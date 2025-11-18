Novità e trend 19 13

Le foto dal set del film di "Zelda" danno adito a speculazioni

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 18.11.2025

Dopo le prime fughe di notizie dal set, Nintendo condivide ora le foto delle riprese del suo prossimo film. Le foto mostrano i due personaggi principali, Zelda e Link.

Gli appassionati della serie di giochi Nintendo «The Legend of Zelda» possono gioire: la produzione del film cinematografico in live-action previsto per il 2027 sembra procedere secondo i piani. Il co-produttore Shigeru Miyamoto, che è anche il padre spirituale dei giochi, ha confermato su X che le riprese sono in corso. Ha anche condiviso tre foto. Le foto mostrano i due personaggi principali, Zelda e Link, per la prima volta in costume completo.

Bo Bragason interpreta Zelda, Benjamin Evan Ainsworth è Link.

Fonte: Nintendo

Le immagini sembrano promettenti. In una delle foto, Zelda e Link guardano un vasto paesaggio ondulato. Se temevi che si trattasse di una produzione in green-screen da parte dello studio, puoi essere sollevato. A quanto pare, il team di produzione si reca davvero all'aria aperta per le riprese.

Lo dimostrano anche le fughe di notizie dal set in Nuova Zelanda, apparse qualche giorno fa su Instagram. Lì si vede anche un altro ruolo, non ancora confermato: Una donna vestita di grigio con le orecchie a punta degli Hylian sta parlando con Zelda. I fan ipotizzano che si tratti di Impa, un personaggio ricorrente dei giochi e spesso confidente di Zelda.

Link e Zelda nella vastità di Hyrule e della Nuova Zelanda rispettivamente.

Fonte: Nintendo

Miyamoto conferma ancora una volta la data di uscita del film: uscirà il 7 maggio 2027. I due attori per i ruoli principali erano già stati annunciati a luglio. Il termine delle riprese è previsto per aprile 2026.

Novità e trend Film di "The Legend of Zelda": Miyamoto annuncia i ruoli principali di Debora Pape

Accenni a due giochi di «Zelda»

Non ci sono ancora notizie sulla storia del film. La già nota e piuttosto generica descrizione del film di «Zelda» parla della battaglia di Link contro l'arci-rogo Ganondorf, che minaccia ancora una volta il regno di Hyrule. Le immagini ufficiali danno almeno qualche indizio che ispira le speculazioni - e confonde i fan.

Zelda ha un arco in mano e una faretra di frecce sulla schiena. I suoi abiti sembrano funzionali e non assomigliano molto a quelli di una principessa in pericolo che deve essere salvata da Link. Mentre in «Echoes of Wisdom» (Switch, 2024) Zelda usa una bacchetta magica, nel film sembra affidarsi maggiormente a arco e frecce. È giusto così: Nei giochi precedenti, come «Twilight Princess» (Wii, 2006), utilizza un arco per scagliare frecce magiche di luce quando combatte il boss finale.

I suoi capelli intrecciati e il suo abbigliamento con top blu e pantaloni scuri ricordano Zelda di «Breath of the Wild» (Switch, 2017). Nella maggior parte degli altri giochi della serie, di solito indossa un abito lungo. I fan stanno quindi ipotizzando che anche la storia del film sarà ambientata nella linea temporale di «Breath of the Wild».

Zelda in «Breath of the Wild».

Fonte: Nintendo

Tuttavia, l'abbigliamento di Link non ha nulla a che vedere con quello del famoso gioco per Switch. Il suo abbigliamento in sobrie tonalità di verde e grigio, invece, è fortemente modellato sul suo aspetto in «Twilight Princess».

Link in «Twilight Princess».

Fonte: Nintendo

«Twilight Princess» e «Breath of the Wild» non condividono la cronologia

Se i costumi sono indicativi della storia prevista, le cose potrebbero farsi interessanti, dato che «Breath of the Wild» e «Twilight Princess» non si basano su una cronologia condivisa, come Nintendo ha confermato ufficialmente nel 2024.

In «Twilight Princess», Link combatte contro l'arcicattivo Ganon e il suo subordinato Zant. I due sono sul punto di trasformare il regno di Hyrule in un mondo di ombre. Il compito di Link è quello di impedire che ciò accada. La storia di «Breath of the Wild», invece, inizia 100 anni dopo la conquista di Hyrule da parte di Ganon. Link deve correre in aiuto di Zelda, che usa i suoi poteri magici per trattenere Ganon nel castello di Hyrule.

Ma forse i costumi sono un po' troppo lunghi.

Ma forse i costumi non hanno nulla a che fare con la storia prevista. Un primo trailer potrebbe fare luce su questo aspetto, che i fan attendono con impazienza.

Immagine di copertina: Nintendo

Mi piace questo articolo! A 19 persone piace questo articolo







