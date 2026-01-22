News & Trends 17 7

Nintendo präsentiert eine sprechende Blume für deinen Schreibtisch

Nach dem Wecker «Alarmo» stellt Nintendo mit der «Plauderblume» das nächste merkwürdige Gadget für dein Zuhause vor.

Kannst du dich noch an die kleine, süsse Plauderblume aus «Super Mario Bros. Wonder» erinnern? Die Pflanzenviecher haben mich im Jump'n'Run-Abenteuer immer wieder mit motivierenden Sprüchen angefeuert.

Die Blume im Spiel.

Quelle: Nintendo / Youtube

Nun bringt Nintendo die virtuellen Cheerleader mit einem Spielzeug in die echte Welt. Wobei «Spielzeug» wohl etwas zu viel versprochen ist. Bei der Plauderblume handelt es sich um ein batteriebetriebenes Gadget, das du dir in die Wohnung stellst und... damit lebst.

Was kann die Blume?

Plauderblumen sind gemacht, um zu labern. Lässt du das Plastikgewächs alleine, redet es ungefähr zwei Mal pro Stunde mit sich selbst. Drückst du auf den Knopf auf der Vorderseite, redet sie auf Kommando mit dir. Bei wiederholtem Drücken kannst du besonders seltene Sätze aktivieren. Welche Geheimnisse die Pflanze wohl birgt?

Deaktivieren lässt sich die Quasselstrippe, indem du länger auf den Knopf drückst – nach einer Weile fängt sie aber wieder von alleine an zu reden. Nintendo verspricht, dass die Blume nachts nicht reden soll. Ich bereite mich aber vorsichtshalber schon auf einen Herzinfarkt vor, wenn ich um drei Uhr von einem unheimlichen Selbstgespräch aus dem Wohnzimmer geweckt werde.

Und was labert die Pflanze so? Sie sagt dir dank eingebautem Wärmesensor, ob sie heiss oder kalt hat, gibt dir Bescheid, wie spät es ist, oder fragt dich, ob sie in deiner Wohnung vor Bowser sicher ist. Wenn sie besonders gut gelaunt ist, spielt sie Musik ab und erwartet von dir, dass du ihren Knopf im Takt drückst. Mit der Blume reden kannst du leider nicht – sie wird immer nur Monologe führen.

Wehe, die Blume weckt mich aus dem Tiefschlaf.

Quelle: Nintendo / Youtube

Wahlweise kannst du die Blume auch als Wecker missbrauchen. Auf Wunsch fängt die Pflanze zu bestimmten Zeiten an zu quasseln und scheucht dich mit einem «Guuuuten Morgen!» aus dem Bett. Falls du einsam bist, kann sie dir auch jeden Abend vor dem Schlafengehen «Gute Nacht» wünschen. Süss.

Die Plauderblume ist ein echter Polyglott. Sie beherrscht 11 Sprachen, darunter auch Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Erhältlich ist das Teil ab dem 12. März direkt im My Nintendo Store. Die Vorbestellungen sollen demnächst starten.

Wieso macht Nintendo das?

Die merkwürdige Blume ist Teil von Nintendos Festivitäten zum 40-jährigen (!) Geburtstag von «Super Mario Bros». Zum Jubiläum hat Nintendo weitere Aktivitäten geplant. So zum Beispiel den Release des «Super Mario Galaxy Films» (1. April), «Mario Tennis Fever» für die Switch 2 (12. Februar) und «Yoshi and the Mysterious Book» für die Switch 2 (Frühling).

Auch «Super Mario Bros. Wonder» wird für das Jubiläum aufgefrischt. Das Ursprungsspiel der Plauderblume bekommt ein umfassendes Switch-2-Update mit neuen Herausforderungen, Endgegnern, einem neuen Spielcharakter (Rosalina) sowie einem neuen Hilfe-Modus für Anfänger.

Titelbild: Nintendo

Dieser Artikel gefällt mir! 17 Personen gefällt dieser Artikel







