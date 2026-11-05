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Signature 27: Motorolas Top-Smartphone für das nächste Jahr

Das Signature 27 von Motorola verfügt über ein superhelles Display, ein ausgezeichnetes Kamerasystem und einen größeren Akku. Zudem ist es das erste Smartphone des Herstellers, das für die datenschutzorientierte Android-Version GrapheneOS geeignet ist.

Im September hat Motorola das Signature 27 zwar bereits angekündigt, aber längst nicht alle Details zur Ausstattung verraten. Die folgen nun und erwecken Aufmerksamkeit. So verwendet der Hersteller erstmals einen EVS-Action-Sensor, vergrößert die Batteriekapazität um 35 Prozent und verbaut den aktuell stärksten Chipsatz von Qualcomm.

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Bereits bekannt waren folgende Eckdaten:

Der Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 als Prozessor und eine um 40 Prozent größere Kühlkammer.

Eine Hauptkamera mit Sony Lytia 910 als Sensor und eine Telekamera mit 200 Megapixeln Auflösung.

Zwei Farbvarianten (Schwarz und Oliv) mit verschiedenen Texturen

Bose als neuer Audiopartner

sieben Jahre Betriebssystem-Updates

Neu hinzugekommen sind folgende Informationen:

Preisgekrönte Kameras

Für das Kamerasystem des Signature 27 hat Motorola bei DXOmark 173 Punkte eingesammelt. Damit ist es in dieser Bewertung das Smartphone mit den besten Kameras.

Die gesamte obere Rückseite erhebt sich als Kamerabuckel.

Quelle: Motorola

Die 50-Megapixel-Hauptkamera und die Telekamera mit dreifachem Zoom ergänzt Motorola mit einer Ultraweitwinkelkamera und einer Frontkamera, die jeweils eine Auflösung von 50 Megapixeln haben.

Als Weltneuheit bezeichnet Motorola den eingebauten «EVS-Action-Sensor». Dieser soll schnelle Bewegungen präzise festhalten und zusammen mit der «Action Shot-Funktion» einfrieren.

Display mit Superlativ

Beim 6,78 Zoll großen AMOLED‑Display geht es mit Neuheiten weiter. Unter bestimmten Bedingungen soll der Bildschirm eine Spitzenhelligkeit von 12 000 Nits erreichen. Im Alltag wird das Display zwar nur selten so hell werden, aber die typische Helligkeit sollte ebenfalls hoch ausfallen. Leider verrät Motorola sie nicht.

Für den Schutz des Displays verwendet Motorola Gorilla Glass Ceramic 3. Der Rahmen des Signature 27 besteht aus Aluminium. Das Smartphone ist nach IP69 staub- und wasserdicht sowie vor Wasserstrahlen geschützt.

35 Prozent größerer Akku

Im Vergleich zum Vorgänger erhöht Motorola die Akkukapazität um 35 Prozent auf 7000 mAh. Die Laufzeit gibt der Hersteller grob mit einem Tag an. Geladen wird die Batterie mit bis zu 90 Watt über ein USB-C-Kabel oder kabellos mit bis zu 50 Watt.

Die olivgrüne Variante des Signature 27.

Quelle: Motorola

Beim Speicher bietet Motorola verschiedene Varianten an: Der Datenspeicher umfasst 256 oder 512 Gigabyte, der Arbeitsspeicher 12 oder 16 Gigabyte.

Bereit für GrapheneOS

Das Signature 27 ist das erste Smartphone von Motorola, das die Anforderungen von GrapheneOS erfüllt. Die Google-freie Android-Variante ist mit einem Fokus auf Sicherheit und Datenschutz geschaffen worden.

Das Ziel der Zusammenarbeit mit der GrapheneOS Foundation sei es, «modernste Sicherheitstechnologien für Smartphone-Nutzer weltweit zugänglich zu machen». Deswegen sei das Signature 27 gezielt darauf ausgelegt, die Anforderungen von GrapheneOS, das bisher nur für Pixel-Geräte verfügbar ist, zu erfüllen. Neben einem langen Softwaresupport gehören auch verschiedene Hardware-Spezifikationen dazu.

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Der Satz «Weitere Details zu diesen Sicherheitsfunktionen wird Motorola in den kommenden Monaten bekannt geben.» lässt allerdings vermuten, dass es noch etwas dauern wird, bis sich GrapheneOS wirklich auf dem Signature 27 installieren lässt.

Preis und Verfügbarkeit

Motorola zufolge soll das Signature 27 «in den kommenden Wochen» verfügbar sein. Vermutlich ist es Ende November oder Anfang Dezember so weit. Die unverbindliche Preisempfehlung beginnt in der Schweiz bei 1399 Franken und in Deutschland bei 1899 Euro.

Titelbild: Motorola

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