News & Trends 6 1

iMac und günstigstes MacBook Pro erhalten M6-Chip

Apple spendiert seinem All-in-One und dem günstigsten Pro-Laptop die neueste Chip-Generation. Davon abgesehen ändert sich praktisch nichts, auch die Preise bleiben stabil.

Der iMac und das Basismodell des MacBook Pro bekommen ein Chip-Upgrade. In beiden steckt neu der M6, der bereits beim Mac Mini zum Einsatz kommt. Er bietet mehr Leistung als der M4 im bisherigen iMac und der M5 in der bisherigen Basis-Version des MacBook Pro. Vor allem KI-Anwendungen sollen deutlich schneller laufen. Ansonsten ändert sich wenig an den beiden Geräten.

Der neue Chip erhält im Vergleich zum M5 je zwei CPU- und GPU-Kerne mehr. Laut Apple steigt die Multi-Thread-Performance dadurch um 20 Prozent. Die GPU soll 30 Prozent mehr Leistung für KI bieten. Die Neural Engine verdoppelt die Anzahl der Kerne und somit ihre Spitzenrechenleistung gegenüber der vorherigen Generation. In meinem Test des Mac Mini schlug sich der Chip auch in der Praxis sehr gut.

Abseits des Hauptchips spendiert Apple dem iMac und dem MacBook Pro eine bessere drahtlose Konnektivität dank des hauseigenen Wireless-Chips N1. Er unterstützt Wi-Fi 7 und Bluetooth 6. Beides war bisher teureren Modellen mit Pro- und Max-Chips vorbehalten. Beim iMac stellt auch die SSD ein Upgrade dar, die nun 2,5 Mal schneller sein soll.

Keine weitere Preiserhöhung

Das M6 MacBook Pro schafft gemäss Apple mit einer Akkuladung bis zu 24 Stunden Videostreaming und 16 Stunden Webbrowsing. Diese Werte sind identisch mit dem Vorgängermodell. Der Laptop kostet 1899 Franken oder 2299 Euro für das Modell mit 16 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher (RAM) und 1 Terabyte SSD. Das entspricht dem Preis des Vorgängers nach der Preiserhöhung im Juni dieses Jahres.

Das Basismodell des MacBook Pro ist wie immer nur mit 14-Zoll-Display verfügbar.

Quelle: Apple

Der Preis des iMac mit 16 GB RAM und 256 GB SSD beträgt 1499 Franken oder 1799 Euro. Er ist weiterhin in den gleichen sieben Farben (Blau, Violett, Pink, Orange, Gelb, Grün und Silber) erhältlich. Auch sonst ändert sich am Design nichts.

Produkttest M4 iMac im Test: Schön, aber wozu? Samuel Buchmann 83 Likes 83 69 Kommentare 69

Der M6 iMac und das M6 MacBook Pro sowie das iPad Mini mit OLED-Display sind nicht die einzigen Apple-Produkte, die diese Woche erwartet werden. Am Mittwoch steht voraussichtlich das grosse Finale mit einem Touchscreen-MacBook an. Die Geräte sind ab dem 28. Oktober bestellbar. Die Auslieferung beginnt am 6. November. Sobald sie in unserem Shop verfügbar sind, werden sie in diesem Artikel verlinkt.

Titelbild: Apple

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel







