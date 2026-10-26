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Apple präsentiert iPad Mini mit OLED-Display

Besseres Display, neuer Chip, schlankeres Gehäuse und Schutz gegen Spritzwasser: Apple spendiert seinem kleinen Tablet ein Upgrade. Damit steigt allerdings auch der Preis.

Das iPad Mini bekommt ein OLED-Display mit einer Diagonalen von 8,5 Zoll. Das sind 0,2 Zoll mehr als bei der letzten Version (8,3 Zoll) und 0,9 Zoll mehr als beim iPhone Duo (7,6 Zoll). Mit dem besseren Display geht auch ein höherer Preis einher. Während das letzte iPad Mini zum Marktstart mindestens 499 Franken oder 599 Euro kostete, sind es nun 679 Franken oder 749 Euro.

Mit einer Dicke von 5,4 Millimetern und einem Gewicht von 255 Gramm ist das neue iPad Mini schlanker und leichter als sein Vorgänger (6,3 Millimeter, 293 Gramm). Die Spezifikationen sind fast identisch mit dem iPhone Duo (5,2 Millimeter, 254 Gramm).

Damit nicht genug der Gemeinsamkeiten mit Apples Foldable: Das iPad Mini erhält als Chip ebenfalls den A20 Pro und ist nun optional auch mit Nanotextur verfügbar, wenn auch erst ab der Version mit 256 Gigabyte Speicher. Die matte Beschichtung kostet 100 Franken oder 130 Euro Aufpreis.

Kein Tandem-OLED und nur 60 Hertz

Wer darauf hofft, dass im iPad Mini die gleiche OLED-Technologie steckt wie im iPad Pro, wird enttäuscht: Statt des «Ultra Retina XDR Display» verbaut Apple hier nur ein «Super Retina XDR Display». Dabei handelt es sich nicht wie beim iPad Pro um Tandem-OLED mit 1000 Nits bildfüllender Helligkeit und 1500 Nits Spitzenhelligkeit, sondern um konventionelles OLED mit 600 Nits Vollbild und 1200 Nits in der Spitze. Absolut gesehen sind das noch immer gute Werte für ein Tablet.

OLED ist nicht gleich OLED: Wer das beste Display will, muss weiterhin zum iPad Pro greifen.

Quelle: Apple

Ein weiterer Wermutstropfen ist jedoch das fehlende ProMotion mit 120 Hertz. Apples Winz-Tablet muss weiterhin mit 60 Hertz auskommen. Die Pixeldichte von 326 Pixel pro Zoll (2316 × 1512 Pixel auf 8,5 Zoll) übertrifft diejenige des grossen Bruders (264 ppi) dafür sogar.

Eine interessante Neuerung gibt es bei den Lautsprechern. Diese sind direkt ans Display gekoppelt. Apple nennt das «Acoustic Display». So benötigt das iPad Mini keine Öffnungen an der Unterseite mehr, was es staub- und spritzwasserfest nach IP67 macht. Als Farben stehen «Mitternacht» und «Polarstern» zur Auswahl.

Ein Regenguss soll dem neuen iPad Mini nichts anhaben können.

Quelle: Apple

Das iPad Mini ist vermutlich das erste von mehreren neuen Apple-Produkten, die in den nächsten Tagen erwartet werden. Es ist ab dem 28. Oktober bestellbar. Die Auslieferung beginnt am 6. November. Sobald die Produkte bei uns eingepflegt sind, werden sie in diesem Artikel verlinkt.

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