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Nintendo Indie World Showcase (Oktober 2026): alle Games, alle Trailer

Nintendo präsentiert an einem «Indie World Showcase» neue Indie-Spiele für die Switch. Neben neuen Spielen schaffen auch einige virale Indie-Lieblinge den Sprung vom PC auf Nintendos Handheld.

Nintendo hat ein Herz für Indie-Studios. Das beweist das japanische Unternehmen in seinen «Indie World Showcases», in denen auch kleine Teams eine grosse Bühne bekommen. Die gesamte Präsentation siehst du im unten eingebetteten Video. Im Beitrag habe ich alle angekündigten Games zusammengefasst.

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

«Winds of Viridia»

Ein wunderschönes Open-World-Spiel, inspiriert von «klassischen Action-Adventures» (sprich: «The Legend of Zelda»). Der «Mothbug», ein tierischer Begleiter, hilft dir beim Erkunden der Spielwelt und in den Kämpfen. Mit dem kleinen Tierchen führst du verheerende Spezialattacken aus und springst durch die Luft. Der visuelle Stil erinnert an Produktionen von Studio Ghibli. Eine Demo ist ab sofort im eShop verfügbar.

Datum: Anfang 2027

Erscheint für Switch 2, PC



«Kitsune: The Journey of Adashino»

Das sieht mal wichtig geil aus. Ich habe mich sofort in die fantasievollen Charaktere und die handgezeichneten Hintergründe verliebt. In der Rolle eines Fuchsmädchens erforschst du zusammen mit einem Frosch eine in Dunkelheit gehüllte Insel. Das Ganze ist inspiriert von japanischer Folklore. Ich freue mich wie verrückt.

Datum: Anfang 2027

Erscheint für Switch, Switch 2, PC



«City of None»

Das neue Spiel von einem der Co-Schöpfer von «Celeste». Die Farbpalette des markanten Pixelart-Stils ändert sich je nach Spielumgebung. Mit zunehmendem Spielverlauf schaltest du in typischer Metroidvania-Manier neue Fähigkeiten frei, mit denen du mehr Bereiche erkunden und stärkere Monster erledigen kannst.

Datum: 2027

Erscheint für Switch, Switch 2, PC



«Threads of Time»

Ein klassisches rundenbasiertes Rollenspiel, in dem du durch die Zeit reist, um Helden aus unterschiedlichen Epochen zu rekrutieren. Fans von Square Enix’ HD‑2D-Grafikstil dürften Freude haben.

Datum: Sommer 2027

Erscheint für Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC



«Tenjutsu»

Ein neues Projekt von Sébastien Benard, Lead Designer von «Dead Cells». «Tenjutsu» ist ein Roguelite-Brawler mit rasanten Nahkämpfen und einem Fokus auf «befriedigende Schläge». Action-Filme und -Animes dienten dem Studio als Inspiration.

Datum: 2027

Erscheint für Switch 2, PC



«My Arms Are Longer Now»

Du bist ein unglaublich langer Arm und begehst unglaubliche Diebstähle. Was zum Henker haben die sympathischen Entwicklerinnen und Entwickler von Toot Games da für Drogen genommen? Erinnert mich an «Thank Goodness You're Here», nur noch schräger.

Datum: 11. März 2027

Erscheint für Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC



«Witchbrook»

Ein Online-Hexen-Simulator für bis zu vier Spieler. Du besuchst eine Hexen-Akademie, lernst Freunde und Liebschaften kennen und erkundest die mysteriöse Welt der Stadt Mossport. Das Game wurde schon vor Ewigkeiten (sprich: 2016) angekündigt – mal schauen, ob's jetzt mit dem Release endlich klappt.

Datum: 28. Januar 2027

Erscheint für Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC



«Sword of the Sea»

Dieser wunderschöne Titel der Macher von «Journey» und «Abzu» erschien schon vergangenes Jahr. Bald kommen auch Nintendo-Fans in den Genuss dieses visuellen Meisterwerks.

Datum: 29. Oktober

Erscheint für Switch 2, bereits erhältlich für PS5, PC



«Dumpster Gang»

Friendslop-Games sind in Mode. Das weiss auch Nintendo und präsentiert am Indie-Showcase gleich mehrere chaotische Titel für Multiplayer-Abende. Das erste Game im Bunde: «Dumpster Gang». Du spielst einen Waschbär und plünderst mit deiner Gang Müllcontainer und weitere «Schätze».

Datum: März 2027

Erscheint für Switch 2, Xbox Series X/S, PC



«Super Battle Golf»

Dir ist sogar «Mario Golf» zu lahm? Dann wirf einen Blick auf «Super Battle Golf». Bis zu acht Spieler versuchen in chaotischen Golf-Matches gleichzeitig einzulochen – natürlich mit verrückten Items, Power-Ups und weiteren fiesen Tricks.

Datum: 25. März 2027

Erscheint für Switch 2, bereits erhältlich für PC



«R.E.P.O.»

Dieses kooperative Horrorspiel ging bereits im Februar 2025 auf Steam durch die Decke. Bald können auch Switch-2-User in prozedural generierten Levels nach wertvollen, verwunschenen Objekten suchen.

Datum: 2027

Erscheint für Switch 2, bereits erhältlich für PC



«Spirit Crossing»

Die Schöpfer von «Cozy Grove» melden sich mit einer MMO-Lebenssimulation zurück. Du baust mit anderen Spielerinnen und Spielern ein gemütliches Leben über den Wolken auf. Mir gefällt der Artstyle sehr – auch wenn es ein Genre ist, das ich niemals anfassen würde (ich hab doch keine Zeit, verdammt!).

Datum: 16. November

Erscheint für Switch, Switch 2, PC



«Petal Runner»

Ein Retro-Game in einer offenen Solarpunk-Welt. Du transportierst kleine, digitale Haustiere und absolvierst allerlei Minispiele. Kevin hat das Spiel an der Gamescom angezockt und war begeistert. Eine Demo ist ab sofort im eShop verfügbar.

Datum: 8. März 2027

Erscheint für Switch 2, PC



«Haunted Paws»

Du übernimmst die Rolle eines süssen Hündchens und suchst dein Frauchen in einer Geistervilla. Schade, erscheint das Spiel nicht zu Halloween. Ich habe «Haunted Paws» an der Gamescom angespielt. Besonders gefallen hat mir, dass es dedizierte Bell- und Pipi-Knöpfe gibt. Im eShop gibt’s ab sofort eine Demo.

Datum: Mai 2027

Erscheint für Switch, Switch 2, PC



«Slime Rancher 2»

Ich habe noch nie «Slime Rancher» gespielt. Sollte ich das nachholen? Der Trailer zum zweiten Teil sieht auf jeden Fall cool aus. Das Game erschien bereits vergangenes Jahr auf PC und Konsolen – Nintendo-Fans gedulden sich noch bis Januar 2027.

Datum: Januar 2027

Erscheint für Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC



«Raccoin: Chaos Max Edition»

«Balatro», was hast du nur angerichtet? Seit dem Release des Poker-Roguelites schiessen ähnliche Games mit Glücksspiel-Thematik wie Pilze aus dem Boden. So zum Beispiel der Coin-Pusher «Raccoin», der vergangenen März auf Steam erschien. Bald kommt der Glücksspielwaschbär in einer «Chaos Max Edition» auch auf die Switch 2. Eine Demo ist ab sofort verfügbar.

Datum: 10. November

Erscheint für Switch 2, bereits erschienen für PC



In einer Montage präsentiert Nintendo zudem weitere Indie-Titel, die bald auf der Switch und Switch 2 erscheinen werden:

«Bao Bao’s Gemütlicher Reinigungsservice» (ab sofort für Switch, Xbox Series X/S, PC)

«Everything is Crab» (26. Januar 2027 für Switch, Switch 2, bereits erhältlich für PC)

«Finding Polka» (Anfang 2027, bereits erhältlich für PC)

«Floor Plan: Slap Out Of It!» (Anfang 2027 für Switch 2, PC)

«HYPERyuki: Snowboard Syndicate» (Anfang 2027 für Switch 2, PC)

«Lost and Found Co.» (Anfang 2027 für Switch, Switch 2, bereits erhältlich für PC)

«Tanuki: Pon’s Summer» (10. November für Switch 2, Xbox Series X/S, PC)

Nintendo Indie World Auf welche Indie-Games freust du dich am meisten? Winds of Viridia Kitsune: The Journey of Adashino City of None Threads of Time Tenjutsu My Arms Are Longer Now Witchbrook Sword of the Sea Dumpster Gang Super Battle Golf R.E.P.O. Spirit Crossing Petal Runner Haunted Paws Slime Rancher 2 Raccoin: Chaos Max Edition Bao Bao’s Gemütlicher Reinigungsservic Everything is Crab Finding Polka Floor Plan: Slap Out Of It! HYPERyuki: Snowboard Syndicate Lost and Found Co. Tanuki: Pon’s Summer Abstimmen

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