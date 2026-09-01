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YouTuber wird grösster Aktionär von GoPro

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 1.9.2026

Secondo le comunicazioni alle autorità di vigilanza borsistica, la star di YouTube "Markiplier" detiene l'8,5 percento di GoPro. Ciò ha causato un'esplosione del titolo, ma anche critiche per conflitti di interesse.

Lo YouTuber Mark «Markiplier» Fischbach entra nel capitale di GoPro. Il trentasettenne ha acquistato così tante azioni da diventare, con una quota dell'8,5 percento, il maggiore azionista individuale del produttore di action cam. È quanto emerge dalle comunicazioni alla SEC (l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari statunitense), come riportato tra gli altri da «Bloomberg». In seguito alla notizia, il titolo ha registrato un rialzo temporaneo di quasi il 50 percento, pur rimanendo ben lontano dai suoi massimi storici.

GoPro soffre a causa di un core business in difficoltà. Negli ultimi anni, smartphone, DJI e Insta360 hanno sottratto quote di mercato a quello che un tempo era l'operatore dominante. A ciò si aggiunge l'aumento dei prezzi delle memorie dovuto al boom dell'IA. Per questo motivo, a giugno, GoPro ha avvertito in un rapporto finanziario che sussistono «dubbi significativi sulla continuità aziendale».

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Fischbach giustifica il suo investimento sostenendo che GoPro sia sottovalutata in borsa. «Markiplier» è diventato famoso grazie ai video di gameplay su giochi indie e horror. Oggi, con quasi 39 milioni di iscritti, è uno degli YouTuber di maggior successo. All'inizio del 2026 ha lanciato il suo primo film autoprodotto, «Iron Lung», che a fronte di un budget inferiore ai 5 milioni di dollari ne ha incassati oltre 50 milioni. «Iron Lung» è stato in parte documentato dietro le quinte con telecamere GoPro.

La sua vicinanza al marchio si riflette anche nel marketing del prodotto. Poco prima che la sua partecipazione diventasse pubblica, Fischbach ha pubblicato una recensione della GoPro Mission 1 ILS. Nel video elogia la fotocamera oltre ogni limite, confrontandola con la ben più costosa Red Komodo-X. Il video contiene un codice di affiliazione per l'acquisto della fotocamera, ma Fischbach non menziona il suo status di azionista. Il tech-YouTuber Marques Brownlee ha criticato questa mancanza di trasparenza, parlando di un «limite che raramente viene superato».

Per GoPro, l'ingresso di «Markiplier» può essere utile nel breve termine. Il suo investimento milionario funge da segnale di fiducia, attira l'attenzione nella scena dei creator e, idealmente, facilita la commercializzazione di nuovi prodotti come la serie Mission 1. Allo stesso tempo, ciò non risolve i problemi strutturali. Il produttore continua a lottare contro la concorrenza cinese e un core business in declino.

Immagine di copertina: YouTube / Markiplier

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