News & Trends 16 3

Clicks Communicator kommt auch mit deutscher und französischer Tastatur

Das Anfang des Jahres angekündigte Smartphone mit physischer Tastatur von Clicks kommt auch gleich mit AZERTY- und QWERTZ-Tastaturlayouts. Zudem gibt es längere Updates.

Clicks aus London hat sich der echten Handytastatur verschrieben – wie früher bei Blackberry oder Nokia Communicator. Das erste Smartphone namens Clicks Communicator hat der Hersteller Anfang des Jahres angekündigt. Das Interesse daran ist so gross, dass pünktlich zum Mobile World Congress in Barcelona bereits weitere Varianten angekündigt werden.

Gleich zum Marktstart «later this year» sind unterschiedliche Tastaturlayouts erhältlich. Zu QWERTY, also dem englischen Tastaturlayout, gesellen sich neu QWERTZ und AZERTY. Diese Designs sind für alle, die auf Deutsch oder Französisch schreiben. Zusätzlich kommen auch koreanische und arabische Layouts.

Wer schon vorbestellt hat oder während des bis zum 15. März verlängerten Vorverkaufs noch zugreift, kann vor der Auslieferung das gewünschte Layout und die Farbe wählen. Zum Start gibt es den Communicator in «Smoke», «Clover» und «Onyx», also Grauweiss, Dunkelgrün oder Dunkelgrau.

Die QWERTZ-Tastatur in der Farbe «Clover».

Updates bis Android 20

Clicks hat ebenfalls das Prozessormodell bekannt gegeben, das zum Einsatz kommt. Es ist der MediaTek Dimensity 8300. Der Chip ist zwar bereits seit 2024 auf dem Markt und kein Topmodell, dafür ermöglicht er längere Update-Zeiträume.

Zuvor sprach der Hersteller von mageren zwei Jahren Android-Updates. Neu bekommt der Communicator alle Versionen bis Android 20, also vier Jahre lang. Sicherheitspatches soll es für fünf Jahre geben. Das passt besser zu einem Gerät, das für 499 Dollar auf den Markt kommt. Der Vorverkaufspreis beträgt 399 Dollar.

Alle weiteren technischen Details zum Clicks Communicator findest du im Artikel von Kollege Jan. Wir arbeiten daran, das Gerät nach dem Marktstart auch bei uns in den Shop aufnehmen zu können.

News & Trends Clicks Communicator: Kommunikation statt Doomscrolling von Jan Johannsen

Titelbild: Clicks

Dieser Artikel gefällt mir! 16 Personen gefällt dieser Artikel







