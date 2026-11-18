News & Trends 7 0

Java4Shell: Kritische Java-Lücke gefährdet primär Banken und Grossfirmen

Eine neue Lücke in Java alarmiert die IT-Sicherheitswelt. «Java4Shell» eignet sich zwar kaum für flächendeckende Angriffe, könnte für gezielte Attacken auf Banken und Grossunternehmen aber verheerend sein.

Eine kritische Sicherheitslücke in der Java-Laufzeitumgebung (OpenJDK) alarmiert die Sicherheitswelt. Sie trägt die CVE-Nummer CVE-2026-114938 und heisst in Anlehnung an die berüchtigte Log4Shell-Lücke von 2021 «Java4Shell». Das «4» steht dabei für «for», also «Java for Shell». Sicherheitsforscher von Calif entdeckten die Lücke und veröffentlichten ihre Erkenntnisse am 17. November 2026. Zeitgleich erschienen die ersten Patches.

Was genau passiert ist

Die Schwachstelle steckt in einer optimierten Funktion zur Base64-Dekodierung innerhalb der Java Virtual Machine (JVM). Base64 ist ein Verfahren, das beliebige Daten in harmlosen Text verwandelt, damit sie sich problemlos über das Web verschicken lassen. Diese Funktion läuft auf x86-64-Prozessoren, die die AVX-512-VBMI-Befehlssatzerweiterung unterstützen.

Schickt ein Angreifer eine fehlerhafte Base64-Eingabe mit einem zusätzlichen Gleichheitszeichen, verrechnet sich die Funktion. Sie schreibt 62 Bytes über den zugewiesenen Speicherbereich hinaus und beschädigt, was daneben liegt. Diese Speicherkorruption nutzt ein Angreifer aus, um benachbarte Objekte zu manipulieren und eigenen Code auszuführen.

Das Fatale daran: Viele Java-Anwendungen verarbeiten Base64-kodierte Daten, etwa für HTTP-Authentifizierungs-Header, SAML-Tokens oder CSRF-Token, noch bevor sie prüfen, ob ein Benutzer überhaupt angemeldet ist.

Warum das so viele trifft

Java ist das Rückgrat unzähliger Unternehmensanwendungen. Die Sicherheitsforscher von Calif haben die Lücke in mehreren weit verbreiteten Anwendungen nachgewiesen. Dazu gehören Atlassian Jira, Atlassian Confluence, Keycloak, Jenkins, JFrog Artifactory und PingFederate. In all diesen Anwendungen war ein Angriff ohne vorherige Anmeldung (Pre-Auth) möglich. Darüber hinaus sind Systeme wie Apache Kafka Broker, Apache Solr, Elasticsearch und Spring-Boot-Anwendungen betroffen, wenn auch teilweise mit anderen Voraussetzungen.

Verwundbar sind OpenJDK 17.0.6 und alle neueren Versionen, also auch Java 21, 25 und 27. Reguläres Java 8 und 11 bleiben verschont. Anfällig ist allerdings Oracles kommerzieller Java SE 8 Enterprise Performance Pack. Da OpenJDK die Basis für viele Java-Distributionen bildet, trifft es ebenso Oracle Java SE, Amazon Corretto, Eclipse Temurin, Microsoft Build of OpenJDK, Azul Zulu und Red Hat OpenJDK, sofern sie auf der verwundbaren Hardware laufen.

Die Einschränkung auf AVX-512-fähige Hardware ist für Angreifer kein Hindernis, sondern ein Filter. Moderne Server in Rechenzentren von Banken und Grossunternehmen nutzen häufig Intel-Xeon-Prozessoren ab der Ice-Lake-Generation oder AMD-EPYC-Prozessoren ab Zen 4.

Was jetzt zu tun ist

Nur ein Update auf eine gepatchte Version von OpenJDK oder der jeweiligen Java-Distribution behebt das Problem vollständig. Oracle und das OpenJDK-Projekt haben die Patches am 17. November 2026 in einem ausserplanmässigen Sicherheitsupdate veröffentlicht. Die korrigierten Versionen für Oracle Java SE enden auf .1, also 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1 und 27.0.1.1. Amazon hat seine Corretto-Builds bereits aktualisiert. Andere Anbieter wie Red Hat arbeiten laut The Hacker News noch an den Fixes.

Bist du nicht selbst für die Server verantwortlich, solltest du deinen Hoster oder Softwarelieferanten fragen, ob die Updates bereits eingespielt sind. Für Systeme, die sich nicht sofort aktualisieren lassen, empfehlen Sicherheitsbehörden wie die US-Cybersicherheitsbehörde CISA und das kanadische Cyber Centre, sie vom Netz zu nehmen oder den Zugriff einzuschränken.

Das Schweizer Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) warnt ebenfalls und rät, betroffene Systeme unverzüglich zu prüfen und zu aktualisieren. Eine Web Application Firewall (WAF) wehrt einige Angriffe ab, deckt aber nicht alle Angriffspfade ab. Als Sofortmassnahme empfehlen Red Hat und Endor Labs den JVM-Startparameter «-XX:-UseBASE64Intrinsics». Er schaltet nur die hardwarebeschleunigte Base64-Dekodierung ab, nicht die übrigen AVX-512-Optimierungen.

Wie schlimm ist es wirklich?

Java4Shell ist nicht PHP2Shell. Während PHP2Shell ein Flächenbrand war, der sich mit einem universellen Exploit über das halbe Internet auszubreiten drohte, ist Java4Shell eine hochpräzise Waffe. Es gibt keinen einzigen Exploit, der überall funktioniert. Jeder Angriff muss auf das spezifische Ziel und dessen Speicherlayout zugeschnitten werden. Die Forscher von Calif halten ihre Angriffscodes für die betroffenen Anwendungen bewusst zurück.

Das macht die Lage für den Massenmarkt weniger akut. Für hochwertige Ziele ist sie aber unter Umständen verheerend. Wer es auf eine Bank oder ein grosses ERP-System abgesehen hat, kalkuliert AVX-512-Hardware und massgeschneiderten Exploit von Anfang an ein.

Ob Angreifer die Lücke bereits ausnutzen, ist derzeit unklar. Zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Artikels gab es keine Berichte über aktive Angriffe in freier Wildbahn. Blackpoint Cyber hat bisher nur Abstürze und das Auslesen von Speicher nachgestellt. Dem Sicherheitsunternehmen Wiz gelang mithilfe von KI aber ein funktionierender Exploit, ebenso wie Calif. Das Risiko ist real, eskaliert ist es noch nicht. Die Zeit läuft gegen ungepatchte Systeme.

Titelbild: Banana Images / Shutterstock

Dieser Artikel gefällt mir! 7 Personen gefällt dieser Artikel







