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Garmin Descent X10: ein einsteigerfreundlicher Tauchcomputer

Tauchcomputer sind für Unterwasser-Abenteuer essenziell, aber teuer. Garmin hat jetzt eine Tauchuhr vorgestellt, die weniger kostet als die bisherigen Modelle des Herstellers und sich besonders an Einsteigerinnen und Einsteiger richtet.

Garmin hat sein Sortiment um eine Uhr fürs Hobbytauchen erweitert. Zu den wesentlichen Features der Descent X10 zählt das grosse 2,1-Zoll MIP-Display. Die permanente Hintergrundbeleuchtung und das Format sollen das Ablesen von wichtigen Informationen wie Tauchzeit und Tauchtiefe unter Wasser erleichtern.

Grosse Displays liegen bei Tauchcomputern im Trend und werden von fast allen Herstellern angeboten. Auch Garmin hat mit der Descent X30 und der Descent X50i bereits grossformatige Modelle in seinem Line-up, die allerdings stärker auf Fortgeschrittene und Unterwasser-Profis ausgelegt sind.

50 Stunden Akkulaufzeit und beleuchtetes Display Das energiesparende Memory-in-Pixel-Display (MIP) ermöglicht eine lange, aktive Nutzung von bis zu 50 Stunden. Im Standby-Betrieb soll der Akku sogar bis zu sechs Monate halten.

MIP-Displays sparen zwar Energie, bieten aber statt Farben nur Graustufen und sind bei schlechten Lichtverhältnissen nicht gut lesbar. Um dem entgegenzuwirken, verfügt der Descent X10 über eine dauerhafte, aktive Beleuchtung. So sollen die Informationen unter Wasser jederzeit gut sichtbar sein. Akustische Signale und Vibrationsalarme sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Tauchmodi und Tauchgangsplanung Die Uhr ist fürs Geräte- (Eingas-Modus inkl. Nitrox) und Apnoetauchen bis zu einem Druck von 10 ATM geeignet. Zudem kannst du sie im Gauge-Modus – beispielsweise für technisches Tauchen – nutzen, was aber über die normale Anwendung für weniger erfahrene Taucherinnen und Taucher hinausgeht.

Der Tauchcomputer bietet sogenannte NDL-Aware-Tiefendaten. Damit siehst du in Echtzeit, wie deine aktuelle Tauchzeit deine Nullzeitgrenze, also die Zeit ohne Dekompressionsstopp, beeinflusst. Zudem bietet er eine Simulationsfunktion, in der du bereits bei der Tauchgangsplanung siehst, wie sich verschiedene Parameter auf deinen Gasverbrauch und deine Nullzeit auswirken.

Auf dem Display hast du relevante Informationen im Blick. Der farbige Schutz ist separat erhältlich.

Quelle: Garmin Deutschland

Der Descent X10 lässt sich mit der Garmin Dive App synchronisieren, um deine Tauchgänge zu speichern und im Nachhinein zu analysieren. Die Uhr selbst verfügt nur über einen relativ kleinen Speicher von 120 MB.

Für Tauchschulen hat die Uhr verschiedene Settings, mit denen sie sich einfach auf verschiedene Tauchlevels einstellen lässt. Die Taucheinstellungen lassen sich zudem mit anderen Garmin-Tauchuhren synchronisieren, sodass sich der Computer auch als Backup einer anderen Uhr eignet.

Material und Farben Das schwarze Gehäuse des Descent X10 besteht aus faserverstärktem, recyceltem Plastik. Die wasserdichten Tasten sollen sich auch mit Handschuhen einfach bedienen lassen. Zudem kannst du einen Lünettenschutz in den Farben Amp Yellow, Aqua, Purple Iris und Schwarz separat dazukaufen.

Der Garmin Descent X10 soll rund 340 Franken/350 Euro kosten. Wann und ob wir den Tauchcomputer in unserem Sortiment haben werden, steht aktuell noch nicht fest.

Titelbild: Garmin Deutschland

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