À l'occasion de son 30e anniversaire : Polaroid lance des appareils photo et des accessoires Pokémon
Capturez-les tous… en photo instantanée ! À l'occasion du 30e anniversaire de Pokémon, Polaroid lance une collection en édition limitée composée d'appareils photo, de films et d'accessoires. Inspirée de Pikachu, de Feelinara et de la Poké Ball.
S'inspirant de l'emblématique Poké Ball, de Pikachu et de Feelinara, Polaroid a, en collaboration avec
Pokémon une nouvelle gamme d’appareils photo et d’accessoires assortis.
Vous avez le choix entre trois appareils photo instantanés différents : le Polaroid Now Génération 3 est disponible en édition Poké Ball. Polaroid les décline dans les couleurs emblématiques que sont le rouge, le blanc et le noir. Le Polaroid Go Génération 3 est disponible en deux versions, inspirées des deux Pokémon Pikachu (entièrement en jaune) et Feelinara (en rose, bleu et blanc). Détail particulier : le bouton de déclenchement est une petite Poké Ball.
Polaroid propose également des films adaptés. Une édition spéciale resplendit littéralement à travers le cadre jaune de Pikachu – avec notamment différentes poses de cet adorable Pokémon. Un papier photo spécial est également disponible pour Feelinara. Une pellicule spéciale Color i-Type présente une sélection de différents Pokémon, parmi lesquels Salamèche, Carapuce, Bulbizarre ou Noctara.
Chaque paquet de pellicule est équipé d’une glissière noire (Darkslide) arborant la silhouette du Pokémon correspondant. Cette glissière protège la pellicule de la lumière jusqu’à ce que vous l’insériez dans l’appareil photo. Le papier noir est ensuite automatiquement éjecté par l’appareil. Normalement, elle finit à la poubelle, mais Polaroid souhaite, grâce à son design, vous inciter à la collectionner.
À cela s’ajoutent des accessoires assortis, tels qu’un album rond, un étui pour appareil photo au design Poké Ball et une courroie d’appareil photo adaptée aux deux modèles.
Prix et disponibilité
À partir du 25 août, vous pourrez précommander l'appareil photo et ses accessoires, disponibles en quantité limitée et livrables dans le monde entier, sur Polaroid.com. À partir du 5 octobre, les produits seront commercialisés dans les Pokémon Centers aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Aucune mise en vente officielle ne semble prévue pour le reste de l’Europe pour l’instant.
La version « Pokéball » du Polaroid Now Génération 3 coûte 140 euros. Les deux Polaroid Go Génération 3, à l’effigie de Pikachu ou de Feelinara, sont proposés à 100 euros chacun. Quant aux pellicules, la Color i-Type Edition, illustrée de différents Pokémon, est vendue 22 euros. Les deux films Polaroid Go seront disponibles en packs doubles au prix de 23 euros : l’un avec Pikachu, l’autre avec Feelinara sur le cadre photo. L’étui pour appareil photo et l’album photo coûtent chacun 25 euros, tandis que la sangle universelle pour appareil photo coûte 5 euros.
Depuis que je sais tenir un crayon, je griffonne le monde en couleurs. Grâce à l’iPad, l’art numérique n’est pas en reste. C’est pourquoi j’aime tester les tablettes, qu’elles soient graphiques ou normales. Si je veux laisser libre cours à ma créativité sans m’encombrer, je prends des photos avec les derniers smartphones
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher