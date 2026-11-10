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5,3 Zoll: Es gibt wieder ein Smartphone mit kleinem Display

Die treue Fangemeinde kleiner Smartphones bekommt ein weiteres Gerät zur Auswahl. Das Enough Phone mit einem 5,3 Zoll großen Display lässt sich noch bis Dezember bei Kickstarter vorbestellen.

«Jetzt noch in klein, dann passt’s», lese ich unter vielen meiner Beiträge zu Smartphones. Für die großen Hersteller ist das Interesse an kompakten Geräten aber nicht ausreichend. Deswegen versuchen kleine Hersteller, die Nische zu besetzen. Beim Enough Phone musst du für das handliche Format unter anderem mit nur einer Kamera auf der Rückseite zufrieden geben.

Kleiner aber dicker

Das Enough Phone soll 13,3 × 6,4 Zentimeter groß sein. Damit wäre es spürbar kleiner als die im Vergleich zum restlichen Angebot bereits kompakten Xiaomi 17 und Galaxy S26. Diese messen 14,9 × 7,1 und 15,1 × 7,1 Zentimeter. Mit 12 Millimetern ist das Enough Phone allerdings deutlich dicker als die etablierte Konkurrenz mit 7,2 oder 8,1 Millimetern. Für die Handlichkeit dürfte die Dicke aber weniger relevant als die anderen Abmessungen sein.

Das Enough Phone ist bislang nicht fertig Das Enough Phone befindet sich noch in der Planungsphase. Sein Hersteller rechnet damit, im Dezember die ersten funktionierenden Prototypen zu erhalten. Deswegen sind alle geplanten Ausstattungsmerkmale noch unter Vorbehalt und könnten sich ändern. Vor allem bei der Dicke des Geräts versuchen sie noch, die 12 Millimeter zu unterbieten.

Das 5,3 Zoll große Touchscreen soll über 1520 × 720 Pixel und damit eine eher geringe Auflösung verfügen. Die Pixeldichte ist mit 317 ppi aber noch in Ordnung. Zur Displaytechnologie und weiteren Merkmalen wie Bildwiederholrate oder Helligkeit macht das Team in dem kleinen Smartphone keine Angaben.

Das Enough Phone (zweites von rechts) im Vergleich mit dem Pixel 9, iPhone 6 und dem iPhone 12 Mini.

Quelle: Enough Phone

Mit dem Dimensity 7500 von Mediatek als Chipsatz sowie acht Gigabyte Arbeitsspeicher sortiert sich das Enough Phone bezüglich der Leistung im unteren Mittelklassebereich ein. Sein Datenspeicher fällt mit 128 Gigabyte ebenfalls klein aus, lässt sich aber mit einer microSD-Karte erweitern. Du musst dich allerdings zwischen einer Speicherkarte oder einer zweiten SIM-Karte entscheiden. Die erste SIM-Karte ist eine digitale eSIM.

Handlich und passt in die Hosentasche.

Quelle: Enough Phone

Der Chipsatz stattet das Enough Phone mit 5G, Wi-Fi 6 und NFC sowie Bluetooth aus. Ein Fingerabdrucksensor befindet sich im Powerbutton und eine Gesichtserkennung ist ebenfalls vorhanden. Dazu nutzt das Smartphone seine 32-Megapixel-Frontkamera. Auf der Rückseite befindet sich nur eine 50-Megapixel-Kamera mit dem Sony IMX766 als Bildsensor, der vor vier Jahren in Top-Smartphones steckte. Auf eine Ultraweitwinkel- oder Telekamera verzichtet der Hersteller.

Kleiner Akku und ein minimalistisches Betriebssystem als Option

Die Akkukapazität fällt mit 3500 mAh vergleichsweise klein aus. Angaben zur Laufzeit gibt es nicht. Es bleibt die Hoffnung, dass der kleinere Bildschirm hier für Ausgleich gegenüber üblichen Batterien mit über 5000 mAh sorgt. Ebenso fehlen Informationen zum Ladetempo über USB‑C. Immerhin ist der Akku des Enough Phone austauschbar. Dafür musst du nur die Rückseite aus Recycling-Kunststoff abschrauben.

Schrauben lösen und den Akku tauschen.

Quelle: Enough Phone

Mit klassischem Android 17 und Odyssey OS bietet das Enough Phone zwei Softwareoptionen an. Bei Odyssey OS handelt es sich um ein minimalistisches Betriebssystem für weniger Ablenkung. Es basiert auf der Open-Source-Version von Android und die Leute hinter ihm sind auch ein Teil des Teams hinter dem Enough Phone. Softwareupdates soll das Smartphone bis 2032 erhalten.

Preis und Verfügbarkeit

Das Enough Phone lässt sich derzeit nur bei Kickstarter vorbestellen. Die Geräte zum Early-Bird-Preis von 449 US-Dollar sind fast vergriffen. Danach steigt der Preis auf 499 Dollar, der spätere reguläre Verkaufspreis soll 599 Dollar betragen. Die Auslieferung ist derzeit für den Mai 2027 geplant.

Titelbild: Enough Phone

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