Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche im Überblick

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (10.10. bis 17.10.) aus der Gaming-Welt gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Assetto Corsa Rally», «No Man's Sky», «Battlefield 6».

Huiuiui, diese Woche war in der Gaming-Welt wieder ordentlich was los. Die Redaktion ist in der Flut an neuen Trailern und Ankündigungen fast versunken.

In der Trailer-Übersicht gibt es dieses Mal überraschende Ankündigungen («Halo» auf der PS5!!!), spannende Switch-2-Ports, gruselige Games und viele Updates zu bereits veröffentlichten Games. Zum Abschluss kommt wohl einer der verstörendsten Trailer, den ich in letzter Zeit gesehen habe.

Neuankündigungen

Diese Games wurden in der vergangenen Woche angekündigt:

«Halo: Campaign Evolved» – die Hölle friert zu

Lange wurde es gemunkelt, jetzt ist es offiziell. Ein Remake von «Halo: Combat Evolved» ist in Arbeit und erscheint – neben der Xbox Series X/S und PC – auch für die PS5.

Alle Infos zum historischen Port findest du in dieser News:

Hier siehst du einen Trailer zum Remake:

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Fallout 4: Anniversary Edition» – Happy Birthday

«Fallout 4» feiert zehnjähriges Jubiläum (verdammt, ich werde alt). Bethesda spendiert dem Action-RPG eine «Anniversary Edition» mit allen offiziellen Ad-Ons sowie über 150 Fan-Mods aus dem «Creation Club». Besonders cool: Das Game erscheint erstmals auch auf einer Nintendo-Konsole. Die Switch 2 wird jedoch erst nächstes Jahr bedient.

Datum: 10. November

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 (2026), PC

«Assetto Corsa Rally» – Vroom, Vroom im Early Access

Überraschend kündigen die Supernova Game Studios in Zusammenarbeit mit Kunos Simulazioni eine neue Rally-Sim an. Das Studio ist bekannt für die ultra-realistischen Rennsimulationen der «Assetto Corsa»-Spielreihe. «Assetto Corsa Rally» soll nun im Rally-Bereich neue Standards setzen – mit einer überarbeiteten Physik-Engine und einer eigens angepassten Version der Unreal Engine 5.

Datum: 13. Oktober (Early Access)

Erscheint für: PC

«Assassin's Creed Shadows» – Nintendo-Fans aufgepasst

Datum: 2. Dezember

Erscheint für: Switch 2 (bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Luigi's Mansion» – Klassiker zu Halloween

Passend zur Spooky-Season bringt Nintendo einen Gamecube-Klassiker ins Nintendo-Switch-Online-Abo. «Luigi's Mansion» ist der erste Teil der gefeierten «Horror»-Reihe mit dem grün gekleideten Klempner.

Du willst noch mehr süsse Grusel-Games? Kollege Kim hat einen Beitrag über die besten niedlichen Horrorspiele verfasst.

Datum: 30. Oktober

Erscheint für: Switch 2

«Dumb Ways to Party» – dümmer Party machen geht nicht

«Dumb Ways to Die» als Partyspiel mit über 40 Minigames für bis zu vier Spieler. Wusstest du, dass das Franchise ursprünglich als Werbekampagne für Sicherheit im Schienenverkehr in Melbourne konzipiert wurde? Jetzt weisst du es.

Datum: 2026

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Silver Pines» – «Twin Peaks» lässt grüssen

In der Rolle eines Privatdetektivs suchst du einen verschollenen Musiker in der verlassenen Stadt Silver Pines. Das Spiel vereint Survival-Horror- mit Metroidvania-Elementen, verpackt in einer Atmosphäre, die an «Twin Peaks» erinnert. Geil.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Nightholme» – stylischer Extraction-Shooter mit Horror-Elementen

Das portugiesische Studio Ellipsis stellt ihr erstes Projekt vor. «Nightholme» ist ein PvPvE-Extraction-Spiel, in dem Dreier-Teams auf die Jagd nach übernatürlichen Monstern gehen. Die Spieler können sich mit Tränken selber auch in Monster verwandeln. Unter nightholme.com kannst du dich für eine Closed Beta anmelden.

Datum: ???

Erscheint für: Konsolen und PC

«Skinwalker» – Pixel-Horror

Du spielst einen Wissenschaftler, der sich in ein Monster verwandeln muss, um seine eigene Tochter zu retten. Wunderschöne Pixel-Grafik. Apropos – Kollegin Cassie hat erst gerade einen weiteren Pixel-Horror-Geheimtipp vorgestellt: «Look Outside».

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Kaiju Cleaner Simulator» – sehe ich doppelt?

Vor wenigen Wochen habe ich dir in der wöchentlichen Trailer-Übersicht «Kaiju Cleanup» vorgestellt. Nun folgt das nächste Game mit einem ähnlichen Konzept. In «Kaiju Cleaner Simulator» säuberst du die Leichen riesiger Monster jedoch nicht alleine, sondern im Koop-Modus.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Kirby Air Riders» – 60 Minuten neue Infos zum Kirby-Racer

Möchtest du das Game vor Launch testen, kannst du das mit einer Online-Multiplayer-Demo an diesen Daten tun:

Spielbar sind jeweils zwei Modi, die bereits in der ersten Direct-Präsentation vorgestellt wurden. Der klassische Rennmodus «Air Ride» und der chaotische Kampf-Modus «City Trial», der an Battle-Royale-Games erinnert.

Datum: 20. November

Erscheint für: Switch 2

«Kingdom Come Deliverance 2: Mysteria Ecclesiae» – der letzte DLC

Das Mittelalter-RPG «Kingdom Come Deliverance 2» erhält seine dritte und letzte Erweiterung. In dieser wirst du zum Assistenten eines renommierten Heilers. Du wirst mit einer geheimen Mission in einem alten Kloster beauftragt und findest dich in einem Netz aus Intrigen und einer mysteriösen Seuche wieder.

Datum: 11. November

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Battlefield 6» – Season Eins

Nach dem erfolgreichen Launch von «Battlefield 6» startet Ende Oktober die erste Season. Diese bringt in drei Wellen neue Waffen, Maps und Inhalte für «Battlefield Portal».

Datum: 28. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«No Man's Sky» – und weiter geht's

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC, Mac

«Mouse P.I. For Hire» – jetzt mit Datum

Der unglaublich cool aussehende Shooter im Retro-Disney-Stil zeigt im neuen Trailer vertiefte Gameplay-Eindrücke. Zudem gibt es erstmals auch ein konkretes Releasedatum. Du wirst dich noch ein bisschen gedulden müssen.

Datum: 19. März 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Pikmin 4» – Überraschung!

Aus dem Nichts kündigt Nintendo ein kostenloses Update für «Pikmin 4» an. Das Game erschien im Juli 2023 für die Switch – hier liest du meinen Test zum Echtzeitstrategiespiel. In der Erweiterung bekommst du einen Foto-Modus, Verkleidungen und neue Schwierigkeitsgrade.

Datum: November

Erscheint für: Switch

«Goat Simulator 3» – Postapokalypse mit Ziegen

Auch der «Goat Simulator 3» erhält eine Erweiterung – jedoch nicht kostenlos. In «Baadlands: Fury Road» verschlägt es dich in eine postapokalyptische, sandige Welt, die an «Fallout», «Dune» und «Mad Max» erinnert.

Datum: 19. November

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Tingus Goose» – WTF

Worte können nicht beschreiben, was in diesem Launch-Date-Trailer zu sehen ist. Deshalb versuche ich es gar nicht.

Datum: 20. November

Erscheint für: PC

