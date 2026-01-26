News & Trends 6 3

«Super Mario Galaxy»: Der putzige Yoshi feiert seinen ersten aktiven Kinoauftritt

Im neuen «Super Mario Galaxy»-Film tritt Yoshi erstmals aktiv auf die große Leinwand. Der frisch veröffentlichte Trailer zeigt den kleinen Dino an der Seite von Mario und Luigi.

Yoshi-Fans haben ab dem 1. April einen guten Grund, ins Kino zu gehen: Dann startet der neue «Super Mario Galaxy»-Film und Yoshi feiert sein großes Leinwand-Debüt. In einer neuen Nintendo-Direct-Präsentation zeigte das Unternehmen den zweiten Trailer für die Fortsetzung des erfolgreichen «Super Mario»-Films aus dem Jahr 2023. Star des Trailers ist Marios treuer Begleiter, der Dinosaurier Yoshi, der im ersten Film nicht vorkommt.

Oder zumindest nicht in Erscheinung tritt. Dass Yoshi jetzt dabei ist, ist keine komplette Überraschung: Im Abspann des ersten Films ist eine kurze Szene mit einem Yoshi-Ei zu sehen, das kurz davor ist, aufzubrechen. Viele Fans deuteten das als Hinweis auf einen größeren Auftritt des niedlichen Sauriers im neuen Film.

Der neue Trailer zeigt, wie Mario und Luigi mit Feuerbällen im Anschlag ein Bauwerk in der Wüste betreten, in dem sie ein gefährliches Monster vermuten. Stattdessen treffen sie auf einen verängstigten, goldigen Yoshi, der sich in einer Röhre versteckt. Die Klempnerbrüder nehmen den Kleinen mit und offensichtlich spielt der Mini-Dino in der weiteren Geschichte eine wichtige Rolle, denn ein Toad äußert sich verärgert darüber, dass der bisher völlig unbekannte Yoshi nun Teil der Crew sei.

Im Trailer tritt Yoshi sehr wortkarg auf und sagt lediglich seinen Namen. Ob er im Film mehr spricht und wer ihm seine Stimme verleiht, ist bisher nicht bekannt.

Yoshi stellt sich vor.

Quelle: Nintendo/Illumination Studios

Von einer fixen Idee zum Fanliebling

Nach dem Trailer äußert sich Nintendos Spieldesignlegende Shigeru Miyamoto, der als geistiger Vater von «Super Mario» als Producer auch an den Filmen mitwirkt. «Seit über 30 Jahren ist Yoshi ein bedeutender Teil von Marios Abenteuern», rekapituliert er Yoshis Rolle. Entstanden sei die Figur während der Entwicklung von «Super Mario World» (1990) aus der Idee heraus, Mario auf einem kleinen Dinosaurier reiten zu lassen.

Schnell entwickelte sich der niedliche Saurier zum Liebling der Fans. Deswegen wurde Yoshi bereits 1991 zum Protagonisten seiner eigenen Spielreihe und tritt seither regelmäßig auch in anderen Games des «Mario»-Universums auf.

Um was geht es im Film?

Die Geschichte ist eine direkte Fortsetzung des ersten Films, an dessen Ende der Bösewicht Bowser auf handliche Haustiergröße geschrumpft wird. Der frühere Trailer führte bereits Bowser Jr. ein, der seinen alten Herrn aus der Gefangenschaft der Klempner befreien will, sowie Prinzessin Rosalina, die aus ihrem aus den «Super Mario Galaxy»-Spielen bekannten Observatorium entführt werden soll. Mit von der Partie sind natürlich auch Prinzessin Peach und der Zauberer Kamek.

News & Trends «The Super Mario Galaxy Movie»: Nintendo kündigt neuen Mario-Film an von Domagoj Belancic

Darüber hinaus stecken die Trailer voller Anspielungen auf verschiedene Spiele aus dem «Super Mario»-Universum. So taucht neben Yoshi auch die pinke Saurier-Variante Netty – im Englischen als Birdo bekannt – auf und eine kurze Einstellung zeigt Baby-Mario und Baby-Luigi. Wie bei «Galaxy» zu erwarten, führt die Handlung die Protagonisten weit über das Pilzkönigreich hinaus und auch Rosalinas Lumas sind mit von der Partie.

Nintendo kann «bunt»: Frosch-Luigi, Yoshi und Mario.

Quelle: Nintendo/Illumination Studios

Was auf jeden Fall sicher ist: Dich erwartet ein buntes Spektakel mit vielen Lachern, das nach dem erfolgreichen ersten «Mario»-Films noch mehr Fan-Service bieten wird.

Titelbild: Nintendo/Illumination Studios

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel







