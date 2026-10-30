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24 gigaoctets : téléchargez la Suisse entière en tant que monde « Minecraft »

Debora Pape Traduction : traduction automatique 30/10/2026

L'étudiant de l'ETH de 22 ans, Beda Good, a recréé toute la Suisse à l'échelle 1:1 dans le monde de « Minecraft » en utilisant des données géographiques ouvertes, et vous pouvez la télécharger.

Avez-vous toujours rêvé de gravir le Cervin à l'échelle dans «Minecraft» ? Ou même de construire votre propre cabane en rondins à son sommet ? C'est désormais possible. Beda Good, étudiant à l'ETH de 22 ans, a reproduit l'intégralité de la Suisse dans «Minecraft» de manière largement fidèle à l'original. Il la propose en téléchargement payant d'une taille de 24 gigaoctets.

Fidèle à l'original signifie : la longueur d'un bloc «Minecraft» correspond à un mètre dans le monde réel. Vous pouvez parcourir toute la surface de la Suisse, soit 41 285 kilomètres carrés, mètre par mètre dans Minecraft, ou grimper 4 634 blocs pour atteindre la pointe Dufour.

La Suisse dans «Minecraft» ne reproduit pas seulement les montagnes à l'échelle, mais aussi les lacs, les forêts, les localités et les barrages. Les données géographiques utilisées proviennent de l'Office fédéral de topographie (Swisstopo) et sont disponibles en libre accès. Votre maison et votre lieu de travail pourraient également y figurer. Des vidéos sont visibles sur la chaîne Instagram de Good.

Lauterbrunnen dans le canton de Berne en tant que paysage «Minecraft».

Source : Beda Good

De l'impression 3D au monde 3D praticable

Dans un reportage vidéo de la SRF (à partir de la minute 22), Good explique comment lui est venue l'idée de la Suisse dans «Minecraft». Tout est parti de l'imprimante 3D qu'il a reçue d'un collègue. À l'origine, il s'agissait d'imprimer fidèlement des bâtiments et des paysages suisses. Mais cela a rapidement pris une autre dimension : une Suisse entièrement praticable faite de blocs «Minecraft».

Une telle tâche est difficilement réalisable à la main. Les données de Swisstopo doivent être analysées et traduites en blocs «Minecraft». Après tout, les rochers ne doivent pas être représentés comme des paysages herbeux et les lacs ne doivent pas être de la glace de glacier.

Le projet a commencé comme un passe-temps, mais a suscité beaucoup d'intérêt. Good, qui se fait appeler «Manifold» sur Internet, a saisi l'occasion et vend des licences pour 15 francs.

Vous pouvez également visiter l'Oeschinensee à 1578 mètres d'altitude.

Source : Beda Good

Avec les recettes, il souhaite couvrir les frais de fonctionnement et continuer à améliorer son modèle de la Suisse à l'avenir. L'ensemble de la Suisse ainsi que les futures mises à jour sont inclus. Actuellement, Good qualifie le modèle d'accès anticipé (Early Access) : il souhaite améliorer visuellement les plans d'eau et les formations rocheuses, et ajuster les zones représentées de manière imprécise.

Vous pouvez télécharger gratuitement la zone Jungfrau-Aletsch sous forme de fichier ZIP de 1,1 gigaoctet. Good le recommande également comme test avant l'achat. Cela vous permet de savoir si votre ordinateur peut gérer l'immense Suisse dans «Minecraft». Selon le site web, au moins 16 gigaoctets de mémoire vive sont nécessaires, 32 gigaoctets ou plus seraient préférables.

Conditions préalables et restrictions

La Suisse n'est pas disponible pour toutes les plateformes. Vous avez besoin de la version Java de «Minecraft» (version 1.12.2) pour Windows, MacOS ou Linux. C'est la seule version qui permet de faire fonctionner le mod nécessaire, Cubic Chunks, qui supprime les limites de blocs standard. De plus, le monde ne peut actuellement être exploré qu'en solo. Good n'exclut pas un mode multijoueur pour l'avenir.

La démo gratuite peut être téléchargée dans le monde entier, mais pour l'achat de la licence, vous devez indiquer une résidence en Suisse.

Photo d’en-tête : Beda Good

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