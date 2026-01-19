Novità e trend 2 3

"Zelda", "Spider-Man" e i "Beatles" arrivano in esclusiva su Netflix

19.1.2026

Netflix passa all'attacco nella dura competizione tra i servizi di streaming: il fornitore sta approfondendo la sua partnership con Sony Pictures Entertainment con un nuovo accordo del valore di circa sette miliardi di dollari.

Lo studio cinematografico Sony Pictures Entertainment (SPE) e il servizio di streaming Netflix stanno approfondendo il loro accordo Pay 1 già esistente. Lo ha annunciato Sony in un comunicato stampa. L'accordo Pay-1 significa che tutte le produzioni di SPE in tutto il mondo saranno inizialmente distribuite esclusivamente su Netflix dopo essere state sfruttate al cinema e in casa (DVD, Blu-Ray, video on demand).

Non cambierà nulla per i clienti di Netflix in Germania e negli Stati Uniti: per queste regioni e per il Sud-Est asiatico esiste già un contratto di cinque anni per i diritti Pay 1. Negli altri paesi europei, compresa la Svizzera, il nuovo accordo entrerà gradualmente in vigore a partire dal 2026. Si applicherà a tutte le nuove produzioni a partire dal 2029. Fino ad ora, le produzioni Sony in Svizzera - ad eccezione dei film del Marvel Cinematic Universe come «Spider-Man: Far From Home» - sono state trasmesse esclusivamente su diversi servizi di pay TV.

Alcune produzioni sono già confermate per Netflix

Sono già confermati per la prima di Netflix l'imminente adattamento cinematografico in live-action del gioco Nintendo «The Legend of Zelda», «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse» e altri film di «Spider-Man», l'adattamento cinematografico del bestseller di Kristin Hannah «The Nightingale» e l'annunciata serie di film in quattro parti «sui Beatles» di Sam Mendes.

Il contratto include anche un accordo in base al quale Netflix includerà nella sua offerta una selezione di vecchi film di SPE. Non è ancora noto di quali film si tratti. Né è noto l'importo che Netflix pagherà per i diritti Pay 1. Variety riporta un valore del contratto di circa sette miliardi di dollari, che rappresenterebbe il contratto Pay 1 più costoso della storia.

Netflix sta investendo in modo aggressivo

Netflix era l'unico grande fornitore di streaming fino a pochi anni fa. Quando i principali studios di Hollywood si sono resi conto che stavano perdendo soldi, molti di loro hanno fondato i propri servizi di streaming. Disney, Paramount e persino Apple sono entrati nel mercato dello streaming. Da allora, gli appassionati di film e serie si sono trovati di fronte a un'accozzaglia frustrante di diversi abbonamenti in streaming dei vari fornitori.

Dopo la grande espansione, i servizi di streaming sono diventati sempre più diffusi.

Dopo la fase di grande espansione, la nuova tendenza sembra essere quella del consolidamento: Disney ha acquistato Lucasfilm e 20th Century Fox, ad esempio, Warner si è alleata con Discovery Channel e Paramount si è fusa con Skydance. Questo ha un impatto anche sul mercato dello streaming.

Netflix è attualmente impegnata in una disputa per l'acquisizione della divisione cinema e streaming del famoso studio Warner Bros. L'azienda ha presentato un'offerta di circa 83 miliardi di dollari a dicembre, ma anche lo studio Paramount è interessato a un'acquisizione. Come si concluderà il dramma è ancora tutto da vedere.

