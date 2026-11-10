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Kann Hubble gerettet werden?

Nach dem Ende der Swift-Mission richtet die NASA ihre Aufmerksamkeit nun auf das Weltraumteleskop Hubble. Auch diesem droht langfristig das Verglühen in der Erdatmosphäre. Die Raumfahrtbehörde sucht deshalb nach Möglichkeiten, dessen Betriebsdauer zu verlängern.

Jedes Raumfahrzeug in einer niedrigen Umlaufbahn um unseren Planeten verliert im Lauf der Zeit durch die Reibung mit den dünnen Resten der Erdatmosphäre an Höhe. Je tiefer es sinkt, desto stärker wird es abgebremst und desto schneller schreitet der Höhenverlust voran. Ohne eigenen Antrieb, mit dem sich die Umlaufbahn anheben liesse, stürzen Satelliten und Weltraumteleskope zurück in die tieferen Schichten der Erdatmosphäre und verglühen. Das jüngste Opfer dieses Prozesses war das Neil Gehrels Swift Observatory der US-amerikanischen Weltraumbehörde NASA. Seit Ende 2025 verlor es mit zunehmender Geschwindigkeit an Höhe, bis es am 4. November einen leuchtenden Feuerball über Indonesien hinterliess. Ein vorangegangener Rettungsversuch musste abgebrochen werden.

Auch das altehrwürdige Weltraumteleskop Hubble ist betroffen. Es verfügt ebenfalls über keinen eigenen Antrieb und sinkt kontinuierlich ab. Die NASA hat daher eine Anfrage an die private Raumfahrtindustrie herausgegeben, um kommerzielle Möglichkeiten für Service- und Rettungseinsätze an Hubble zu ermitteln, wie es in einer Pressemitteilung vom 30. Oktober heisst. Darin wird um Konzepte für drei Einsatzszenarien geworben: eine Orbit-Anhebung, die Wartung im All sowie der kontrollierte Wiedereintritt oder eine geordnete Entsorgung bei Betriebsende. Bewerber haben bis zum 30. November 2026 Zeit, ihre Vorschläge bei der NASA einzureichen.

Es geht abwärts Laut Telemetriedaten, die auf der Website hubblereentry.com veröffentlicht werden, befindet sich das Weltraumobservatorium derzeit in einer nahezu kreisförmigen Umlaufbahn auf einer durchschnittlichen Höhe von rund 470 Kilometern über der Erdoberfläche und verliert etwa 14,4 Kilometer pro Jahr an Höhe. Die Rate des Sinkflugs hängt dabei nicht nur von der Höhe ab, sondern auch von der Aktivität der Sonne. Bei einer höheren solaren Einstrahlung dehnt sich die Erdatmosphäre aus und erhöht die Gasdichte in Hubbles Flughöhe, wodurch die Reibung zunimmt. In den Weltraum ausgesetzt wurde das Teleskop im Jahr 1990 vom Spaceshuttle Discovery in einer Höhe von mehr als 600 Kilometern.

Schwerstarbeit im All | Die Aufnahme entstand während der ersten Servicemission von Hubble im Jahr 1993 mit dem Spaceshuttle Endeavour, bei der die fehlerhafte Optik korrigiert und die Wide Field/Planetary Camera 2 (WFPC-2) eingebaut wurde. An einem robotischen Arm befestigt, führt der Astronaut Franklin Story Musgrave Wartungsarbeiten aus. Der Astronaut Jeffrey Alan Hoffman unterstützt ihn vom Frachtraum des Spaceshuttles aus. Das Teleskop selbst ist etwa so gross wie ein Reisebus und wiegt rund 12 200 Kilogramm.

Quelle: NASA / F. Story Musgrave on the Robotic Arm During Servicing Mission 1. (Ausschnitt)

Der stetige Höhenverlust setzt der Nutzung des Observatoriums ein zeitliches Limit. Erreicht es eine Höhe von weniger als 400 Kilometern, wird der Betrieb möglicherweise nur noch ein Jahr oder weniger möglich sein. Ab circa 200 Kilometern steht der Wiedereintritt unmittelbar bevor. Ohne äusseren Eingriff könnte Hubble im Zeitraum zwischen den Jahren 2033 und 2034 bereits unkontrollierter in die Erdatmosphäre eintreten, so die NASA – entsprechend geplant werden muss eine mögliche Rettungsmission, spätestens aber bis zum Jahr 2032. Anders als bei Swift besteht hierbei jedoch noch ein vergleichsweise grosses Zeitfenster.

In der Vergangenheit wurde die Umlaufbahn von Hubble bereits dreimal mithilfe der Spaceshuttles der NASA angehoben: das erste Mal während der Servicemission SM-1 im Jahr 1993 mit Endeavour, im Jahr 1997 im Rahmen der SM-2 mit Discovery und letztmalig bei der SM-3B im Jahr 2002 mit dem Shuttle Columbia. Bei der letzten Wartungsmission SM-4 mit Atlantis im Jahr 2009 wurde keine Höhenkorrektur mehr durchgeführt und die Spaceshuttles wurden im Jahr 2011 endgültig ausser Dienst gestellt.

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Originalartikel auf Spektrum

Titelbild: © NASA / Hubble Against Earth’s Horizon (1997) (Ausschnitt)

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