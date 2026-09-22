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Oppo Find X10 Pro Max: Das erste Smartphone mit 200-Megapixel-Triple-Kamera

Das Oppo Find X10 Pro Max ist das erste Smartphone mit drei 200-Megapixel-Kameras. Da Auflösung nicht alles ist, erhöht der Hersteller mit einer neuen «DeepPix»-Technologie den Dynamikumfang.

Oppo hat in China die Find X10-Serie vorgestellt und setzt die Zusammenarbeit mit den Kameraexperten von Hasselblad fort. Das Topmodell Find X10 Pro Max sorgt mit drei 200-Megapixel-Kameras für Aufsehen. Für gute Fotos unter schwierigen Lichtverhältnissen soll eine neue Technologie sorgen, die den Dynamikumfang auf 17 Stufen erhöht.

Das 200-Megapixel-Kamerasystem

Auf der Rückseite des Oppo Find X10 Pro Max befinden sich drei 200-Megapixel-Kameras. Unterschiede gibt es bei Brennweite, Blende und Sensorgröße:

Hauptkamera: 24mm, f/1,5, 1/1,3 Zoll

Ultraweitwinkelkamera: 13 mm, f/2,2, 1/1,56 Zoll

Telekamera: 70 mm, f2,1, 1/1,56 Zoll

Dazu kommt eine vierte Linse, deren einzige Aufgabe es ist, für eine natürliche Farbwiedegabe zu sorgen. Die 50-Megapixel-Frontkamera verfügt über eine f/2,0-Blende.

Besonders stolz ist Oppo auf eine neue «DeepPix»-Sensortechnologie. Dieses soll den Dynamikumfang auf 17 Stufen erhöhen und so noch besser die Unterschiede zwischen besonders hellen und dunklen Bereichen ausgleichen. Der Hersteller bietet auch weiterhin Telekonverter an, mit denen sich die Brennweite der Telekamera vergrößern lässt.

Oppo setzt weiterhin auf Telekonverter, die die Brennweite erhöhen.

Quelle: Oppo

Die übrige Ausstattung des Find X10 Pro Max ist eines Top-Smartphones würdig. Das 6,78 Zoll große AMOLED-Display hat eine Auflösung von 2772 × 1272 Pixeln und eine typische Helligkeit von 800 Nits. Diese kann sich auf bis zu 2000 Nits erhöhen. Die Bildwiederholrate passt sich automatisch zwischen 1 und 120 Hertz an. Für Spiele schafft der Bildschirm sogar 144 Hertz.

Mit dem Dimensity 9600 Pro sollte das Smartphone über genug Rechenkraft für anspruchsvolle Aufgaben verfügen. Dem Prozessor stehen 12 oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Der Datenspeicher ist 256 oder 512 Gigabyte groß. Der 8000-mAh-Akku soll für 30 Stunden Videostreaming Strom liefern und wird mit bis zu 80 Watt via Kabel und bis zu 50 Watt kabellos geladen. Das gesamte Find X10 Pro Max ist nach IP69 wasserdicht und vor Strahlwasser geschützt.

Das Find X10 Pro Max (rechts) und das Find X10 nebeneinander.

Quelle: Oppo

Find X10 und X10E: die anderen Modelle der Serie

Zur Find X10-Serie gehört kein Pro-Modell, aber das Find X10 und das Find X10E. Ihre Displays sind mit 6,59 Zoll kleiner und bei X10E bietet es keine variable Bildwiederholrate, sondern nur 60, 90 oder 120 Hertz.

Beim Find X10 reduziert Oppo die Auflösung der Ultraweitwinkelkamera auf 50 Megapixel. Beim X10E stehen allen Kameras auf der Rückseite 50 Megapixel zur Verfügung und die Frontkamera nimmt Selfies mit 32 Megapixeln auf.

Beim Find X10 ist die Kameraerhebung farblich passend zum Gehäuse und nicht komplett schwarz eingefärbt.

Quelle: Oppo

Zusätzlich verbaut Oppo unterschiedliche Chipsätze. Im Find X10 befindet sich der Dimensity 9600M und im X10E der Dimensity 9500S. Im E-Modell verbaut der Hersteller zudem einen Akku mit einer geringeren Kapazität von 7025 mAh.

Preis und Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit der Find X10-Serie ist außerhalb Chinas noch unklar. Oppo hat aber bereits eine Blind-Sale-Aktion für das Find X10 und das Find X10 Pro Max in Deutschland gestartet, um Vorbesteller mit Preisnachlass und Bonus-Produkten zu locken. Weitere Details zu den Geräten hierzulande, will der Hersteller «in den kommenden Wochen» bekannt geben.

Noch ist unklar, ob alle vier Farben des Find X10 Pro Max in Europa zur Auswahl stehen.

Quelle: Oppo

In diesem Jahr ist Oppo in Deutschland und der Schweiz mit dem Find X9 Ultra und dem Reno 16 Pro wieder aktiver geworden. Da Konkurrenz bekanntlich das Geschäft belebt, hat der Mutterkonzern BBK eine Tag vor dem Find X10 Pro Max das X500 Pro Max der Schwestermarke Vivo vorgestellt.

News & Trends X500 Pro Max, X500 Pro und X Fold 6: Vivo bringt drei Smartphones nach Europa Jan Johannsen 9 Likes 9 2 Kommentare 2

Titelbild: Oppo

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