News & Trends 14 6

LineageOS 23.2: Neues Design und neuer Release-Rhythmus

Die neue Version der googlefreien Android-Version LineageOS bringt optische Neuerungen und ändert unfreiwillig ihren Erscheinungsrhythmus.

Die neue Version der googlefreien Android-Version LineageOS bringt optische Neuerungen und ändert unfreiwillig ihren Erscheinungsrhythmus.

Das für viele Smartphones verfügbare Custom-ROM LineageOS erhält mit Version 23.2 ein neues Design. Sein Entwicklerteam übernimmt die optischen Vorgaben von Material 3 Expressive. Dazu gehören Änderungen am Design und ein neues Farbschema. Für die Umstellung des Release-Rhythmus ist dagegen Google verantwortlich.

Googles neues Design für das googlefreie Android

Was Funktionsumfang und behobene Fehler angeht, entspricht LineageOS 23.2 jetzt Android 16 QPR1. Diese Version hat Google erst mit mehreren Monaten Verspätung im Android Open Source Project (AOSP) veröffentlicht.

Das neue Design und Farbschema übernimmt LineageOS auch für einige seiner System-Apps, etwa den Musik-Player «Twelve», die Uhr oder den Taschenrechner. Die Schnelleinstellungen erhalten ebenfalls eine neue UI und lassen sich frei anpassen. Das Entwicklerteam erweitert den Dunkelmodus und spendiert weitere Optionen für Dateien im privaten Bereich. Dazu kommen neue Tools und Schnittstellen für App-Entwickler.

Unfreiwillige Rhythmusänderung

Im November 2025 hat Google angekündigt, Updates im AOSP nur noch halbjährlich zur Verfügung zu stellen. Vorher erschienen diese quartalsweise. Das bedeutet, dass LineageOS keine andere Option hat, als neue Funktionen und behobene Fehler nur noch zweimal im Jahr umzusetzen. Android Security Bulletins erscheinen immer noch monatlich und LineageOS will sie weiterhin für monatliche Sicherheitsupdates nutzen.

Die Liste der knapp 150 Geräte, die LineageOS 23.2 unterstützt, findest du am Ende des Changelogs.

Dieser Artikel gefällt mir! 14 Personen gefällt dieser Artikel







