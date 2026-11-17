News & Trends 29 15

Das Xiaomi 18 Pro Max kommt mit kleinerem Akku nach Europa

Ein Display auf der Rückseite, ein Privacy-Display auf der Vorderseite und Leica-Kameras: Das Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max sind zwar unterschiedlich groß, bieten sonst dieselben spannenden neuen Funktionen.

Knapp zwei Monate nach der Vorstellung in China hat Xiaomi das 18 Pro und 18 Pro Max für Europa vorgestellt – und damit deutlich früher als die Vorgänger, die zuletzt immer erst im März erschienen. Beide Smartphones unterscheiden sich in der Größe, verfügen aber über das gleiche Kamerasystem. Auch das Privacy-Display sowie den Bildschirm auf der Rückseite findest du bei beiden Modellen.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Bei den Akkus reduziert Xiaomi erneut die Kapazität für Europa. Statt 7000 und 8500 mAh verfügen die Silizium-Kohlenstoff-Batterien der Smartphones in Europa über 6000 sowie 7050 mAh. Grund hierfür seien regulatorische Vorgaben. Diese verhindern allerdings nicht grundsätzlich höhere Kapazitäten: Xiaomi selbst verkauft mit dem Redmi Note 17 Pro Max ein Smartphone mit 10.000-mAh-Akku ohne Probleme in Europa.

Das größere Xiaomi 18 Pro Max in «Cosmic Blue».

Display auf der Rückseite statt Foto in der Handyhülle

Hingucker sind die 2,9 bzw. 2,7 Zoll großen Displays auf der Rückseite der Smartphones. Du kannst Zifferblätter für eine Uhr oder ein Hintergrundbild auswählen. Außerdem können sie quasi alles anzeigen, was auf der Vorderseite in den Benachrichtigungen erscheint. Einige Apps erlauben die Steuerung der Medienwiedergabe über das sogenannte Back-Display. Du kannst dort auch QR-Codes oder Bordkarten für den schnellen Zugriff fixieren. Der KI‑Übersetzer nutzt den Mini-Screen, um deinem Gegenüber die Übersetzung anzuzeigen.

Für die Uhr stehen verschiedene Zifferblätter zur Auswahl.

Selbstverständlich dient das Display bei Selfies mit der Hauptkamera als Sucher. Sobald mehr als drei Personen im Bild sind, wechselt das Smartphone automatisch zur Ultraweitwinkelkamera. Das Display befindet sich zusammen mit den Kameras unter einer Scheibe Gorilla Glass Victus 2.

Das Rückdisplay kann verschiedene Dinge anzeigen.

Falls dir das Ganze, so wie mir anfangs, überflüssig erscheint: Überlege, wie viele Leute Fotos oder optische Accessoires in ihre durchsichtige Smartphone-Hülle legen.

Privacy Display: Keine neugierigen Blicke auf deinen Bildschirm

Das Frontdisplay der zwei Xiaomi‑18-Modelle soll neugierige Blicke von der Seite auf dein Display fernhalten. Im Privacy-Modus schaltet es die regulären Displaypixel ab. Nur sogenannte Privacy-Pixel mit einem engeren Betrachtungswinkel bleiben aktiv. Im Unterschied zum Galaxy S26 Ultra von Samsung können die Xiaomis nicht nur die Sicht auf das ganze Display einschränken. Du kannst einzelne Apps, Benachrichtigungen oder bestimmte Bereiche auswählen, die geschützt werden sollen.

Wer dir direkt über die Schulter schaut, hat allerdings den gleichen Blickwinkel wie du. Deswegen warnt dich das Smartphone durch Vibrationen und in der «Hyper Island», einem Benachrichtigungselement rund um die Frontkamera, wenn es weitere Augen erkennt.

Je größer der Blickwinkel, desto stärker schränkt das Privacy-Display die Sicht ein.

Retro-Bildmodus für die Kameras

Bei den Kameras setzt Xiaomi die Partnerschaft mit Leica fort. Gemeinsam mit den Fotoexperten aus dem hessischen Wetzlar wurde das Kamerasystem entwickelt, das bei beiden Smartphones identisch ist. Haupt- und Periskop-Telekamera verfügen jeweils über einen 200-Megapixel-Sensor. Die Periskop-Telekamera hat eine Brennweite von 75 mm (KB-äquivalent) und Xiaomi verspricht eine herausragende Bildqualität bis zu einer digitalen Vergrößerung auf 300 mm.

Die Ultraweitwinkelkamera fällt unterhalb des Displays kaum auf.

Weitere Neuerungen betreffen die Software bei der Bildverarbeitung. So stehen zum Beispiel mit «Essential Moment» drei Bildstile zur Wahl: «B&W Film» für Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit nuanciertem Tonwertumfang, «Iconic CCD» soll mit seinen kräftigen, satten Farben an alte Digitalkameras erinnern und «Modern Vintage» steht mit fein abgestimmten Farbtönen für einen «zeitlosen Look».

KI greift dir beim Fotografieren unter die Arme. So hellt sie unter anderem Gesichter bei Porträtaufnahmen gezielt auf. Bei der Bildbearbeitung macht sie Vorschläge für die Bildkomposition oder den Zuschnitt.

HyperOS 4 mit noch mehr Glasoptik

Das Xiaomi 18 Pro und Pro Max sind die ersten Smartphones, die Xiaomi ab Werk mit HyperOS 4 ausstattet. Die Benutzeroberfläche basiert auf Android 17 und verfügt über noch mehr Glasoptik. Sie soll so eine warme, lebendige Anmutung erhalten. Den Sperrbildschirm und die Benachrichtigungen kannst du zudem noch individueller gestalten und anordnen.

Wie durchsichtig möchtest du es haben?

Preis und Verfügbarkeit

Die Kameras sind bei den zwei Xiaomi 18 identisch und beide haben ein Display auf der Rückseite sowie ein Privacy-Display auf der Vorderseite. Der Hauptunterschied ist die Größe, inklusive der Akkukapazität. Zudem ist der Chipsatz des Xiaomi 18 Pro schwächer, aber immer noch besser als fast alle anderen Chipsätze.

Die unverbindliche Preisempfehlung beginnt bei 1399 Euro für das Xiaomi 18 Pro und bei 1599 Euro für das Xiaomi 18 Pro Max – jeweils mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte Datenspeicher. Die Geräte sollen demnächst verfügbar sein. Wenn es so weit ist, verlinke ich sie hier.

Titelbild: Jan Johannsen

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