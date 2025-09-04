News & Trends 3 1

Galaxy Tab S11-Familie: Samsungs Tablets werden noch leichter, dünner und heller

Mit dem Tab S11 und Tab S11 Ultra werden Samsungs Tablets noch leichter und dünner. Fast noch wichtiger sind aber die helleren Displays und der neue S Pen.

Die Neuerungen an den zwei Galaxy Tab S11 fallen im Vergleich zu den Vorgängermodellen fallen gering aus. Etwas weniger Gewicht, etwas mehr Speicher oder ein minimal größerer Akku sind kaum zu bemerken. Die erhöhte Helligkeit der Displays fällt dagegen sofort auf und ist ein starkes Argument für die neuen Tablets.

Tablets werden draußen nutzbar

Die Displaygrößen sowie die Breite und Höhe des Galaxy Tab S11 und S11 Ultra bleiben im Vergleich zu ihren Vorgängern unverändert. Die Tablets werden aber 0,4 und 0,3 Millimeter dünner sowie bis zu 29 Gramm leichter. Auffälliger dürfte sein, dass Samsung die 11 und 14,6 Zoll großen AMOLED-Displays heller macht. Die maximale Helligkeit erhöht sich von 600 auf 1000 Nits beim Tab S11 und von 650 auf 1000 Nits beim Tab S11 Ultra. Damit verbessert Samsung die Erkennbarkeit bei Sonnenschein massiv. Im Peak schaffen beide sogar bis zu 1600 Nits bei HDR-Inhalten.

Dünne Tablets können sich verstecken.

Da es kein Tab S10 ohne Namenszusatz gibt, muss beim Tab S11 das zwei Jahre alte Tab S9 als Vergleich herhalten.

Für den Rahmen verwendet Samsung weiterhin «Armor Aluminium». Beide Tablets sind nach IP68-Standard staubdicht und sollen 30 Minuten in 1,5 Meter tiefem Wasser unbeschadet überstehen.

Neuer Prozessor für beide und größerer Akku für ein Tablet

In beide Tab S11 baut Samsung mit dem Mediatek Dimensity 9400+ einen neuen Prozessor ein. Gegenüber dem Dimensity 9300 des Tab S10 Ultra verspricht Samsung spürbare Leistungssteigerungen: 38 Prozent mit GPU-Leistung, 28 Prozent mehr Rechenkraft bei der CPU und die für KI-Anwendungen zuständige NPU soll um 21 Prozent mehr Leistung bieten.

Das Tab S11 Ultra hat zwei Kameras auf der Rückseite, das Tab S11 nur eine.

Der Zuwachs um 400 mAh bei der Akkukapazität des Galaxy Tab S11 Ultra fällt bei insgesamt jetzt 11600 mAh kaum ins Gewicht. Das Tab S11 bleibt bei 8400 mAh. Unverändert gestaltet sich auch das Ladetempo. Die Tablets nehmen bis zu 45 Watt entgegen.

S Pen mit neuer Form und Schnellzugriffen

Zusammen mit den beiden Galaxy Tab S11 stellt Samsung einen neuen S Pen vor. Er ist nicht mehr rund, sondern hat ein Hexagon-Design erhalten – ist also sechseckig. Samsung zufolge soll sich dadurch der Halt verbessern. Kollegin Michelle Brändle ist angesichts ihrer Erfahrungen mit anderen Hexagon-Stiften aber nicht erfreut. Sie findet runde Stifte angenehmer zu halten.

Der neue S Pen ist sechseckig.

Außerdem erhält der nach IP68-Standard wasserdichte S Pen neue Schnellfunktionen, die sich mit der Seitentaste aufrufen lassen. Sie ermöglichen zum Beispiel eine schnellere Auswahl von Stiftspitzen oder Farben.

Langer Updatezeitraum und eine Desktop-Ansicht

Samsung stattet beide Galaxy Tab S11 ab Werk mit Android 16 und der Benutzeroberfläche One UI 8 aus. Die Tablets soll sieben Jahre lange Android- und Sicherheitsupdates erhalten.

Die Desktop-Ansicht Dex lässt sich direkt auf den Tablets nutzen.

DeX, die Desktop-Ansicht von Samsung für Android, lässt sich direkt auf den Tablets nutzen – und nicht nur auf externen Bildschirmen. Zusätzlich bietet Samsung einige Anpassungen für die großen Displays. Dazu gehören eine Pop-up-Ansicht mit frei verschieb- und skalierbaren App-Fenster. Zudem kannst du bis zu vier verschiedene Desktops anlegen, um zum Beispiel Arbeits- und Freizeit-Apps zu trennen. Wer will, kann sich auch virtuelle Haftnotizen auf den Touchscreen kleben.

Vier verschiedene Hüllen

Außer dem S Pen bietet Samsung noch vier verschiedene Hüllen als Zubehör für die Galaxy Tab S11-Serie an. Das «Frame Cover» ist nur ein Rahmen, das «Book Cover» bietet dagegen einen schützenden Deckel. Willst du eine Tastatur für das Tablet haben, stehen das «Book Cover Keyboard» und das dünnere «Book Cover Keyboard Slim» zur Auswahl.

Das Galaxy Tab S11 Ultra mit eienm Book Cover Keyboard.

Preis und Verfügbarkeit

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Bis zum Oktober gibt es bei uns in der Schweiz ein Book Cover Keyboard gratis zum Tablet dazu.

Titelbild: Jan Johannsen

