Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im September 2025

Mit «Hollow Knight: Silksong» erscheint im September einer der meist erwarteten Titel direkt im Xbox Game Pass. Neben dem Metroidvania-Hit kommen weitere Spiele wie «Nine Sols» und «RoadCraft» hinzu.

Der Herbst bringt nicht nur kürzere Tage, sondern auch frischen Schwung in den Xbox Game Pass. Microsoft ergänzt die Bibliothek um eine Reihe von Titeln, die ganz unterschiedliche Genres abdecken – vom sehnsüchtig erwarteten Indie-Highlight bis hin zum familienfreundlichen Abenteuer

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Core, Standard und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass nur für PC. Die Core-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 40 Spielen und Mitgliederrabatte. Standard erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Game-Pass-Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Hollow Knight: Silksong»

Wann: 4. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Der lang ersehnte Nachfolger des Indie-Hits Hollow Knight ist endlich da und direkt am ersten Tag im Game Pass spielbar. Du steuerst Hornet, die Prinzessin und Beschützerin von Hallownest, durch eine neue, weitläufige Welt voller Geheimnisse.

Die Entwickler versprechen präzises Metroidvania-Gameplay, anspruchsvolle Kämpfe und ein erweitertes Bewegungssystem, das auf der Agilität der Hauptfigur aufbaut. Ergänzt wird das Spiel durch ein Auftrags- und Questsystem, das deine Fortschritte strukturieren soll. Schon im Vorfeld galt der Titel als einer der meist erwarteten Releases im Game Pass und dürfte entsprechend viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

«I Am Your Beast»

Wann: 2. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Der First-Person-Shooter «I Am Your Beast» setzt auf kurze Missionen und ein Szenario, das dich in die Rolle eines ehemaligen Agenten versetzt. In einer fiktiven nordamerikanischen Umgebung bricht eine Operation aus dem Ruder, und du musst dich gegen Verfolger und Angreifer behaupten. Das Spiel legt den Schwerpunkt auf Geschwindigkeit und direkte Gefechte, bei denen Reflexe und präzises Zielen gefragt sind.

«Nine Sols»

Wann: 3. September

Wo: Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Standard



«Nine Sols» bringt dich in ein handgezeichnetes 2D-Action-Adventure mit deutlichen Anleihen bei «Sekiro». Du steuerst einen Krieger, der die neun Schöpfer eines uralten Reichs zur Rechenschaft zieht.

Die Kämpfe basieren auf präzisem Timing und Abwehrmechaniken, wodurch jeder Schlag Gewicht bekommt. Der markante Stil kombiniert fernöstliche Mythen mit futuristischen Elementen und gibt dem Abenteuer eine eigene Handschrift.

«Cataclismo»

Wann: 4. September

Wo: PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Mit «Cataclismo» erwartet dich ein herausfordernder Genre-Mix aus Echtzeitstrategie, Basisbau und Survival. Du baust Festungen Stein für Stein und stellst dich Wellen von grotesken Gegnern entgegen. Dabei musst du Ressourcen sorgfältig managen und deine Verteidigung vorausschauend planen. Jeder Fehler kann das Ende bedeuten, jede gelungene Verteidigung fühlt sich wie ein Triumph an.

«PAW Patrol World»

Wann: 10. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Für jüngere Spieler oder Familien bietet «PAW Patrol World» ein kindgerechtes Abenteuer mit den bekannten Figuren aus der TV-Serie. Du steuerst Chase, Skye und Co. durch eine offene Spielwelt, löst einfache Rätsel und hilfst den Bewohnern von Adventure Bay. Das Spiel setzt auf einfache Steuerung, klare Aufgaben und eine positive Botschaft.

«RoadCraft»

Wann: 16. September

Wo: Cloud, Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



«RoadCraft» bringt einen Baukasten-Ansatz in den Game Pass. Du gestaltest Fahrzeuge oder ganze Strecken und nutzt dafür eine Vielzahl von Werkzeugen und Bauteilen. Das Spiel kombiniert kreative Gestaltung mit physikbasierten Herausforderungen: Was du baust, muss nicht nur gut aussehen, sondern auch funktionieren. So kannst du deine Konstruktionen direkt testen und anpassen. Neben den eigenen Projekten bietet das Spiel vorbereitete Szenarien, in denen du deine Ideen unter Beweis stellst.

Kollege Simon hat das Spiel bereits getestet:

Diese Spiele verlassen den Game-Pass im September

Nicht nur neue Titel stoßen hinzu – wie gewohnt verlassen auch einige Spiele den Dienst. Am 15. September 2025 verschwinden gleich drei Spiele aus der Bibliothek:

«All You Need is Help»

«Wargroove 2»

«We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie»

Wenn du sie noch erleben möchtest, solltest du dich beeilen. Abonnenten können die Spiele vor ihrem Abgang mit einem Rabatt von bis zu 20 Prozent erwerben. Damit bleiben sie auch nach Ablauf des Game-Pass-Zugangs in deiner Sammlung spielbar.

