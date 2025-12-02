News & Trends 10 5

Galaxy Z Trifold: Samsung faltet doppelt

Ohne großes Event hat Samsung sein Doppel-Falt-Smartphone vorgestellt. Das Galaxy Z Trifold kommt noch vor Weihnachten in den Handel – zumindest in Südkorea.

Mit einer schnöden Pressemitteilung hat Samsung das Galaxy Z Trifold vorgestellt. Es ist das erste Smartphone des Herstellers, das sich mit zwei Scharnieren falten lässt und zu einem 10-Zoll-Tablet wird. Damit folgen die Südkoreaner Huawei, die mit dem Mate XT schon länger ein ähnliches Gerät anbieten.

Ein zusammengefaltetes Tablet in der Hosentasche

Anders als das Mate XT faltet das Galaxy Z Trifold aber nicht in Z-Form. Stattdessen klappst du die beiden äußeren Seiten nach rechts und links auf oder zur Mitte hin zu. Anders als bei Huawei ist keine halb aufgeklappte Nutzung möglich. Die Scharniere hat Samsung nach eigenen Angaben auf 200.000 Faltvorgänge getestet. Das entspricht 100 Faltungen am Tag über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Multitasking und große Ansichten wie auf einem Tablet.

Das 6,5 Zoll große äußere Display soll dem des Galay Z Fold 7 entsprechen. Das innere Display entspricht mit einer Größe von 10 Zoll – und 2160 × 1584 Pixeln und einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz – einem Tablet und lässt sich auch ähnlich nutzen. So kannst du drei Apps vertikal nebeneinander verwenden oder die Desktop-Oberfläche Samsung Dex ohne externen Bildschirm direkt auf dem Z Trifold starten. Das ist auch beim Galaxy Tab S11 möglich. Das Z Trifold untersützt den S Pen nicht.

Mit einem Gewicht von 309 Gramm ist das Galaxy Z Trifold ein schweres Smartphone oder ein leichtes Tablet. Zusammengeklappt ist es 12,9 Millimeter (mm) dick und damit 0,1 mm dicker als das zusammengefaltete Mate XT und 4,7 mm stärker als das Galaxy S25 Ultra. Die drei Paneele des Trifold sind unterschiedlich dick. Sie messen 4,2 mm mit USB-C-Anschluss, 3,9 mm inklusive SIM-Schacht und 4,0 mm.

Der Kamerabuckel ist bei den Abmessungen nicht mit eingerechnet, er scheint aber eher dezent zu sein.

Das Gehäuse zum Schutz der zwei unterschiedlich großen Scharniere besteht aus Titan und der Rahmen aus «Advanced Armor Aluminum». Für die Rückseite verwendet Samsung einen Glasfaser-Verbundwerkstoff und schützt das kleine Display mit Gorilla Glass Ceramic 2 vor Beschädigungen. Das Falt-Display muss ohne extra Schutz auskommen. Das gesamte Smartphone ist nach IP48 wasserdicht, aber nicht vor dem Eindringen von Staub geschützt.

Rückansicht im aufgeklappten Zustand mit dem Außendisplay in der Mitte.

Die übrige Ausstattung im Überblick:

Prozessor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Arbeitsspeicher: 16 Gigabyte

Speicherplatz: 512 Gigabyte

Akku: 5600 mAh insgesamt, jeweils eine Batteriezelle in den drei Abschnitten, 45 Watt

Hauptkamera: 200 Megapixel

Ultraweitwinkelkamera: 12 Megapixel

Telekamera: 10 Megapixel

Frontkamera: 10 Megapixel

Preis und Verfügbarkeit

Samsung verkauft das Galaxy Z Trifold ab dem 12. Dezember zuerst nur in Südkorea. Dort kostet es 3.590.400 Südkoreanische Won, was umgerechnet etwa 2100 Euro oder knapp unter 2000 Franken sind – ohne Importkosten wie Steuern und Zölle.

Das Galaxy Z Trifold soll 2026 auch außerhalb Südkoreas erhältlich sein.

Anschließend soll es auch in anderen Ländern verfügbar sein. Namentlich nennt der Hersteller China, Taiwan, Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA ohne genauere Daten.

