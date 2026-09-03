News & Trends 0 0

Lenovo entdeckt Farben: Notebooks und AiO-PCs werden bunt

Bei Lenovo wird es bunt. Der PC-Hersteller bietet seine neuesten Notebooks und All-in-One-PCs in ungewöhnlich farbenfrohen Designs an. Sogar Business-Laptops sind nicht mehr nur schwarz oder silber.

Am Rande der IFA 2026 hat Lenovo neue PCs und Laptops präsentiert. Ein Hingucker sind dabei das in sieben Farben verfügbare IdeaPad Vibe, das in sechs Farben erscheinende IdeaCentre AIO i und das Thinkbook 14x Gen2 in zwei bunten Versionen. Bei der Farbauswahl hat Lenovo sich von Pantone beraten lassen.

IdeaPad Vibe: Sieben Farbtöne und optionale Farbtupfer auf der Tastatur

Beim IdeaPad Vibe stehen sieben Farben zur Auswahl, die auf klangvolle Namen wie Dreamy Violet, Spicy Gold oder Zen Green hören. Zu jeder gibt es auch noch eine wohlklingende Beschreibung wie «ein gedämpfter Violettton, der Gelassenheit vermittelt und ein Gefühl von Behaglichkeit schafft». Wichtiger dürfte am Ende aber vor allem sein, dass die Farben gefallen.

Nicht nur die goldene Variante fällt auf.

Falls eine Farbe nicht genügt: Mit individuell anpassbaren Tastenkappen sollen sich zusätzliche Farbtupfer platzieren lassen.

Die Tastenkappen sind nur als komplette Sets erhältlich.

Die bunte Auswahl verhindert nicht, dass das IdeaPad Vibe über ein Metallgehäuse verfügt. Bei der Ausstattung gibt es sehr viele Variablen, die mit der Displaygröße beginnen. Mit einem 14‑Zoll-Bildschirm wiegt das Notebook 1,3 Kilogramm, mit einem 15-Zoll-Monitor sind es 1,5 Kilogramm. Dabei stehen jeweils OLED- und IPS-Displays zur Wahl und es soll auch eine Touch-Option geben.

Als Prozessor kommt ein Snapdragon X von Qualcomm mit bis zu 24 Gigabyte Arbeitsspeicher oder ein AMD-Chip aus der Ryzen‑AI‑400-Serie zum Einsatz. Dann sind bis zu 32 Gigabyte RAM möglich. Die zwei SSD-Steckplätze lassen sich auf bis zu ein Terabyte erweitern.

Die Anschlüsse auf der linken Seite, rechts befinden sich noch zwei USB-A-Buchsen.

Bei den Anschlüssen bleibt es übersichtlich: Zwei USB-C-Buchsen (DisplayPort) und einen HDMI-1.4-Anschluss ergänzt Lenovo mit einem microSD-Kartenleser und einer Audiobuchse.

IdeaCentre AIO i: Vier bunte Farben und zwei Grautöne

Beim IdeaCentre AIO i – ja, das i ist kein Fehler, der Name des All-in-One-PC ist wirklich nur ein kleiner Buchstabe – bietet Lenovo sechs Farben an. Dabei ergänzen unter anderem Chill Blue und Radiant Coral die langweiligen Varianten Cloud Grey und Luna Grey.

Von hinten kommen die Farben mehr zur Geltung.

Optisch fällt zudem die schlankere Bauform auf. Der AiO-PC kommt ohne Middle-Box hinter dem Display aus. Alle Komponenten finden im 23,8 oder 27 Zoll großen Bildschirm Platz. Dazu gehören bis zu 32 Gigabyte Arbeitsspeicher und maximal ein Intel Core 7 350. Außerdem lassen sich zwei SSD-Steckplätze belegen.

Die vier bunteren Modelle in der Übersicht.

Der Bildschirm lässt sich um 30 Millimeter in der Höhe verstellen und fünf Grad nach vorn und 15 Grad nach hinten neigen. Die Anschlüsse verteilt Lenovo auf die Rückseite und Seite des Standfußes. Hinten gibt’s 1x Ethernet (RJ45), 3x USB-A (10 Gbps), 1x USB-C (DisplayPort 2.1), 1x HDMI 2.1 und seitlich 1x USB-C DisplayPort 2.1, 1x USB-A (10 Gbps), 1x Audio.

Alle Anschlüsse befinden sich im Standfuß.

Thinkbook 14x Gen2: Dezente Farben im professionellen Umfeld

Die neue Farbenfreude hält auch bei den Business-Notebooks Einzug. Lenovo wird das Thinkbook 14x Gen2 in Mystic Violet und Veil Blue anbieten. Die graue und die weiße Variante wirken dagegen bieder.

Die Farbvarianten der Business-Laptops sind dezent.

Das Thinkbook ist maximal 12,9 Millimeter dick und wiegt nur 990 Gramm. Der 14 Zoll große Bildschirm verfügt wahlweise über ein OLED- oder IPS‑Panel, wobei es letzteres auch mit Touch-Option gibt. Es kommen Intel-Core-7-Prozessoren sowie bis zu 32 Gigabyte Arbeitsspeicher zum Einsatz. Der Speicherplatz umfasst bis zu zwei Terabyte.

Die blaue Variante ist am auffälligsten.

Je zwei USB-C (3.2 Gen 2) und USB-A (3.2 Gen 1) ergänzt Lenovo mit einem HDMI-2.1- sowie einem Audioanschluss.

Preis und Verfügbarkeit

Das IdeaPad Vibe will Lenovo ab Mitte Herbst verkaufen. Der voraussichtliche Einstiegspreis liegt bei 749 Franken oder 799 Euro. Für das IdeaCentre AIO i visiert der Hersteller den gleichen Zeitraum an und sein Preis startet bei 1149 Franken oder 999 Euro. Für das ThinkBook 14x Gen2 sollen Verfügbarkeit und Preis erst später bekanntgegeben werden.

Titelbild: Jan Johannsen

Dieser Artikel gefällt mir! Dieser Artikel gefällt noch niemandem.







