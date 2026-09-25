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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche (19.9. bis 27.9.)

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (19. September bis 27. September) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Stronghold 4», «Rayman Legends Retold», «Quarantine Zone: Miami Zero Update», «Arc Raiders: Frozen Trail».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Lufia 1 and 2 The Sinistrals Saga»

Zwei Rollenspiel-Klassiker schaffen den Sprung vom SNES auf moderne Plattformen. Publisher Clear River Games schreibt, dass die Titel «liebevoll portiert und für moderne Plattformen optimiert» wurden. Der Trailer lässt vermuten, dass Fans des Originals nicht allzu viele Änderungen und Anpassungen erwarten sollten.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Switch, Switch 2, PC

«Dust till Dawn»

Ein Job-Simulator mit übernatürlichem Twist. Als Reinigungskraft säuberst du Wohnungen in einem japanischen Dorf. Doof nur, dass diese Wohnungen von bösen Geistern heimgesucht werden. Der Trailer verrät zudem, dass Akira Yamoka («Silent Hill») für die Musik zuständig ist. Geil.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Ace Attorney: Dual Destinies VR»

Der Adventure-Krimi-Klassiker «Ace Attorney: Dual Destinies» (2013, Nintendo 3DS) wird als VR-Spiel neu aufgelegt. Lustige Idee – aber wieso nicht gleich ein neuer «Ace Attorney»-Ableger in VR?

Datum: 2027

Erscheint für: Meta VR Glasses, Meta Quest 3/3S, Quest Pro, Quest2

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Stronghold 4»

Der neueste Trailer zum «originalen Burgsimulator» (Zitat Publisher) gibt Einblicke in die neuen Features. Das Strategiespiel soll noch dieses Jahr erscheinen – ein konkretes Releasedatum fehlt jedoch.

Datum: 2026

Erscheint für: PC

«Rayman Legends Retold»

Braucht es ein Remake zu «Rayman Legends»? Nein. Der kunterbunte Plattformer aus dem Jahr 2013 ist hervorragend gealtert und sieht immer noch sensationell aus. Trotzdem gibt uns Ubisoft eine Neuauflage. Was diese so drauf hat, siehst du im neuen Übersichtstrailer.

Datum: 5. Dezember

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Titan Quest 2»

Bock auf ein Action-RPG à la «Diablo»? «Titan Quest 2» verlässt nächstes Jahr den Early Access und landet als Full Release nicht nur auf dem PC, sondern auch auf Konsolen.

Datum: 19. Januar

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Obstacle Overdrive»

Dieser Trailer zu «Obstacle Overdrive» macht mich schon beim Zuschauen wütend. Du fährst mit einem Spielzeugauto über Spielzeughindernisparcours. Ragequit garantiert.

Datum: 2. Oktober

Erscheint für: PC

«Hello Sunshine»

Keine Ahnung, worum es im Trailer oder im Spiel geht. Aber ich mag die Vibes. Eine postapokalyptische (?) Spielwelt, riesige Roboter und Einsamkeit. Schön.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Final Fantasy Resonance»

Square Enix zeigt an der Tokyo Game Show neue Gameplay-Eindrücke zum wunderhübschen 2D-HD-«Final Fantasy». Möchtest du vor Release selbst Hand anlegen, kannst du das mit einer rund fünfstündigen Demo bereits jetzt tun. Dein Fortschritt wird in das fertige Spiel übernommen.

Datum: 22. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Tutorial Hell»

Hasst du Tutorials auch so sehr wie Phil? Dann ist «Tutorial Hell» vielleicht was für dich. In diesem Spiel will dich ein Tutorial töten. Das lässt du dir nicht gefallen und schlägst zurück. Der Trailer lässt vermuten, dass hier genug verrückte Ideen für ein Dutzend Spiele auf dich warten.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Arc Raiders: Frozen Trail»

Einer der beliebtesten Extraction-Shooter bekommt mit «Frozen Trail» ein riesiges Update. In diesem ausführlichen Behind-the-Scenes-Video zeigt das Entwicklerstudio, was dich darin erwartet.

Datum: 8. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Quarantine Zone: Miami Zero Update»

In «Quarantine Zone» überprüfst du Überlebende einer Zombie-Seuche an einem Kontrollpunkt. Mit dem «Miami Zero Update» kannst du das nun auch in Miami tun.

Datum: 15. Oktober

Erscheint für: Xbox Series X/S, PC

«Cairn - On the Trail: Deep Water»

In der kostenlosen Erweiterung zum knallharten Kletter-Survivalspiel «Cairn» wollen drei neue Berge von dir bestiegen werden. Ich hab das Game noch nicht gespielt, aber der Trailer sieht sehr schön aus. Vielleicht sollte ich mein Wanderzeug auspacken und losklettern?

Datum: 29. Oktober

Erscheint für: PS5, PC

«Ball x Pit - Risen Ballbylon»

Devolver Digital unterstützt das süchtig machende Roguelike «Ball x Pit» vorbildlich mit Updates. «Risen Ballbylon» (hervorragendes Wortspiel!) ist die mittlerweile vierte Erweiterung und soll die bisher härtesten Challenges für echte Ballmeister liefern.

Datum: 12. November

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Stronghold 4», «Rayman Legends Retold», «Quarantine Zone: Miami Zero Update», «Arc Raiders: Frozen Trail».

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