News & Trends 17 3

DJI Lito 1 und X1: zwei neue Minidrohnen

Die neuen Minidrohnen mit einem Gewicht von unter 250 Gramm haben eine omnidirektionale Hinderniserkennung. Die teurere verfügt zudem über einen internen Speicher.

Samuels Bitte an DJI, das Produktsortiment zu vereinfachen, wurde nicht erhört. Insbesondere im Bereich der Leichtgewichte unter 250 Gramm gibt es eine unübersichtliche Zahl verschiedener Modelle. Jetzt kommen zwei weitere dazu: Die DJI Lito 1 und Lito X1.

Beide Drohnen richten sich laut DJI an Einsteigerinnen und Einsteiger. Falls du noch nie eine Drohne geflogen bist, lies bitte diesen Beitrag. Denn auch für die unterste Gewichtsklasse sind ein paar Regeln zu beachten.

Die Lito X1 ist die teurere und bessere der beiden. Beide scheinen über den gleichen Rumpf zu verfügen, jedenfalls haben sie identische Flugeigenschaften: 36 Minuten Flugzeit mit dem Standardakku, 18 m/s Höchstgeschwindigkeit, stabil bis zu einer Windgeschwindigkeit von 10,7 m/s.

Drohne −13% Neu CHF 270.– statt CHF 309.– DJI Lito 1 249 g, 48 Mpx Drohne −11% Neu CHF 330.– statt CHF 369.– DJI Lito X1 36 min, 249 g, 48 Mpx

Unterschiede gibt es bei der Kamera. Der Sensor der Lito X1 ist mit 1/1,3 Zoll etwas grösser als derjenige der Lito 1. Dieser misst 1/2 Zoll. Auch die Lichtstärke ist geringfügig besser (f/1,7 versus f/1,8). Beide Modelle können 4K mit bis zu 100 Frames pro Sekunde aufnehmen. Bei Fotos beträgt die Auflösung standardmässig 12 Megapixel; es gibt aber einen hochauflösenden Modus mit 48 Megapixeln.

Beide Drohnen verfügen über eine omnidirektionale Hinderniserkennung. Diejenige der X1 ist etwas besser: Nur sie hat einen nach vorne gerichteten Lidar-Sensor. Damit soll sie Hindernisse in komplexen Umgebungen besser erkennen.

Ein wichtiges Detail: Während die Lito X1 42 GB interner Speicher hat, geht bei der X1 ohne microSD-Karte nichts.

Die Combos

Wie üblich gibt es die beiden Drohnen in verschiedenen Zubehör-Bundles. Die oben gezeigten sind die günstigsten Minimalkonfigurationen. Die teureren Fly-More-Combos haben drei Akkus, ein Multi-Ladegerät und mehr Reserve-Propeller. Die X1 gibt mit zwei unterschiedlichen Fernbedienungen: Eine, in der du das Smartphone einklemmst und als Bildschirm nutzt und eine mit integriertem Bildschirm.

Drohne −11% Neu CHF 400.– statt CHF 449.– DJI Lito 1 Fly More Combo (DJI RC-N3) 36 min, 249 g, 48 Mpx Drohne −13% Neu CHF 461.– statt CHF 529.– DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3) 249 g, 48 Mpx Drohne −13% Neu CHF 549.– statt CHF 629.– DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2) 249 g, 48 Mpx

Dieser Artikel gefällt mir! 17 Personen gefällt dieser Artikel







