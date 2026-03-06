Novità e trend 12 20

WhatsApp prova l'abbonamento a pagamento "WhatsApp Plus

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 6.3.2026

Pare che WhatsApp stia provando un abbonamento a pagamento: "WhatsApp Plus" dovrebbe offrire più temi, adesivi e un massimo di 20 chat con i pin, ma il messenger rimarrà gratuito.

Il messenger WhatsApp potrebbe introdurre in futuro un ulteriore servizio a pagamento per gli utenti privati. Le indicazioni provenienti dalle attuali versioni di prova dell'app suggeriscono che il servizio sta lavorando a un abbonamento premium chiamato «WhatsApp Plus». Questo è riportato dalla piattaforma WABetaInfo su X.

Secondo quanto riportato, la società madre Meta Platforms sta progettando un modello di pagamento che sbloccherà ulteriori funzioni e opzioni di personalizzazione. Potrai comunque utilizzare Messenger gratuitamente: l'abbonamento sbloccherà solo funzioni aggiuntive.

Premium diventa più colorato, le chat più chiare

Una componente centrale di «WhatsApp Plus» riguarda la personalizzazione visiva dell'app. Secondo WABetaInfo, come abbonato avrai molte più opzioni per modificare l'aspetto del tuo messenger. Ciò include nuovi temi o diversi colori d'accento per l'interfaccia utente.

Sono previste anche funzionalità pratiche.

Fonte: WABetaInfo

I contenuti dell'app potrebbero essere disponibili esclusivamente per gli utenti paganti. Ad esempio, WhatsApp sta progettando speciali pacchetti di adesivi, suonerie personalizzate e suoni di notifica disponibili solo con l'abbonamento. Il servizio sta anche lavorando a nuove reazioni ai messaggi che renderanno le chat «visivamente più vivaci».

Oltre alle modifiche estetiche, l'abbonamento potrebbe offrire anche funzioni pratiche. Nella versione premium, dovresti essere in grado di appuntare fino a 20 chat - in precedenza erano tre. I riferimenti a queste funzioni provengono da versioni di prova dell'app che non sono ancora state rilasciate.

L'abbonamento rimarrà volontario

Al momento, Meta non prevede alcuna restrizione per gli utenti senza abbonamento. Le funzioni di base del messenger - come inviare messaggi, effettuare chiamate o videochiamate - rimarranno gratuite. «WhatsApp Plus» sbloccherà solo opzioni aggiuntive.

WhatsApp diventerà più colorato.

Fonte: WAbetaInfo

In parallelo, l'azienda starebbe sperimentando anche altri modelli di pagamento. In alcune prove, ad esempio, è apparso un abbonamento che nasconde le pubblicità nella cosiddetta sezione degli aggiornamenti dell'app. Questo dovrebbe dare agli utenti la possibilità di scegliere tra la pubblicità personalizzata e un'alternativa a pagamento. Tuttavia, questa idea potrebbe incontrare delle resistenze nell'UE, in particolare a causa dei requisiti dell'Digital Services Act.

Dovrebbero essere disponibili nuove suonerie tra cui scegliere.

Fonte: WABetaInfo

Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro quali funzioni verranno effettivamente inserite nell'aggiornamento finale dell'app. Non c'è ancora una data d'inizio precisa per l'abbonamento e nemmeno un prezzo.

Immagine di copertina: WABetaInfo

Mi piace questo articolo! A 12 persone piace questo articolo







