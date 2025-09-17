News & Trends 7 1

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im September 2025 (Teil 2)

In «RoadCraft» steuerst du Baumaschinen, in «Frostpunk 2» entscheidest du über das Schicksal einer ganzen Stadt. Die zweite September-Welle im Xbox Game Pass umfasst mehr als ein Dutzend Spiele mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten.

Microsoft hat am 16. September die zweite Welle für den Game Pass angekündigt. Dich erwarten neue Day-One-Releases, Rückkehrer und Klassiker: von Action über Strategie bis zu Familienabenteuern.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Core, Standard und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass nur für PC. Die Core-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 40 Spielen und Mitgliederrabatte. Standard erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Game-Pass-Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«RoadCraft»

Wann: 16. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



In «RoadCraft» schlüpfst du in die Rolle eines Bauleiters nach einer Naturkatastrophe. Überall sind Straßen zerstört, Brücken eingestürzt und Trümmer blockieren die Wege. Mit über 40 realistischen Baumaschinen stellst du die Infrastruktur wieder her: vom Bagger bis zum Asphaltfertiger. Dabei zählt nicht nur das richtige Werkzeug, sondern auch gutes Management, denn Ressourcen sind knapp und die Zeit arbeitet gegen dich.

Jede Baustelle bietet eigene Herausforderungen: Du musst Gelände analysieren, Maschinen richtig einsetzen und sicherstellen, dass deine Crew effizient arbeitet. Ob im Solo-Modus oder kooperativ mit Freunden: «RoadCraft» kombiniert Simulation mit Teamarbeit.

Video Kritik «Roadcraft»: Strassen bauen in einer leeren Welt von Simon Balissat

«Call of Duty: Modern Warfare III»

Wann: 17. September

Wo: Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



Der 20. Teil der «Call of Duty»-Reihe setzt die Geschichte von Captain Price und Task Force 141 fort. Im Zentrum steht diesmal Vladimir Makarov – ein skrupelloser Kriegsverbrecher, der mit Terror und Manipulation die Welt ins Chaos stürzt. Die Kampagne führt dich durch globale Krisenszenarien mit zerstörbaren Umgebungen und dichter Inszenierung.

Daneben entfaltet sich der Multiplayer mit klassischen Modi wie Team Deathmatch, Domination und Search & Destroy. Auch der beliebte Zombies-Modus kehrt zurück, diesmal mit einer neuen Storyline.

«For the King II»

Wann: 17. September

Wo: Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



Der zweite Teil von «For the King» erweitert das Erfolgsrezept des Vorgängers um noch mehr strategische Tiefe. Das Spiel mischt rundenbasierte Kämpfe mit einem Roguelite-System, bei dem du dich durch zufällig generierte Karten kämpfst. Jede Partie ist damit anders. Als Held oder Heldin ziehst du allein oder mit bis zu drei Mitstreitern los, um ein Reich vor dem Chaos zu retten.

Auf der Karte entdeckst du Städte, Dungeons und Ereignisse, die dein Abenteuer maßgeblich beeinflussen. Kämpfe verlangen kluge Entscheidungen, Würfelglück spielt eine Rolle, doch Planung und Teamwork sind entscheidend. Neu im zweiten Teil sind größere Karten, komplexere Missionen und eine verbesserte Ausrüstung.

«Overthrown» (Game Preview)

Wann: 17. September

Wo: Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



In «Overthrown» übernimmst du die Rolle eines Königs mit einer magischen Krone, die dir besondere Kräfte verleiht. Mit ihr hebst du Bäume aus dem Boden, verschiebst Gebäude oder verwandelst ganze Nester von Monstern in Waffen gegen deine Feinde.

Deine Aufgabe ist es, ein Reich aufzubauen, das den Angriffen von Banditen und Mutanten standhält. Dafür sammelst du Ressourcen, betreibst Landwirtschaft und entwickelst deine Stadt weiter. Jahreszeiten und Wetter beeinflussen deine Entscheidungen, während du gleichzeitig die Bedürfnisse deiner Bürger im Blick behalten musst.

«Deep Rock Galactic: Survivor»

Wann: 17. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Das Spin-off zu «Deep Rock Galactic» bringt das bekannte Zwergen-Universum in ein neues Genre. Statt kooperativ im Viererteam spielst du diesmal allein. Als Zwerg kämpfst du dich durch prozedural generierte Höhlen, die voller Aliens, Kristalle und Gefahren stecken.

Das Spiel setzt auf das sogenannte «Survivors»-Prinzip: Dein Charakter schießt automatisch, während du dich auf Bewegung, Positionierung und Upgrades konzentrierst. Jede Session dauert nur wenige Minuten, bietet aber hohe Intensität und Belohnungen. Zwischen den Runs investierst du in neue Waffen, Upgrades und Perks, um beim nächsten Mal länger durchzuhalten. Der Mix aus Ressourcenabbau, Gegnerwellen und stetigem Fortschritt sorgt für einen hohen Wiederspielwert.

«Frostpunk 2»

Wann: 18. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Ultimate



«Frostpunk 2» führt die Idee des Survival-Aufbauspiels weiter. Die Welt liegt unter einer dicken Eisschicht, Ressourcen sind knapp und du musst als Anführer Entscheidungen treffen, die das Schicksal deiner Stadt bestimmen. Der Fokus liegt weniger auf Gebäudemanagement, sondern stärker auf Politik und Gesellschaft.

Fraktionen entstehen innerhalb deiner Bevölkerung, sie vertreten unterschiedliche Ansichten über Energieversorgung, Arbeit und Moral. Du musst Kompromisse schließen oder harte Linien durchsetzen – beides hat Konsequenzen.

Währenddessen zwingt dich das harsche Klima zu ständigem Handeln: Nahrung sichern, Wärme erzeugen, neue Technologien erforschen. Jede Entscheidung kann dein Volk stärken oder spalten. Das Spiel setzt auf eine düstere Atmosphäre, die dir kaum eine richtige Lösung lässt.

Kritik «Frostpunk 2» im Test: Aufbaustrategie mit Endzeitstimmung von Simon Balissat

«Wobbly Life»

Wann: 18. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Wobbly Life» ist ein physikbasiertes Sandbox-Spiel, das Leichtigkeit und Chaos miteinander verbindet. In einer offenen Welt übernimmst du Jobs, erledigst Minispiele und erkundest Städte, Dörfer und Strände. Deine Spielfigur, eine wackelige Cartoon-Figur, reagiert tollpatschig auf jede Bewegung – was zu absurden und komischen Situationen führt.

Jobs wie Pizzabote, Wissenschaftler oder Feuerwehrmann bringen Geld, mit dem du Kleidung, Fahrzeuge und Häuser freischalten kannst. Im Mehrspieler-Modus entfaltet sich der volle Charme: Gemeinsam mit Freunden stapelst du Kisten, fährst Autos oder löst Missionen, oft mit unvorhersehbaren Ergebnissen.

«Hades»

Wann: 19. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Das preisgekrönte Roguelike «Hades» feiert sein Comeback im Game Pass. Du spielst Zagreus, den Sohn des Hades, der immer wieder aus der Unterwelt entkommen will. Jeder Fluchtversuch führt dich durch zufällig aufgebaute Level voller Monster, Fallen und Bosse.

Kämpfe sind schnell, fordernd und abwechslungsreich: Du kombinierst Waffen, göttliche Fähigkeiten und Upgrades, die dir Olympier wie Zeus oder Athena gewähren. Stirbst du, kehrst du in den Palast zurück, doch behältst Teile deiner Fortschritte. So entsteht ein Kreislauf aus Scheitern und stärker werden, der dich motiviert, «nur noch einen Versuch» zu wagen.

Neben der Action überzeugt Hades mit Dialogen, Charakterentwicklung und einer packenden Erzählung. Jeder Gott hat eigene Reaktionen und Beziehungen zu Zagreus, wodurch sich das Spiel lebendig anfühlt.

«Endless Legend 2» (Game Preview)

Wann: 22. September

Wo: PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Die «Endless»-Reihe von Amplitude ist bekannt für ihre komplexen Strategiespiele, und «Endless Legend 2» setzt diese Tradition fort. Du führst eine von vielen einzigartigen Fraktionen durch eine Fantasy-Welt, die politisch, kulturell und militärisch geprägt ist. Jede Fraktion spielt sich anders: Manche setzen auf Diplomatie, andere auf Expansion oder Magie.

Auf einer riesigen Karte erforschst du Regionen, gründest Städte und führst Armeen in den Kampf. Dabei bestimmst du die Richtung deiner Zivilisation durch Forschung, Gesetze und Allianzen. Neu im zweiten Teil sind dynamischere Ereignisse, erweiterte Diplomatie-Optionen und eine intensivere Story-Einbindung.

«Sworn»

Wann: 23. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Sworn» ist ein kooperatives Roguelike, das den Fokus auf Teamarbeit legt. Du kannst allein oder mit bis zu drei Mitspielern antreten. Jede Klasse bringt eigene Fähigkeiten und Waffen mit, die sich im Verlauf des Spiels durch Upgrades und Beute erweitern lassen. Ziel ist es, gemeinsam Missionen zu bestehen, Gegnerhorden abzuwehren und Bosskämpfe zu meistern. Stirbt einer deiner Mitstreiter, kannst du ihn wiederbeleben, aber oft unter hohem Risiko.

Der Wiederspielwert entsteht durch die zufällig generierten Level und die Vielzahl an Kombinationen, die du mit deinen Fähigkeiten schaffen kannst. Anders als klassische Roguelikes setzt «Sworn» stärker auf taktisches Zusammenspiel. Ob du als Tank die Front hältst, Heilung verteilst oder Schaden austeilst, das Spiel belohnt koordiniertes Vorgehen.

«Peppa Pig: World Adventures»

Wann: 25. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Mit «Peppa Pig: World Adventures» erreicht ein familienfreundlicher Titel den Game Pass. Das Spiel richtet sich klar an Kinder, die zusammen mit Peppa und ihren Freunden die Welt erkunden wollen. London, Paris, New York oder Sydney – jede Stadt bringt kleine Missionen und Mini-Spiele, die leicht verständlich sind und ohne Druck funktionieren.

Die Figuren sind originalgetreu zur TV-Serie umgesetzt, inklusive Sprachausgabe und dem charakteristischen Humor. Kinder können ihren eigenen Charakter erstellen, Kleidung auswählen und die Abenteuer interaktiv erleben. Eltern profitieren von einem unkomplizierten, sicheren Spiel ohne versteckte Kosten oder komplizierte Mechaniken.

«Visions of Mana»

Wann: 25. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Das Action-RPG «Visions of Mana» kombiniert klassische Elemente der Reihe mit moderner Präsentation. In einer farbenfrohen Fantasy-Welt begleitest du Helden, die mithilfe der Elementargeister gegen dunkle Mächte antreten. Das Kampfsystem ist actionorientiert, du wechselst fließend zwischen Angriffen, Magie und Spezialfähigkeiten.

Neben der Hauptstory locken Nebenmissionen, Erkundung und Sammelaufgaben. Optisch setzt das Spiel auf Anime-Ästhetik mit detailreichen Landschaften und einem epischen Soundtrack.

«Lara Croft and the Guardian of Light»

Wann: 30. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Mit «Lara Croft and the Guardian of Light» kommt ein Klassiker zurück. Anders als die großen «Tomb Raider»-Titel setzt dieses Spin-off auf isometrische Perspektive und Koop-Gameplay. Gemeinsam mit einem Partner steuerst du Lara und den Maya-Krieger Totec durch Tempel voller Fallen, Rätsel und Gegner.

Der Clou: Beide Figuren besitzen eigene Fähigkeiten, die ihr kombinieren müsst, um Hindernisse zu überwinden. Lara nutzt ihren Enterhaken und Fernwaffen, Totec setzt auf Schilde und Nahkampf. Das Zusammenspiel sorgt für kreative Lösungen und abwechslungsreiche Kämpfe. Auch allein kannst du spielen, doch erst im Koop entfaltet das Spiel seine Stärken.

«Sopa»

Wann: 7. Oktober

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Sopa» ist ein narratives Abenteuer, das sich stark am magischen Realismus orientiert. Du begleitest den Jungen Miho, der für seine Großmutter Zutaten sammeln soll, um eine Suppe zu kochen. Was wie eine einfache Aufgabe klingt, entwickelt sich zu einer fantastischen Reise durch surreale Landschaften, in denen Realität und Fantasie verschwimmen.

Auf deinem Weg triffst du skurrile Figuren, löst kleine Rätsel und erlebst Geschichten, die von lateinamerikanischer Kultur und Folklore inspiriert sind. Das Spiel setzt weniger auf Action, sondern mehr auf Atmosphäre, Erzählung und emotionale Momente. Jede Zutat, die du findest, öffnet ein Stück weit die Tür zu einer neuen Welt voller Symbolik.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im September

Leider musst du dich zum 30. September auch wieder von einigen Spielen verabschieden.

«Ninja Gaiden Sigma»

«Ninja Gaiden Sigma 2»

«Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge»

«Terra Invicta»

