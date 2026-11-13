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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche (07.11. bis 14.11.)

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (07.11. bis 14.11.) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed», «Marathon: Symbiosis», «Cities: Skylines 2», «Project Rabbit».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

«Conan: The Black Pyramid»

Ein Roguelite-Action-RPG im «Conan»-Universum. Mich spricht weder das Genre noch das Franchise an. Aber die «Conan»-Fans scheinen im Kommentarfeld auf Youtube zufrieden zu sein.

Datum: 2027

Erscheint für: PC

«All Army Attack»

Indie-Publisher Devolver bezeichnet «All Army Attack» als sein «erstes AAA-Spiel». Ha. Ha. Abgesehen vom schlechten Wortwitz sieht der Ankündigungstrailer ganz nett aus. Du züchtest Tiere und lässt sie in Auto-Battles gegen andere Tierarmeen antreten. Ich spüre das Suchtpotenzial.

Datum: 2027

Erscheint für: PC

«Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle»

Ein neues «Dragon Quest», yay! Aber nur für Mobile, buuuh.

Datum: 2027

Erscheint für: Mobile

«EA Classics»

EA bringt 25 Klassiker auf Steam. Mit dabei sind unter anderem «Road Rash», «Wing Commander» und «Ultima».

Datum: ab sofort

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die mehr von Gameplay und Story zeigen.

«Grand Theft Auto 6»

Nur noch ein paar Mal schlafen, bis du schlaflose Nächte mit «GTA 6» verbringen kannst. Vor dem Launch veröffentlicht Playstation einen Trailer, der die PS5-exklusiven Features zeigt:

Zudem erinnert dich Rockstar mit einem kurzen Video daran, dass der Pre-Load gestartet ist. Du kannst das Game ab sofort herunterladen, damit du am 19. November pünktlich loszocken kannst.

Datum: 19. November

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S

«Fable»

Microsoft zeigt neues Gameplay zu «Fable». Und es sieht... naja, ziemlich langweilig aus. Wieso zum Henker entscheidet man sich hier für eine Mission, die zu 90 Prozent aus Herumlaufen und belanglosem Dialog besteht? Das, was ich an der Gamescom gespielt und gesehen habe, hat mich weitaus mehr überzeugt.

Hintergrund Ich habe «Fable» gespielt – und es war bloody brilliant! Domagoj Belancic 51 Likes 51 10 Kommentare 10

Datum: 23. Februar

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Temtem: Pioneers»

Die «Pokémon»-Kopie «Temtem» kopiert die «Pokémon»-Kopie «Palworld». Fast schon poetisch. Der Creature-Collector mit Survival- und Crafting-Mechaniken sieht zumindest beim Monsterdesign etwas origineller aus.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Project Rabbit»

Ein bisschen nackte Haut und epische Musik. Zum Abschluss ein Kampf gegen einen hässlichen Drachen. Und fertig ist der Trailer zum Multiplayer-Soulslike «Project Rabbit». Sieht schön aus und hebt sich durch den Mehrspieleraspekt zumindest ein wenig von den tausend anderen Souls-Titeln ab.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Pactmaker»

Schöne Pixelgrafik, Oldschool-Point-and-Click-Gameplay, gelungener Trailer. Drei Gründe, wieso «The Pactmaker» einen Platz auf dieser Liste verdient hat.

Datum: 2027

Erscheint für: PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Microsoft Flight Simulator»

Im «Microsoft Flight Simulator» kannst du neu im D77-TC Pelican rumfliegen – bekannt aus dem «Halo»-Universum. Lustig. Aber wie wärs stattdessen mal mit einem neuen «Halo»-Spiel?

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Marathon: Symbiosis»

«Marathon» bricht aus seinem Extraction-Shooter-Korsett heraus und liefert mit dem «Symbiosis»-Update neue PvE- und PvP-Modi. Sehr schön – vielleicht gebe ich dem Game nochmal eine Chance.

Datum: 8. Dezember

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Wardogs: Season 3»

Der Militärshooter «Wardogs» bleibt auf dem PC eine beliebte Alternative zu etablierten Grössen wie «Call of Duty» oder «Battlefield». Jetzt startet die dritte Season – unter anderem mit einer neuen urbanen Map und einem neuem Game-Mode mit limitierter Waffenauswahl.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PC

«The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed»

Obsidians Weltraum-RPG bekommt seinen ersten Story-DLC. Der Trailer verspricht neue Missionen, kosmetische Inhalte, Gameplay-Mechaniken – und den gewohnt skurrilen Humor. Falls du das Game noch nicht gespielt hast: unbedingt nachholen!

Kritik «The Outer Worlds 2» im Test: Das beste, was Obsidian zu bieten hat Domagoj Belancic 43 Likes 43 41 Kommentare 41

Datum: 2. Dezember

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Cities: Skylines 2»

In der neuen Erweiterung zu «Cities: Skylines 2» baust du Freizeitziele für die Bewohner deiner Städte. Egal ob Vergnügungsparks, Zoos oder idyllische Naturreservate – Hauptsache keine Langeweile am Wochenende.

Datum: 3. Dezember

Erscheint für: PC

«Assassin's Creed Valhalla»

Ubisoft verpasst dem mittlerweile sechs Jahre alten «Valhalla» ein kostenloses Update. Das beinhaltet unter anderem visuelle Verbesserungen für die PS5 Pro und ein New Game Plus – falls dir die gefühlt 1000 Stunden beim ersten Playthrough noch nicht genug waren.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed», «Marathon: Symbiosis», «Cities: Skylines 2», «Project Rabbit».

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