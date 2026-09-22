X500 Pro Max, X500 Pro und X Fold 6: Vivo bringt drei Smartphones nach Europa
Das Vivo X500 Pro Max und X500 Pro kommen nach Europa, kündigt der Hersteller direkt bei der Vorstellung der Smartphones mit Zeiss-Kameras in China an. Das dort schon länger erhältliche Foldable X Fold 6 kommt den beiden sogar noch zuvor.
In China hat Vivo drei Modelle der X500-Serie vorgestellt. Zwei davon bringt der Hersteller nach Europa. Das X500 Pro Max und das X500 Pro sind unterschiedlich groß und unterscheiden sich vor allem durch ihre Telekameras. Das Basis-X500 schafft es nicht nach Europa. Dafür ist das faltbare X Fold 6 bereits ab dem 1. Oktober in Europa erhältlich.
Großes Smartphone, bei dem das Kamerasystem im Fokus steht
Das X500 Pro Max ist vorerst das Topmodell der X500-Serie – bis wie beim X300 ein Ultra-Modell erscheint. Es verfügt über ein 6,85 Zoll großes AMOLED-Display mit 144 Hertz Bildwiederholrate und 3168 × 1440 Pixeln Auflösung. Das 8,1 Millimeter dicke Gehäuse mit Aluminiumrahmen ist nach IP69 wasserdicht und hält auch Strahlwasser aus.
Besonderen Wert legt Vivo auf das Kamerasystem und arbeitet dafür mit Zeiss zusammen. Die Hauptkamera nutzt den 1/1,28 Zoll großen Sony Lytia L910 mit einer Auflösung von 50 Megapixeln als Bildsensor. Die Kleinbild äquivalente Brennweite liegt bei 24 Millimetern. Eine optische Bildstabilisierung soll bei Videos bis zu drei Grad ausgleichen, was der Hersteller als «Gimbal-Niveau» bezeichnet.
Die Telekamera kommt gegenüber der Hauptkamera mit 85 Millimetern auf eine 3,5-fache Vergrößerung. Ihr 1/1,4 Zoll großer Sensor hat eine Auflösung von 200 Megapixeln. Die Brennweite lässt sich mit einem Telekonverter zum Anstecken auf 200 oder 400 Millimeter erhöhen. Die 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera mit einer f/2,0-Blende und 16 Millimetern Brennweite rundet das Kamerasystem auf der Rückseite ab. Dazu kommt noch eine 50-Megapixel-Frontkamera.
Als Prozessor verbaut Vivo den neuen Dimensity 9600 Pro von Mediatek und stellt ihm wahlweise 12 oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Der Datenspeicher ist 256 oder 512 Gigabyte oder ein Terabyte groß. Der Akku hat eine Kapazität von 8000 mAh und lädt via Kabel mit bis zu 90 Watt. Kabellos nimmt er bis zu 40 Watt entgegen.
Das X500 Pro ist kleiner und dem Pro Max sehr ähnlich
Das X500 Pro ist kleiner als das Pro Max und verfügt über eine andere Telekamera. Sein AMOLED-Display ist 6,36 Zoll groß und sein Akku hat eine Kapazität von 6510 mAh. Bei der Telekamera verbaut Vivo den Lytia 610 mit 64 Megapixeln Auflösung. Die Brennweite bleibt bei 85 Millimetern und die Blende wird mit f/2,5 etwas größer. Es verfügt zudem nur über zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher.
Preis und Verfügbarkeit
Was das X500 Pro Max und das X500 Pro in Europa kosten sollen? Welche Speichervarianten und welche der vier Farben zur Auswahl stehen? Ab wann sie wirklich erhältlich sind? Das will Vivo erst bei seinem Launch Event am 27. Oktober bekannt geben.
Das Vivo X Fold 6 kommt schon vorher nach Europa
Noch vor den beiden X500-Smartphones bringt Vivo das X Fold 6 nach Europa. Ab dem 1. Oktober will der Hersteller das faltbare Smartphone unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkaufen. Er nennt aber noch keinen Preis und macht noch keine Angaben zu den verfügbaren Speichervarianten.
In China bietet Vivo das X Fold 6 wahlweise mit 12 oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher an. Der Datenspeicher kann 256 oder 512 Gigabyte oder ein Terabyte groß sein. Ob es beim 7000-mAh-Akku bleibt, ist bei chinesischen Herstellern ebenfalls nicht sicher. Sie passen gerne die europäischen Modellvarianten noch in verschiedenen Bereichen an.
Die AMOLED-Displays dürften aber auch in Europa 6,51 Zoll (außen) und 8,02 Zoll (innen) groß sein. In dem faltbaren Smartphone steckt der Dimensity 9500 Super als Chipsatz. Insgesamt fünf Kameras verbaut Vivo im X Fold 6:
- Hauptkamera: 200 Megapixel, f/1,7
- Ultraweitwinkelkamera: 50 Megapixel, f/2,1
- Periskoptelekamera: 50 Megapixel, f/2,6
- Frontkamera in jedem Display: je 20 Megapixel, f/2,4
Das gesamte Smartphone ist nach IP58/59 wasserdicht, aber nicht staubdicht. Wie für das Vivo X300 Ultra bietet Vivo auch für das X Fold 6 einen Telekonverter zum Anstecken an.
Als Grundschüler saß ich noch mit vielen Mitschülern bei einem Freund im Wohnzimmer, um auf der Super NES zu spielen. Inzwischen bekomme ich die neueste Technik direkt in die Hände und teste sie für euch. In den letzten Jahren bei Curved, Computer Bild und Netzwelt, nun bei Digitec und Galaxus.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen