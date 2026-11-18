Dieses Linux-Smartphone nutzt einen Open-Source-Chipsatz
Das US-Unternehmen Purism macht bei seinem Linux-Smartphone Librem 5 v2 fast alles anders als die großen Android-Hersteller: Linux, herausnehmbare Module für die drahtlosen Datenverbindungen, ein Open-Source-Chipsatz und Hardware Kill Switches.
Beim Librem 5 v2 hast du die Kontrolle über das Gerät und die Daten. Keine Software soll dich ausspionieren. Möglich wird dies mit PureOS und Schaltern zum Kappen von Verbindungen. Kopfhöreranschluss, austauschbarer Akku und microSD-Karte klingen nach einem alten Smartphone, der Preis passt allerdings zu den aktuellen Top-Modellen.
Linux, modularer Aufbau und Hardware Kill Switches
Mit PureOS läuft ein auf GNU basierendes Linux von Purism selbst auf dem Librem 5 v2. Der Quellcode ist einsehbar und kann überprüft werden. Es soll eine große Auswahl an Open-Source-Programmen geben, die sich auf dem Smartphone installieren lassen. Alternativ kannst du ein Betriebssystem auch direkt von einer microSD-Karte starten.
Als Chipsatz kommt SpacemiT K1 mit acht Rechenkernen zum Einsatz. Der basiert auf der quelloffenen RISC-V-Architektur. Anders als ARM oder x86 fallen für sie keine Lizenzgebühren an und sie ist öffentlich einsehbar.
Mit drei Schaltern, den sogenannten Hardware Kill Switches, deaktivierst du die Datenverbindung der SIM-Karte, WLAN und Bluetooth sowie das Mikrofon und die Kameras. Kopfhörer kannst du via Kabel anschließen und die Batterie aus dem Smartphone nehmen. Das Mobilfunkmodem sowie die Chips für WLAN und Bluetooth befinden sich auf ebenfalls herausnehmbaren Modulen. So lassen sie sich verbessern oder nach Bedarf entfernen.
Die übrige Ausstattung sieht im Vergleich zu den Smartphones der großen Hersteller nach einem Einstiegsmodell aus.
- Bildschirm: 5,7 Zoll, 720 × 1440 Pixel
- Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte
- Datenspeicher: 128 Gigabyte + microSD-Karte
- Hauptkamera: 13 Megapixel
- Frontkamera: 8 Megapixel
- Akku: 4500 mAh, herausnehmbar, Laden über USB-C
- SIM-Karte: Dual-SIM
Preis und Verfügbarkeit
Das Purism Librem 5 v2 lässt sich nur beim Hersteller vorbestellen. Die Crowdfunding-Kampagne läuft bis zum 15. Februar 2027. Mit einem Preis von 1599 US-Dollar ist es für seine Ausstattung vergleichsweise teuer. Mit der Auslieferung rechnet Purism allerdings erst 14 bis 15 Monate nach Ende der Finanzierungskampagne.
Als Grundschüler saß ich noch mit vielen Mitschülern bei einem Freund im Wohnzimmer, um auf der Super NES zu spielen. Inzwischen bekomme ich die neueste Technik direkt in die Hände und teste sie für euch. In den letzten Jahren bei Curved, Computer Bild und Netzwelt, nun bei Digitec und Galaxus.
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