Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (31.01. bis 07.02.) gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Civilization 7», «Overwatch 2 », «Poker Night at the Inventory».

Vor lauter Game-Trailern komm’ ich fast nicht mehr zum Zocken. Damit dir nicht das gleiche Schicksal widerfährt, habe ich nachfolgend die wichtigsten Trailer und Ankündigungen aus der vergangenen Woche zusammengestellt.

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten.

Was Nintendo an ihrer Direct-Präsentation alles angekündigt hat, liest du in diesem separaten Beitrag:

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Horizon Hunters Gathering» – Multiplayer-«Horizon»

Lange wurde es gemunkelt, nun ist es offiziell. Das Playstation-Studio Guerilla Games entwickelt ein Koop-Multiplayer-Spiel im «Horizon»-Universum. Zusammen mit anderen Jägern musst du diverse Blechdinos jagen und besiegen. Visuell hebt sich das actionreiche Spinoff mit einer bunten Comic-Ästhetik deutlich von den Hauptspielen ab. Bei Playstation kannst du dich für einen Playtest anmelden.

Datum: wenn es fertig ist

Erscheint für: PS5, PC

«Dino Time Raiders» – schnapp' sie dir alle!

In diesem Pixel-Game reist du in der Zeit zurück, fängst Dinos und stellst sie in deinem eigenen Jurassic Park aus. Was kann da schon schiefgehen? Spoiler: Alles.

Datum: wenn es fertig ist

Erscheint für: PC

«WWE 2K26» – Überraschung (nicht)

Und jährlich grüsst das Wrestling-Murmeltier. Mehr gibt's dazu nicht zu schreiben. Den Rant über die absurd teure «Monday Night War Edition» (150 Franken oder Euro, lol) überlasse ich gerne meinem Kollegen und Wrestling-Afficionado Kim.

Datum: 13. März

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«MLB: The Show 26» – dito

Siehe oben: Murmeltier, teure Deluxe-Version und so. Wie immer, halt.

Datum: 17. März

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Poker Night at the Inventory» – wieder da

Dieser Klassiker von Telltale Games wurde 2010 für Steam veröffentlicht und 2019 wieder zurückgenommen. Nun kommt das verloren geglaubte Pokerspiel mit dem merkwürdigen Cast zurück – in einer Remastered-Version erstmals auch für Konsolen.

Datum: 5. März

Erscheint für: PS4, Switch, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Resident Evil Requiem» – öh ja... wow?

Capcom haut aus dem Nichts einfach mal einen Live-Action-Kurzfilm zu «Resident Evil Requiem» raus. Und der ist besser als jede bisherige Realverfilmung der ikonischen Spielreihe. Der Trailer soll unter anderem verdeutlichen, dass die hirnlosen Zombies vielleicht doch nicht so hirnlos sind und einen Teil ihrer Menschlichkeit bewahren. Etwas, das mir in meinem Hands-On auch aufgefallen ist:

Datum: 27. Februar

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC

«Road to Vostok» – Unity? Nicht mit mir!

Erinnerst du dich noch an den grossen Unity-Skandal? Das Unternehmen hat zahlreiche Indie-Entwickler mit einer bizarren Bezahlstruktur für die Unity-Engine vergrault. So auch den finnischen Solo-Dev Antti Leinonen, der seinen Hardcore-Survival-Shooter «Road to Vostok» prompt von Unity auf die Open-Source-Engine Godot portiert hat. Erstaunliche Arbeit, vor allem, weil die Engine sonst für eher simplere 2D-Games bekannt ist.

Die Früchte seiner Arbeit kannst du schon bald im Early Access auf Steam testen.

Datum: 7. April

Erscheint für: PC

«People of Note» – sing mit mir

Ein ungewöhnliches Genre-Mashup, das Rollen- und Musikspiel miteinander vereint. Der neue Trailer lässt verlauten, dass auch Switch-2-User in den Genuss des spielbaren Musicals kommen werden.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC

«Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties» – spannende Hintergrundinfos

Nintendo veranstaltet für wichtige Third-Party-Spiele ab und zu sogenannte «Creator's Voice»-Videos. In diesen kommen die kreativen Köpfe hinter den Spielen zu Wort und geben Einblick in den Produktionsprozess. Dieses Mal ist Masayoshi Yokoyama dran – der Director von «Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties» und Studio-Chef von Ryu Ga Gotoku.

Datum: 11. Februar

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC

«Log Riders» – es tut mit leid

An das arme Opfer, das dieses Game mit mir spielen muss: Es tut mir schon jetzt leid. Ich werde dich anschreien, beleidigen und vielleicht auch schlagen. Aber wir werden zusammen Spass haben. Vielleicht.

Datum: 12. Februar

Erscheint für: PC

«Trails in the Sky 2nd Chapter» – weiter geht's

Erst kürzlich hat Redaktionskollege Rainer die «Legend of Heroes»-Spielreihe im Magazin vorgestellt. Es sei «die längste Story im Gaming». Der perfekte Einstiegspunkt in die über 800-stündige Saga war das letztjährige «Trails in the Sky: 1st Chapter» – ein Remake des ersten «Trails in the Sky» (2004). Du hast es noch nicht gespielt? Dann hopp, hopp! Denn dieses Jahr erscheint bereits das zweite Kapitel.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Switch, Switch 2 und PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Civilization 7» – Happy Birthday 🎉

«Civilization 7» feiert seinen ersten Geburtstag. Entwicklerstudio Firaxis Games schenkt seinen Fans neue Optimierungen und Gratis-Inhalte. Danke, das wäre doch nicht nötig gewesen.

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 und PC

«Overwatch» – 2

Blizzard streicht die «2» aus «Overwatch 2». Aus Gründen. Zudem kündigt das Unternehmen einen Haufen neuer Inhalte und einen neuen Plan für jährliche Seasons an. Alle Informationen zum neuen «Overwatch»-Modell siehst du in diesem ausführlichen Spotlight-Video:

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 und PC

