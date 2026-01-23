Novità e trend 25 2

WLAN luminosa: l'artista rende visibile il caos wireless del quartiere

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 23.1.2026

L'artista e tecnologo Rootkid ha costruito una lampada che rende visibili le radiazioni elettromagnetiche. La sua installazione trasforma il rumore radio invisibile dell'ambiente circostante in un impressionante gioco di luci tremolanti.

L'occhio umano percepisce i raggi luminosi e può quindi vedere «» . Tuttavia, lo spettro luminoso riconoscibile dall'occhio è solo una piccolissima parte delle radiazioni che sfrecciano nello spazio intorno a noi: segnali radio elettromagnetici come WLAN, telefoni cellulari e Bluetooth, oltre a telecomandi a infrarossi, rilevatori di movimento e lampade UV o depuratori d'aria - il mondo moderno è alimentato da radiazioni che non possiamo vedere.

Ma se potessimo? È quello che ha pensato l'appassionato di tecnologia «Rootkid», che presenta sul suo canale YouTube progetti in cui fonde arte e tecnologia. La sua ultima idea è una lampada che riconosce i raggi dello spettro elettromagnetico e li rende visibili.

I LED riflettono l'attività radio

La lampada, chiamata «Spectrum Slit», è composta da 64 filamenti LED luminosi. Ogni filamento rappresenta una sezione specifica dello spettro di frequenza misurato. La luminosità riflette l'intensità elettromagnetica locale.

Rootkid mostra nel video come la lampada segnali anche la presenza di vicini: Mentre durante il giorno lampeggia in modo abbastanza contenuto, nel pomeriggio sembra svegliarsi. I vicini tornano a casa dal lavoro e attivano i loro dispositivi. La sera trasmettono in streaming e la lampada mostra le frequenze e l'attività radio in modo luminoso e tremolante.

Secondo Rootkid, la lampada diventa un ritratto contemporaneo di «del comportamento collettivo digitale, modellato dal ritmo della vita quotidiana.» Puoi vedere come appare nel video a partire dal sesto minuto circa.

Come funziona la lampada?

Rootkid utilizza una radio definita dal software (SDR) per misurare i segnali. Questi dispositivi possono ricevere un'ampia larghezza di banda di frequenza che va da un megahertz a sei gigahertz. Esegue una scansione continua delle bande di frequenza nella gamma dei 2,4 e 5 gigahertz, comunemente utilizzate dai dispositivi Wi-Fi e Bluetooth. Il raggio d'azione dei segnali è di circa 30 metri.

Il software, scritto in proprio, elabora i dati e controlla i filamenti LED collegati alle schede di circuito sul retro. Ciascuno dei 64 filamenti può raggiungere una luminosità di 130 lumen, per un totale di oltre 8000 lumen. Si tratta di un multiplo delle lampade LED convenzionali. Secondo Rootkid, l'elevata luminosità è intenzionale: vuole simboleggiare l'attività letteralmente abbagliante di «nello spettro delle onde radio».

Immagine di copertina: Rootkid

Mi piace questo articolo! A 25 persone piace questo articolo







