusqu’à ce que vous l’insériez dans l’appareil photo. Le papier noir est ensuite automatiquement éjecté par l’appareil. Normalement, elle finit à la poubelle, mais Polaroid souhaite, grâce à son design, vous inciter à la collectionner.

À cela s’ajoutent des accessoires assortis, tels qu’un album rond, un étui pour appareil photo au design Poké Ball et une courroie d’appareil photo adaptée aux deux modèles.

Pour ranger vos photos avec soin, un album en forme de Poké Ball est disponible.

Source : Pokémon/ Polaroid

Prix et disponibilité

À partir du 25 août, vous pourrez précommander l'appareil photo et ses accessoires, disponibles en quantité limitée et livrables dans le monde entier, sur Polaroid.com. À partir du 5 octobre, les produits seront commercialisés dans les Pokémon Centers aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Aucune mise en vente officielle ne semble prévue pour le reste de l’Europe pour l’instant.

La version « Pokéball » du Polaroid Now Génération 3 coûte 140 euros. Les deux Polaroid Go Génération 3, à l’effigie de Pikachu ou de Feelinara, sont proposés à 100 euros chacun. Quant aux pellicules, la Color i-Type Edition, illustrée de différents Pokémon, est vendue 22 euros. Les deux films Polaroid Go seront disponibles en packs doubles au prix de 23 euros : l’un avec Pikachu, l’autre avec Feelinara sur le cadre photo. L’étui pour appareil photo et l’album photo coûtent chacun 25 euros, tandis que la sangle universelle pour appareil photo coûte 5 euros.

Photo d’en-tête : Pokémon / Polaroid

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