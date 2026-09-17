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Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im September 2026

Microsoft bringt neue Spiele in den Xbox Game Pass. Dazu gehören «Dune: Awakening», «Minecraft Dungeons II» und «Gears of War: E-Day». Einige bereits enthaltene Titel werden zudem in günstigeren Stufen verfügbar.

Die neuen Spiele erscheinen gestaffelt zwischen dem 15. September und dem 6. Oktober. Mehrere davon starten direkt zum Release im Game Pass. Außerdem erweitert Microsoft bei einigen bereits enthaltenen Spielen die verfügbaren Abo-Stufen.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«RuneScape: Dragonwilds»

Wann: 15. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Ultimate, Premium und PC Game Pass

Genre: Survival-Action-RPG

Spieltyp: Singleplayer und Multiplayer-Koop für bis zu vier Personen



«RuneScape: Dragonwilds» versetzt dich auf den vergessenen Kontinent Ashenfall. Dort sammelst du Ressourcen, errichtest Gebäude, stellst Ausrüstung her und verbesserst verschiedene Fähigkeiten. Im Mittelpunkt steht das aus Survival-Spielen bekannte Zusammenspiel aus Erkundung, Handwerk und Kampf. Deine langfristige Aufgabe besteht darin, stärker zu werden und dich schließlich der Drachenkönigin zu stellen.

«Marvel Cosmic Invasion»

Wann: 16. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Beat ’em up

Spieltyp: Singleplayer sowie lokaler und Online-Koop für bis zu vier Personen



In «Marvel Cosmic Invasion» kämpfst du dich mit insgesamt 15 Marvel-Figuren durch seitlich scrollende Level. Gegner ist Annihilus, dessen Vernichtungswelle das Marvel-Universum bedroht. Für jeden Abschnitt wählst du zwei Helden und wechselst während der Kämpfe unmittelbar zwischen ihnen. Dadurch lassen sich ihre Fähigkeiten und Spezialangriffe miteinander kombinieren.

«Planet of Lana II»

Wann: 16. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Puzzle-Plattformer

Spieltyp: Singleplayer



«Planet of Lana II» setzt die Geschichte von Lana und ihrem tierischen Begleiter Mui fort. Wie im Vorgänger verbindest du Plattformpassagen mit Umgebungsrätseln und ruhigen Erkundungsabschnitten. Lana bewegt sich diesmal agiler durch die handgezeichneten Gebiete und kann unter anderem Wandsprünge einsetzen.

Viele Rätsel verlangen, dass du Lana und Mui gezielt zusammenarbeiten lässt. Die Geschichte kommt erneut ohne gesprochene Dialoge aus und soll etwa sechs bis acht Stunden dauern.

«Routine»

Wann: 16. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Survival-Sci-Fi-Horror

Spieltyp: Singleplayer



«Routine» schickt dich auf eine verlassene Mondbasis, deren Technik einer Zukunftsvision der 1980er-Jahre folgt. Du erkundest Wohnbereiche, Tramstationen und andere Teile der Anlage und rekonstruierst, was dort passiert ist. Klassische Wegpunktmarkierungen fehlen, weshalb du deine Umgebung selbst lesen und Hinweise finden musst.

«Ultimate Sheep Raccoon»

Wann: 15. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Party-Rennspiel

Spieltyp: Singleplayer sowie lokaler und Online-Multiplayer für bis zu acht Personen



«Ultimate Sheep Raccoon» kombiniert Fahrradrennen mit dem Streckenbau aus «Ultimate Chicken Horse». Vor und während der Partien platzierst du gemeinsam mit den anderen Spielenden Rampen, Schienen, Sprungflächen, Fallen und weitere Hindernisse. Anschließend versucht ihr, den selbstgebauten Parcours möglichst schnell zu absolvieren. Power-ups und Tricks sollen zusätzliche Möglichkeiten schaffen, Konkurrenten auszubremsen oder Punkte zu sammeln.

«Kernel Hearts»

Wann: 17. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Action-RPG, Roguelike

Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop



In «Kernel Hearts» erklimmst du mit Mitgliedern der sogenannten M.A.H.O.U.-Einheit den Turm von Babel. Das Action-RPG verbindet schnelle Kämpfe mit Roguelike-Strukturen. Während eines Durchgangs kombinierst du Angriffe, Zauber und besondere Fähigkeiten und stellst deinen Charakter über freigeschaltete Chips weiter zusammen.

«Ninja Gaiden 4»

Wann: 17. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Hack-and-Slash-Action

Spieltyp: Singleplayer



«Ninja Gaiden 4» führt die Actionreihe mit dem neuen Protagonisten Yakumo weiter. Schauplatz ist ein futuristisches Tokio, über dem nach der Rückkehr eines alten Gegners ein dauerhafter Miasma-Regen liegt. Yakumo kämpft gegen kybernetische Ninja und übernatürliche Kreaturen. Auch Serienfigur Ryu Hayabusa spielt wieder eine Rolle.

«Dune: Awakening»

Wann: 22. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Ultimate, Premium und PC Game Pass

Genre: Open-World-Survival-Action-RPG

Spieltyp: Singleplayer und Multiplayer



«Dune: Awakening» lässt dich auf Arrakis ums Überleben kämpfen. Du sammelst Ressourcen, baust eine Basis, stellst Ausrüstung her und erkundest die Wüste zu Fuß oder mit Fahrzeugen. Ein Fortschrittssystem verteilt Fähigkeiten auf verschiedene Schulen des Imperiums. Später rückt auch der Konflikt zwischen den Häusern Atreides und Harkonnen stärker in den Mittelpunkt.

«Well Dweller»

Wann: 22. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Metroidvania-Action-Adventure

Spieltyp: Singleplayer



In «Well Dweller» übernimmst du die Rolle des kleinen Vogels Glimmer, der seine entführte Familie retten will. Bewaffnet ist er mit einem brennenden Streichholz, das gleichzeitig Licht spendet und im Kampf hilft. Du erkundest ein verfallenes Märchenreich, löst Rätsel, besiegst Bosse und erhältst neue Fähigkeiten, mit denen sich weitere Teile der Welt öffnen. Das Spiel verbindet damit klassische Metroidvania-Strukturen mit einer düsteren Märchenkulisse.

«Mad King Redemption»

Wann: 23. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Ultimate, Premium und PC Game Pass

Genre: Beat ’em up, Roguelite

Spieltyp: Singleplayer und lokaler Zweispieler-Koop



«Mad King Redemption» kombiniert ein klassisches Beat ’em up mit Roguelite-Fortschritt. Du kämpfst dich durch ein gefallenes Königreich, dessen Herrscher nach einem fehlgeschlagenen Versuch, die Königin wiederzubeleben, dem Wahnsinn verfallen ist.

«Call of Duty: Black Ops 6»

Wann: 25. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Ego-Shooter

Spieltyp: Singleplayer und Multiplayer



«Call of Duty: Black Ops 6» umfasst eine Einzelspielerkampagne, klassische Mehrspieler-Modi und den kooperativen Zombies-Modus. Die Kampagne verbindet Spionage mit groß inszenierten Actionsequenzen und verdeckten Einsätzen.

Im Multiplayer bewegt sich deine Figur dank des sogenannten Omnimovement auch beim Sprinten, Rutschen und Hechten frei in verschiedene Richtungen. Zombies kehrt zur rundenbasierten Struktur zurück, bei der Teams immer stärkere Gegnerwellen bekämpfen und gleichzeitig Aufgaben innerhalb der Karten lösen.

«Rematch»

Wann: 25. September

Wo: Neu in Game Pass Essential; bereits in Ultimate, Premium und PC Game Pass enthalten

Wie: Ultimate, Premium und PC Game Pass

Genre: Fußballspiel

Spieltyp: Singleplayer und Multiplayer-Koop für bis zu vier Personen



«Rematch» überträgt Fußball in ein schnelles Online-Spiel aus der Third-Person-Perspektive. Statt eine komplette Mannschaft zu steuern, kontrollierst du während einer Partie dauerhaft einen einzelnen Spieler. Zwei Teams mit jeweils fünf Personen treten gegeneinander an. Abseits, Fouls und Spielunterbrechungen gibt es nicht, wodurch die Begegnungen ohne längere Pausen ablaufen.

«Minecraft Dungeons II»

Wann: 29. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Action-RPG, Dungeon Crawler

Spieltyp: Singleplayer sowie lokaler und Online-Koop für bis zu vier Personen



«Minecraft Dungeons II» setzt den Dungeon-Crawler-Ableger von Minecraft fort. Dieses Mal führt die Reise unter anderem in eine neue Dimension namens Sift. Dort erkundest du neue Gebiete, bekämpfst große Gegnergruppen und sammelst Ausrüstung, mit der du deinen Charakter weiter spezialisierst.

«Keeper»

Wann: 2. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Adventure

Spieltyp: Singleplayer



In «Keeper» erwacht auf einer abgelegenen Insel ein lange vergessener Leuchtturm zum Leben. Gemeinsam mit einem Seevogel beginnt er eine Reise durch surreale Landschaften.

Double Fine erzählt die Geschichte vollständig ohne gesprochene oder geschriebene Dialoge. Stattdessen vermitteln Animationen, Umgebung und Musik, was zwischen den Figuren und in der Welt passiert. Spielerisch setzt das Adventure vor allem auf Erkundung, kleinere Rätsel und ungewöhnliche Verwandlungen des Leuchtturms und seiner Umgebung.

«Gears of War: E-Day»

Wann: 6. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Ultimate und PC Game Pass

Genre: Third-Person-Shooter

Spieltyp: Singleplayer und Multiplayer



«Gears of War: E-Day» erzählt, wie Marcus Fenix und Dominic Santiago den Emergence Day erleben. Die Handlung spielt 14 Jahre vor dem ersten «Gears of War» und zeigt den Beginn des Krieges gegen die Locust.

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Am 30. September verschwinden acht Spiele aus der Game-Pass-Bibliothek. Dazu gehören «Atomfall», «Lara Croft and the Guardian of Light», «Little Nightmares 2 Enhanced Edition», «Little Rocket Lab», «Sifu», «SOPA: Tale of the Stolen Potato», «Sworn» und «Terminull Brigade».

Titelbild: Xbox Game Studios

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