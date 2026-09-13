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Blizzcon 2026: «World of Warcraft Forever», «Diablo V» neues «Starcraft» und mehr

Nach zweijähriger Abstinenz meldet sich die Blizzcon fulminant zurück: «World of Warcraft Forever», ein «Starcraft»-Open-World-Shooter und «Diablo V» versetzen die Fans an Blizzards Hausmesse in Ekstase.

Wenn mich Blizzard extra nach Los Angeles einlädt, muss es auch was zu sehen geben. Und das gab es. An der Blizzcon feierten gleich drei oder sagen wir zweieinhalb neue Games Premiere. Daneben gab es News zu TV-Adaptionen, neue Helden für totgesagte Spiele und ein Crossover mit einem bekannten Comichelden.

«World of Warcraft Forever» – Plus it up Die Frage, auf welches Game sich Blizzard-Fans am meisten freuen, ist beim Eröffnungsevent schnell geklärt. Als Holly Longdale – Vizepräsidentin von «World of Warcraft» – in ihrem wunderschönen Cosplay die Bühne betritt und verkündet: «It’s time to plus it up», wird der Lärm ohrenbetäubend. Als Sekunden später ein rothaariger Zwerg mit riesiger Flinte und noch grösserem Bären erscheint, rasten die Besucherinnen und Besucher komplett aus. Es ist der Anfang des Original-Intros zum mittlerweile über 20 Jahre alten MMO und Auftakt für das neue «World of Warcraft»-Projekt: «Forever».

Das stellt die Uhr erneut zurück, das klassische Spielerlebnis soll dieses Mal aber immer beibehalten werden. Wobei auch das nicht ganz stimmt. Es gibt nämlich neue Gebiete innerhalb Azeroths. So wird beispielsweise die berühmte magische Kuppel im Alteracgebirge erstmals offen sein. Darin verbirgt sich ein neuer Dungeon. Auch die Grafik wurde verbessert, es gibt über 1000 neue Quests, eine neue Rasse, überarbeitete Skills und mit dem Legacy System charakterübergreifenden Fortschritt.

Und es gibt sogar Controller-Unterstützung. Verrückt.

Wann: 4. November

Wo: PC

«Diablo V» – er ist zurück Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von «Diablo» gab es die wohl grösste Überraschung des Tages: die Ankündigung von «Diablo V». Dass ein neuer Teil in Arbeit ist, ist klar, aber dass Blizzard die Katze so früh aus dem Sack lässt, hätten die wenigsten erwartet. Es dauert auch noch mindestens drei Jahre, bis wir den fünften Teil spielen können.

Immerhin folgten bereits einige Details, abgesehen vom kurzen Teaser-Trailer. So soll es in einer Zeit spielen, in der Diablo gewonnen hat und Sanctuary ausgelöscht wurde. Städte gibt es keine mehr, stattdessen ziehst du mit einer Karawane durch die Welt.

Wann: 29. September

Wo: unbekannt

«Starcraft» wird zum Shooter Die Gerüchteküche um ein neues «Starcraft»-Game brodelt schon lange. Zeit für einen neuen Teil wäre es längst. Die letzte «Starcraft 2»-Kampagne erschien vor zehn Jahren. Als dann Dan Hay die Bühne betritt und mit dem ominösen Satz «It’s time to build a team for an interstellar war» ist auch dem letzten der 5000 Personen im Saal klar: «Starcraft» is back, baby. Wobei, wir uns noch ziemlich lange gedulden müssen, bis das Spiel erscheint.

Zu sehen gab es einen Blizzard-typischen cineastischen Trailer voller Blut, Dramatik und Zerstörung. Vom Spiel selbst wurde nichts gezeigt und viel mehr, als dass es ein Open-World-Shooter sein soll, ist nicht bekannt. Mit «Starcraft Ghost» gab es vor vielen Jahren schon mal einen ähnlichen Versuch, der aber vorzeitig eingestampft wurde.

Wann: Frühling 2030

Wo: unbekannt

«Diablo»-Netflix-Serie Abgesehen von der Bekanntgabe gab es keine Infos zur animierten Netflix-Adaption der Höllen-Saga. Dem Jubel der Besucherinnen und Besucher ist zu entnehmen, dass die Vorfreude trotzdem gigantisch ist. Nicht nur das: Blizzard deutete an, dass auch «Overwatch»- und «Warcraft»-Fans bald auf ihre Kosten kommen könnten.

Netflix und Blizzard machen gemeinsame Sachen.

Quelle: Blizzard

Wann: unbekannt

Wo: Netflix

«Overwatch» – Doctrine meldet sich zum Dienst Zum zehnjährigen Jubiläum des erfolgreichen Hero-Shooters gibt es einen fulminanten animierten Trailer. Der zeigt Doomfist zusammen mit Black Widow und Reaper, wie sie eine geheimnisvolle Person aus einem isländischen Vulkan-Gefängnis befreien. Die stellt sich als Doctrine heraus, den 54. SspielbarenCharakter für «Overwatch». Der Ort des Geschehens nennt sich Grímsvötn und bildet gleichzeitig die neue Escort Map. Bis am 14. September kann Doctrine vorzeitig ausprobiert werden.

Wann: 6. Oktober

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Diablo 4» bekommt Verstärkung Deckard Cain kehrt zurück in der nächsten Season namens «Hell’s Legacy». Dort musst du dich erneut den drei Oberschurken Baal, Mephisto und Diablo stellen. Dabei musst du dich entscheiden, welchen ihrer Seelensplitter du in dir tragen willst. Das soll die ganze Season beeinflussen.

Für 2027 wurde zudem die Amazone als nächste Klasse angeteasert, die eine neue Speerwaffe im Gepäck hat.

Gleichzeitig wurde die Switch-2-Version von «Diablo 4» angekündigt. Wie alle mit Steam Deck und Co. bezeugen können, ist das Game wie gemacht für Handhelds.

Wann: 15. September

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

«Diablo Immortal» trifft auf Spawn Blizzard spannt mit Comic-Legende Todd McFarlane zusammen und bringt seine Kultfigur Spawn in «Diablo Immortal». Das zeitlich begrenzte Crossover ist Teil des neusten Updates «Made to Suffer» und ist nach Todds eigener Aussage: «A Match Made in hell». Sieht so aus, als müsste ich das doch mal wieder installieren.

Wann: 29. September

Wo: PC, iOS, Android

«Hearthstone» – Erweiterung verspricht Chaos Das beliebte Kartenspiel bekommt mit «Reign of Black Empire» eine neue Erweiterung. Dort messen sich die alten Götter mit den Titanen. Spannend klingt auch das neue Keyword «Assemble». Karten mit diesem Wort können zusammengefügt werden. «Wir sind schon gespannt, welche kaputten Kombos es damit geben wird», spricht Blizzard bei der Vorstellung direkt aus, was alle denken.

Zusätzlich gibt es mit dem Pandaren Monk eine neue Klasse. Die kommt aber erst im nächsten Jahr. Genauso aufregend klingt der neue Zwei‑gegen‑zwei-Battlegrounds-Modus. Dann kann ich endlich anderen die Schuld in die Schuhe schieben, wenn wir verlieren.

Wann: 20. Oktober

Wo: PC, Android, iOS

«World of Warcraft Midnight: Eclipse» – das nächste Kapitel Mit «Eclipse» folgt das nächste grosse Update für die aktuelle Erweiterung. Darin steht Xal’atath kurz vor ihrem Ziel, die Weltenseele zu besitzen.

Die Folgen davon führen direkt zum nächsten Kapitel, das den Namen «The last Titan» trägt. Die soll «den Krieg (War) zurück zu Warcraft bringen, mit Armeen und riesigen Schlachten», verspricht Logdale.

Wann: Anfang 2027

Wo: PC

«Warcraft 3 Reforged» – brandneue Kampagne «Forsaken Kingdom» heisst die erste neue «Warcraft»-Kampagne seit 25 Jahren. Dafür hatte Blizzard einen weiteren epischen Trailer im Gepäck, der mit einer dunklen Wolke endet, die etwas Riesiges verbirgt.

Es war das erste Spiel, von dem Gameplay gezeigt wurde. Das ist kein Zufall, denn die Erweiterung ist bereits verfügbar.

Wann: verfügbar

Wo: PC

«Heroes of the Storm» wird wiederbelebt Streng genommen, war das MOBA nie verschwunden, aber die Weiterentwicklung wurde vor vier Jahren eingestellt. Gegen die Genre-Giganten «League of Legends» und «Dota» konnte auch die geballte Ladung Blizzard-Helden-Power nichts ausrichten. Umso überraschender stellte das Studio mit Xal’atath aus «World of Warcraft» nun eine neue Heldin vor.

Wann: 28. September

Wo: PC

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