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Jensen Huang tritt zurück

Nach Berichten über eine zweite Affäre räumt der CEO von Nvidia seinen Posten. Die Finanzchefin Colette Kress übernimmt das Amt ad interim.

In einer Pressmitteilung gibt Nvidia den sofortigen Rücktritt von CEO Jensen Huang bekannt. Dies, nachdem die «New York Times» am Mittwoch über eine zweite Affäre des 63-Jährigen berichtete. Der Verwaltungsrat berief daraufhin eine nächtliche Sitzung ein, in der er offenbar zum Schluss kam, dass Huang nicht länger tragbar ist.

Fürs erste übernimmt CFO Colette Kress die Führung des Konzerns, zusätzlich zu ihrer Rolle als Finanzchefin. Die 59-Jährige arbeitet seit 13 Jahren für Nvidia und war eine treibende Kraft hinter der Verlagerung des Kerngeschäfts von Gaming-GPUs zu KI-Chips. Kress arbeitete zuvor bei Cisco und Microsoft. Durch den KI-Boom wurde sie dank ihrer Nvidia-Aktien reich: Ihr Vermögen wurde zuletzt auf 772 Millionen US-Dollar geschätzt.

Colette Kress arbeitet seit 2013 bei Nvidia und gilt als enge Vertraue von Jensen Huang.

Quelle: Nvidia

Beziehung zu direkt unterstellter Managerin Dem Bericht der «New York Times» nach hatte Jensen Huang eine aussereheliche Beziehung mit Kimberly Powell. Die 48-Jährige leitet als Vizepräsidentin das Gesundheitsgeschäft von Nvidia und berichtete direkt an Huang. Beide sind mit anderen Personen verheiratet.

Huang und Powell sollen im März während Nvidias Entwicklerkonferenz GTC in einem Hotel in San Jose dabei gefilmt worden sein, wie sie Zärtlichkeiten austauschten. Laut drei informierten Personen nahmen Huangs Sicherheitsleute die filmende Person beiseite. Sie musste eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Am Telefon sagte Huang auf Anfrage der «New York Times» nur: «Ich glaube nicht, dass Sie direkt mit mir sprechen sollten.» Dann legte er auf. Powell äusserte sich nicht.

Kimberly Powell ist als Vice President of Healthcare direkt Jensen Huang unterstellt.

Quelle: Nvidia

Heikel ist die Beziehung, weil Powell direkt von Huang abhängig war. Nvidias Verhaltenskodex nennt persönliche Beziehungen ausdrücklich als möglichen Interessenkonflikt. Er gilt für alle Angestellten und für den Verwaltungsrat. Verstösse können bis zur Kündigung führen. In einem ähnlichen Fall trat Intel-Chef Brian Krzanich 2018 wegen einer Beziehung zu einer Angestellten zurück. McDonald's entliess 2019 CEO Steve Easterbrook aus demselben Grund.

Zweiter Skandal nach Affäre mit mutmasslicher Spionin

Vor einigen Tagen räumte Jensen Huang bereits eine andere Affäre zu einer chinesischen Geschäftsfrau ein: Alice Huang (keine Verwandtschaft) war Topmanagerin bei Megaspeed in Singapur. Die Firma hat seit 2024 Nvidia-Chips für mehr als 4,8 Milliarden US-Dollar gekauft. Der US-Geheimdienst behauptet, sie habe Informationen nach Peking weitergegeben. Laut einem geheimen Memo wurde sie vom chinesischen Ministerium für Staatssicherheit angeworben. China weist die Vorwürfe zurück.

Der Nvidia-CEO hatte die Kontakte zunächst als «völlig normal» bezeichnet. Dann berichtete die «Financial Times», die Beziehung sei romantisch gewesen. Am Sonntag entschuldigte sich Jensen Huang schliesslich in einer Nachricht an seine Belegschaft.

News & Trends Nvidia untersucht Beziehung von Jensen Huang zu mutmasslicher Spionin Samuel Buchmann 58 Likes 58 52 Kommentare 52

Am selben Tag kündigte der Verwaltungsrat eine Untersuchung durch einen unabhängigen Ausschuss und eine Anwaltskanzlei an. Es gebe «keinen Grund zur Annahme», dass die nationale Sicherheit oder Firmengeheimnisse gefährdet worden seien. US-Präsident Donald Trump verteidigte Huang als «ehrenwert». Er wusste laut Medienberichten bereits seit Monaten von dessen Affäre mit der mutmasslichen Spionin – unternahm aber nichts.

Schweizer auf der Liste möglicher Nachfolger

Nvidia kontrolliert rund 90 Prozent des Markts für KI-Chips. Huang hat das Unternehmen 1993 mitgegründet und ist mit 3,56 Prozent grösster Einzelaktionär. Er führte die Firma zentral mit rund 60 direkt Unterstellten. Die Nvidia-Aktie brach nach Bekanntwerden des Rücktritts zeitweise um 13 Prozent ein, erholte sich seither jedoch wieder etwas. Seit dem Höchststand Anfang Oktober hat sie über ein Drittel an Wert eingebüsst. Das entspricht über 1,5 Billionen US-Dollar.

Jensen Huangs Absetzung ist ein wirtschaftliches Risiko, weil die Struktur auf ihn als wichtigsten Entscheidungsträger zugeschnitten war. Am 17. November legt Nvidia Quartalszahlen vor. Diese wird nun Colette Kress präsentieren. «Die Stärke von Nvidia liegt seit jeher in seinen Mitarbeitern, und gemeinsam mit unserem Führungsteam bin ich entschlossen, auf dem aussergewöhnlichen Fundament aufzubauen, das Jensen in den letzten 33 Jahren geschaffen hat», lässt sich die Interims-CEO zitieren.

Eine klare definitive Nachfolge gibt es noch nicht. Der Verwaltungsrat prüft nach eigenen Angaben sowohl interne als auch externe Kandidatinnen und Kandidaten. In Medien kursierte in den letzten Tagen neben Finanzchefin Colette Kress der langjährige Topmanager Jay Purials als Option. Als externe Möglichkeiten werden Apples Hardware-Chef Johny Srouji und AMD-Chefin Lisa Su genannt. Auch Huangs Kinder Madison und Spencer arbeiten bei Nvidia.

Nico Caprez studierte Banking und Finance in Zürich und ist seit 2024 bei Nvidia tätig.

Quelle: Nazarbayev University

Ein Kandidat aus der Schweiz ist zudem Schwiegersohn Nico Caprez. Er ist seit September mit Madison Huang verheiratet und legte seit seinem Einstieg 2024 eine steile Karriere bei Nvidia hin. Aktuell besetzt er den Posten des Vizepräsidenten für globales Wachstum von KI-Infrastruktur. Caprez ist der Schweizer Öffentlichkeit nicht gänzlich unbekannt. Er war über neun Jahre lang in einer Beziehung mit Skirennfahrerin Wendy Holdener und früher selbst im nationalen Ski-Alpin-Kader. Eine Knieverletzung beendete 2013 jedoch seine sportliche Laufbahn.

Titelbild: Shutterstock

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