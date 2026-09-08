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Oukitel RG14-P: wasserdichter Laptop im Koffer-Design mit Solarpanel und Wechselakku

Auf der IFA zeigt Oukitel seinen ersten Laptop, den RG14-P. Das wasserdichte Gerät hat ein Solarpanel auf dem Deckel und lädt den Akku unter optimalen Bedingungen in sechs Stunden zur Hälfte.

Oukitel traut sich neuerdings an Laptops heran. Neben den sonstigen Outdoor-Smartphones zeigt der Hersteller an der IFA den RG14-P. Das auffälligste Merkmal des Laptops ist abgesehen von seinem Koffer-Design das Solarpanel, das fast den gesamten Deckel bedeckt. Erstmals präsentiert hatte ihn Oukitel bereits im März auf dem Mobile World Congress. Abseits des Solarpanels erinnert das Konzept des robusten, wasserdichten Laptops an die Panasonic Toughbook-Serie.

Dank Koffer-Design alles im Griff.

Der Laptop hat zwei Akkus: einen fest verbauten mit 3000 mAh und einen wechselbaren mit 5200 mAh. Die Gesamtkapazität beträgt 95 Wh. Das Solarpanel soll mit bis zu 10 Watt laden und die gesamte Akkukombination in sechs Stunden von 0 auf 50 Prozent bringen. Das gilt allerdings nur unter optimalen Bedingungen, etwa in der Atacama-Wüste oder einem extrem sonnigen Labor. Wetter, Einfallswinkel, Temperatur und Verschattung können die tatsächliche Ladeleistung deutlich reduzieren.

Das Solarpanel ladet den Laptop nur bei geschlossenem Deckel.

Das 14,1-Zoll-Touchdisplay bietet eine Full-HD-Auflösung (1920 × 1080 Pixel) und erreicht 1000 Nits Helligkeit. Damit bleibt der Inhalt auch unter direkter Sonneneinstrahlung lesbar.

Angetrieben wird der RG14-P von einem Intel Core 7 150U. Der im ersten Quartal 2024 vorgestellte Chip bietet zwei Performance-Kerne mit bis zu 5,4 GHz und acht Effizienz-Kerne mit bis zu 4,0 GHz. Die integrierte Grafikeinheit ist eine Intel Iris Xe mit 96 Execution Units. Dazu kommen 16 GB LPDDR5-RAM und eine austauschbare 512 GB SSD. Als Betriebssystem hat der Hersteller Windows 11 vorinstalliert.

Alles wasserdicht.

Das Gehäuse ist nach IP69K zertifiziert, also staubdicht, wasserdicht und sogar hochdruckfest. Seine 3,7 Kilogramm Gewicht und Abmessungen von 35,7 × 24,5 × 4,0 cm machen den Laptop zu einem echten Brocken. Die breiten Displayränder verpassen ihm die Ausmasse eines typischen 16-Zoll-Notebooks.

Die Kamera haftet magnetisch am Deckel und kann in zwei Richtungen benutzt werden.

Besonders auffällig ist die magnetische 5-Megapixel-Webcam. Sie lässt sich abnehmen und entweder nach vorne oder hinten gerichtet am Display anbringen. Auf der Frontseite, also vor Tastatur und Touchpad, gibt es eine Aussparung, in der die Kamera während des Transports sicher verstaut werden kann.

Zur weiteren Ausstattung gehören zwei 5-Watt-Lautsprecher, NFC, ein Fingerabdrucksensor, eine serielle Schnittstelle (RS-232), HDMI, Ethernet und 4G-Konnektivität. An der Steckdose lädt das Gerät mit bis zu 65 Watt. Somit bietet das Gerät auch eine schnelle Möglichkeit, den Akku wieder aufzuladen. Mit der richtigen Powerbank geht das sogar im bewölkten Freien.

Windows 11 ist vorinstalliert.

Einen Preis hat Oukitel noch nicht genannt. Der Marktstart wird für November 2026 erwartet.

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