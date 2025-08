Novità e trend 29 1

ZX Spectrum Next: Issue 3 riporta in auge l'hardware retrò con caratteristiche moderne

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 5.8.2025

Lo ZX Spectrum Next Issue 3 rimane fedele all'originale: con un'autentica architettura Z80 basata su FPGA. Allo stesso tempo, offre interfacce moderne come HDMI e Wi-Fi, maggiori prestazioni e un sistema aperto.

Lo ZX Spectrum è tornato. Con il numero 3, il team che ha creato lo ZX Spectrum Next lancia una versione rivista del moderno computer retrò. Non si tratta di un'emulazione, ma di un'architettura hardware originale basata su FPGA, che trasporta autenticamente il design degli anni '80 ai giorni nostri. Compresi gli extra moderni. Se sei cresciuto con il Basic o se stai scoprendo il retrocomputing per la prima volta, questo dispositivo ti offre un'introduzione entusiasmante.

Maggiori prestazioni, nuove funzionalità

L'Issue 3 non è un sistema completamente nuovo, ma un ulteriore sviluppo dell'Issue 2 del 2022. Il nucleo FPGA è stato aggiornato, il software di sistema è stato ottimizzato e ci sono piccoli ma importanti miglioramenti hardware. Tra questi, un alimentatore migliorato, un raffreddamento più efficiente e una scheda madre leggermente rivista con una migliore schermatura EMC.

Tecnicamente, il sistema si basa su un FPGA Artix 7, che funziona fino a 28 megahertz: significativamente più veloce del processore Z80 originale. La RAM è di due megabyte, più che sufficiente per le applicazioni retrò.

Esiste comunque un sistema con un chip FPGA compatibile con lo Z80 che esegue i programmi originali dello Spectrum: sia tramite scheda SD che tramite programmazione diretta. Sono supportate anche molte estensioni, anche se ci possono essere alcune limitazioni con hardware speciali.

Al tempo stesso, puoi usufruire di comodità moderne come l'uscita HDMI, il Wi-Fi, il supporto per la tastiera USB e gli acceleratori opzionali per le applicazioni più impegnative. I monitor possono essere collegati tramite HDMI, VGA o RGB, a scelta tra 50 o 60 hertz. Il design dell'alloggiamento è opera di Rick Dickinson, il designer del classico ZX Spectrum.

Kickstarter ancora una volta come piattaforma

Come per i suoi predecessori, il team di sviluppo sta finanziando il progetto tramite Kickstarter. La campagna per Issue 3 è iniziata nel luglio 2025 e ha raggiunto il suo obiettivo in meno di 24 ore. Questo dimostra che: La Community è attiva e affamata. Se vuoi ancora partecipare, devi affrettarti. La campagna dura fino al 18 agosto. La spedizione è prevista per dicembre 2025.

L'ecosistema software sta crescendo

Accanto al nuovo hardware, cresce anche l'ecosistema. Numerosi sviluppatori stanno lavorando a software esclusivi per il Next: da giochi homebrew in stile anni '80 a strumenti ambiziosi per la musica e la grafica. NextBASIC ti offre una versione moderna del classico linguaggio di programmazione, integrata da nuovi comandi, modalità grafiche e funzioni audio. Oltre a NextBASIC, puoi programmare anche in C o in assembler. L'ambiente di sviluppo è aperto e documentato. I tutorial, gli strumenti e il supporto della Community sono disponibili gratuitamente. I titoli più popolari includono i seguenti: "NextBASIC", "NextBASIC" e "NextBASIC".

I titoli più popolari includono il platform d'azione «Aliens Neoplasma», l'avventura a labirinto «Melkhior's Mansion» e il gioco di ruolo «CuadragonNext». Puoi anche creare le tue avventure con lo strumento DaaD. Il Next Launcher è ideale per organizzare la tua collezione di giochi. Si tratta di uno strumento di gestione con oltre 3000 slot modificabili.

Giochi e applicazioni esclusive vengono rilasciati regolarmente sullo ZX Spectrum Next.

Fonte: Henrique Olifiers (Kickstarter)

Alcuni di questi titoli non vengono rilasciati solo in formato digitale, ma anche come cassette fisiche. Nello stile degli anni '80.

Immagine di copertina: Henrique Olifiers (Kickstarter)

Mi piace questo articolo! A 29 persone piace questo articolo