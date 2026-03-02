Sicheres Android ohne Google: Motorola arbeitet mit GrapheneOS zusammen

News & Trends
/e/OS für das Fairphone 6 ist da, GrapheneOS auf dem Pixel 10 braucht noch Zeit
von Jan Johannsen
GrapheneOS hat einen zweiten Hersteller gefunden. Motorola wird Smartphones für die google-freie Android-Variante bereitmachen.
Im Rahmen des Mobile World Congress gab Motorola die Zusammenarbeit mit GrapheneOS bekannt. Das Team hinter dem Custom-ROM mit starkem Fokus auf Datenschutz und Sicherheit hat damit einen weiteren Hardware-Lieferanten als Alternative zu den Pixel-Smartphones von Google.
GrapheneOS berichtet schon länger von Verhandlungen mit einem weiteren Hardware-Hersteller – ohne einen Namen zu nennen. Bisher bieten nur die Pixel-Smartphones von Google ausreichend Zugriff auf die Hardware, um ggf. einzelne Funktionen zu sperren. Bei anderen Android-Geräten blockieren die Hersteller dies und entsprechend lässt sich das Custom-ROM nicht installieren.
Per Pressemitteilung outet sich Motorola als neuer Hardware-Partner von GrapheneOS. Der Hersteller findet überschwängliche Worte für die Partnerschaft und GrapheneOS selbst freut sich über die neue mögliche Reichweite für seine Software.
Ein neues Smartphone mit GrapheneOS kündigt Motorola aber bis jetzt nicht an. Nur das Versprechen, dass die Zusammenarbeit bei zukünftigen Geräten für eine Kompatibilität mit GrapheneOS sorgen wird. Das Custom-ROM wird sich also wohl eher nur auf einigen und nicht auf allen zukünftigen Smartphones von Motorola installieren lassen.
Bereits verfügbare Geräte wie das im Januar vorgestellte Motorola Signature werden GrapheneOS aber nicht nachträglich unterstützen. Das Signature ist das erste Smartphone des Herstellers, das sieben Jahre lang Software-Updates erhält und damit eine wichtige Anforderung von GrapheneOS erfüllt.
Als Grundschüler saß ich noch mit vielen Mitschülern bei einem Freund im Wohnzimmer, um auf der Super NES zu spielen. Inzwischen bekomme ich die neueste Technik direkt in die Hände und teste sie für euch. In den letzten Jahren bei Curved, Computer Bild und Netzwelt, nun bei Digitec und Galaxus.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen