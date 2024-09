Huaweis Doppel-Falt-Smartphone wird zum 10-Zoll-Tablet

Huawei sind die bisherigen Falt-Smartphones im aufgeklappten Zustand zu klein gewesen. Deswegen wird das Mate XT zu einem 10-Zoll-Tablet.

Nach mehreren «zufällig» geleakten Fotos hat Huawei das Mate XT Ultimate Design vorgestellt. Das Falt-Smartphone verfügt über drei Displays und zwei Scharniere. Damit verdreifacht es seine Größe beim Aufklappen auf Tabletformat.

Ein Smartphone mit drei Displaygrößen

Zusammengefaltet ist das Mate XT ein klassisches Smartphone mit 6,4 Zoll großem Display – nur etwas dicker und schwerer. 12,8 Millimeter misst es dann und wiegt 298 Gramm. Du kannst das Foldable wahlweise nur einmal aufklappen. Dann steht dir ein 7,9 Zoll großer Bildschirm zur Verfügung. Entfaltest du es komplett, hältst du ein 10,2 Zoll großes Tablet in der Hand. Die Auflösung liegt dann bei 3184 × 2232 Pixeln. Das Seitenverhältnis beträgt also 16:11 und die Screen-to-Body-Ratio liegt bei 92 Prozent.

Anders als bei gängigen Falt-Smartphones gibt es kein Display auf der Rückseite. Durch den Faltmechanismus hat das Mate XT einen durchgehenden Bildschirm mit zwei Falt-Stellen. Dem Hersteller zufolge robust, stabil und ausführlich getestet. Die Rückseite verkleidet Huawei mit Leder.

Variable Blende und optischer Zoom

Huawei zufolge ist das Mate XT das erste Foldable mit einer variablen Blende. Bei der 50-Megapixel-Hauptkamera kannst du zwischen f/1.4 und f/4.0 wählen. Allerdings ist derzeit Huawei auch der einzige Hersteller, der das bei seinen Smartphones anbietet.

Trotz neuartigem Display spart Huawei nicht bei der Kamera.

Quelle: Huawei

Dazu kommen eine Ultraweitwinkel- und eine Periskop-Telekamera mit jeweils 12 Megapixeln Auflösung. Aus den ins Kleinbildformat umgerechneten Brennweiten – 24 mm, 13 mm und 125 mm – ergibt sich ein etwa 5,5-facher optischer Zoom. Digital ist eine 50-fache Vergrößerung möglich. Die Frontkamera liefer Selfies mit 8 Megapixeln.

Für den chinesischen Markt ausgestattet

Zur Ausstattung des Huawei Mate XT gehören 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Beim internen Speicher lässt der Hersteller die Wahl zwischen 256 und 512 Gigabyte sowie 1 Terabyte. Als Betriebssystem kommt HarmonyOS 4.2 zum Einsatz. Die fehlenden Google-Dienste dürften in China weniger stören als in Europa. Zum verbauten Chipsatz macht Huawei keine Angaben, hatte zuletzt aber auf hauseigene Kirin-Chips gesetzt. Er unterstützt auf jeden Fall Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2.

Den Akku verteilt Huawei in den drei Elementen des Mate XT.

Quelle: Huawei

Der Akku des Mate XT hat eine Kapazität von 5600 mAh. Über den USB-C-Anschluss nimmt das Smartphone bis zu 66 Watt beim Laden entgegen – drahtlos und mit dem passenden Ladegerät sind es bis zu 50 Watt.

Über das chinesische Satellitennetzwerk Tiantong kann das Mate XT Verbindungen aufbauen, wenn am Boden kein Mobilfunknetz zur Verfügung steht.

Millionenfach vorbestellt

In China verkauft Huawei das Mate XT Ultimate Design ab 19.999 Renminbi. Das sind stumpf umgerechnet beim Schreiben des Artikels etwa 2500 Euro. Mit Zoll, Steuern und weiteren Kosten rechne ich mit einem Preis von etwa 3000 Euro – falls das Smartphone jemals nach Europa kommt. Dazu hat sich der Hersteller noch nicht geäußert und verkauft das Smartphone ab dem 20. September nur in China. Dort aber durchaus erfolgreich. Am ersten Tag sind bis zur Veröffentlichung dieses Artikels bereits über 4,3 Millionen Vorbestellungen eingegangen.