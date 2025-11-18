Le foto dal set del film di "Zelda" danno adito a speculazioni

Novità e trend
Film di "The Legend of Zelda": Miyamoto annuncia i ruoli principali
di Debora Pape
Dopo le prime fughe di notizie dal set, Nintendo condivide ora le foto delle riprese del suo prossimo film. Le foto mostrano i due personaggi principali, Zelda e Link.
Gli appassionati della serie di giochi Nintendo «The Legend of Zelda» possono gioire: la produzione del film cinematografico in live-action previsto per il 2027 sembra procedere secondo i piani. Il co-produttore Shigeru Miyamoto, che è anche il padre spirituale dei giochi, ha confermato su X che le riprese sono in corso. Ha anche condiviso tre foto. Le foto mostrano i due personaggi principali, Zelda e Link, per la prima volta in costume completo.
Le immagini sembrano promettenti. In una delle foto, Zelda e Link guardano un vasto paesaggio ondulato. Se temevi che si trattasse di una produzione in green-screen da parte dello studio, puoi essere sollevato. A quanto pare, il team di produzione si reca davvero all'aria aperta per le riprese.
Lo dimostrano anche le fughe di notizie dal set in Nuova Zelanda, apparse qualche giorno fa su Instagram. Lì si vede anche un altro ruolo, non ancora confermato: Una donna vestita di grigio con le orecchie a punta degli Hylian sta parlando con Zelda. I fan ipotizzano che si tratti di Impa, un personaggio ricorrente dei giochi e spesso confidente di Zelda.
Miyamoto conferma ancora una volta la data di uscita del film: uscirà il 7 maggio 2027. I due attori per i ruoli principali erano già stati annunciati a luglio. Il termine delle riprese è previsto per aprile 2026.
Non ci sono ancora notizie sulla storia del film. La già nota e piuttosto generica descrizione del film di «Zelda» parla della battaglia di Link contro l'arci-rogo Ganondorf, che minaccia ancora una volta il regno di Hyrule. Le immagini ufficiali danno almeno qualche indizio che ispira le speculazioni - e confonde i fan.
Zelda ha un arco in mano e una faretra di frecce sulla schiena. I suoi abiti sembrano funzionali e non assomigliano molto a quelli di una principessa in pericolo che deve essere salvata da Link. Mentre in «Echoes of Wisdom» (Switch, 2024) Zelda usa una bacchetta magica, nel film sembra affidarsi maggiormente a arco e frecce. È giusto così: Nei giochi precedenti, come «Twilight Princess» (Wii, 2006), utilizza un arco per scagliare frecce magiche di luce quando combatte il boss finale.
I suoi capelli intrecciati e il suo abbigliamento con top blu e pantaloni scuri ricordano Zelda di «Breath of the Wild» (Switch, 2017). Nella maggior parte degli altri giochi della serie, di solito indossa un abito lungo. I fan stanno quindi ipotizzando che anche la storia del film sarà ambientata nella linea temporale di «Breath of the Wild».
Tuttavia, l'abbigliamento di Link non ha nulla a che vedere con quello del famoso gioco per Switch. Il suo abbigliamento in sobrie tonalità di verde e grigio, invece, è fortemente modellato sul suo aspetto in «Twilight Princess».
Se i costumi sono indicativi della storia prevista, le cose potrebbero farsi interessanti, dato che «Breath of the Wild» e «Twilight Princess» non si basano su una cronologia condivisa, come Nintendo ha confermato ufficialmente nel 2024.
In «Twilight Princess», Link combatte contro l'arcicattivo Ganon e il suo subordinato Zant. I due sono sul punto di trasformare il regno di Hyrule in un mondo di ombre. Il compito di Link è quello di impedire che ciò accada. La storia di «Breath of the Wild», invece, inizia 100 anni dopo la conquista di Hyrule da parte di Ganon. Link deve correre in aiuto di Zelda, che usa i suoi poteri magici per trattenere Ganon nel castello di Hyrule.
Ma forse i costumi sono un po' troppo lunghi.
Ma forse i costumi non hanno nulla a che fare con la storia prevista. Un primo trailer potrebbe fare luce su questo aspetto, che i fan attendono con impazienza.
Si sente a casa sia davanti al PC da gaming che sull'amaca in giardino. È affascinata dall'Impero Romano, dalle navi container e dai libri di fantascienza, tra le altre cose. Fiuta soprattutto le ultime notizie dal settore IT e smart gadget.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Retroscena
di Debora Pape
Retroscena
di Rainer Etzweiler
Recensione
di Cassie Mammone