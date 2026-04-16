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DJI Osmo Pocket 4: im Prinzip gleich, in den Details besser

DJI spendiert seiner Vlog-Kamera ein Upgrade. Die DJI Osmo Pocket 4 ist überall ein bisschen besser als der Vorgänger – aber nicht grundlegend anders.

Die negative Nachricht ist zugleich eine positive Nachricht: DJI hat am Konzept seiner Video-Blog-Kamera nichts Grundlegendes geändert. Für die neue Osmo Pocket 4 gilt also dasselbe wie für den Vorgänger Osmo Pocket 3.

Die kleine Videokamera mit integriertem Gimbal ist ideal, wenn du dich selbst filmen willst oder unterwegs schnell und unkompliziert Aufnahmen machen möchtest. Viele Youtuber und Social-Media-Creators nutzen solche Modelle.

Produkttest DJI Osmo Pocket 3: die beste Videokamera für unterwegs von Lorenz Keller

Das ist neu bei der Pocket 4

Die Abmessungen sind nahezu identisch zumVorgänger. Nur das Gewicht steigt um 10 Gramm auf 190 Gramm an. Das liegt wohl am vergrösserten Akku: Statt 1300 mAh sind nun 1545 mAh eingebaut.

Grundlegend neu ist der interne Speicher. Bisher konnte die Osmo Pocket nur auf Speicherkarten aufzeichnen. Nun stehen 107 GB direkt für Aufnahmen zur Verfügung. Zusätzlich kannst du wie bisher Speicherkarten bis 1 TB nutzen.

Sowohl der Touchscreen als auch der Sensor haben dieselbe Grösse wie vorher. Allerdings kommt ein neuer Sensor zum Einsatz: Die Pocket 4 filmt damit Zeitlupen in 4K mit 240 Bildern pro Sekunde – bei der Pocket 3 waren es nur 120 Bilder pro Sekunde.

Für die Objekt- und Gesichtserkennung und den Autofokus gibts ein Upgrade. Gleiches gilt für die Datenübertragung: Die neue Kamera unterstützt WLAN 6 und USB 3.1, um die Videos schneller auf den Computer oder aufs Smartphone zu übertragen.

Die Osmo Pocket ist ideal, um sich selbst zu filmen. Das Videolicht ist in der Creator Combo inklusive.

Wie funktioniert das mit dem zweifachen Zoom?

DJI wirbt bei der Pocket 4 mit einem «2× verlustfreien Zoom». Soweit erkennbar ist das kein optischer Zoom mit anderer Brennweite, sondern eine digitale Vergrösserung.

Immerhin: Die soll laut Hersteller während der Aufnahme ohne Unterbrechung nutzbar sein. Das ist hilfreich, wenn man ein weniger weitwinkliges Sichtfeld braucht. Wie gut das aussieht, muss der Test zeigen.

Der Vorverkauf startet ab sofort, die Auslieferung beginnt am 22. April. Die Preise für die Schweiz: 559 Franken für die Creator Combo mit viel Zubehör, 449 Franken für das Standardmodell. Die Preise für den EU-Raum sind noch offen.

Action Cam Neu CHF 559.– DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo 60p, Bluetooth, WLAN Action Cam Neu CHF 449.– DJI Osmo Pocket 4 Standard Combo 60p, Bluetooth, WLAN

Die Creator Combo ist besonders spannend, weil DJI grosszügig Zubehör wie etwa einen Tripod mitliefert. Auch ganz neue Extras sind inklusive: ein Ansteckmikrofon in Mini-Grösse oder ein aufsteckbares Videolicht.

DJI liefert die Creator Combo mit viel Zubehör.

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