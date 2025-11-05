Novità e trend 46 8

WhatsApp funziona finalmente sull'Apple Watch

Dopo più di dieci anni, Meta sta rilasciando una versione nativa di WhatsApp per l'orologio di Cupertino. Questo rende superflue le deviazioni tramite provider di terze parti.

WhatsApp ha lanciato un'app indipendente per l'Apple Watch. Puoi usarla per leggere e comporre messaggi completi, registrare messaggi vocali e visualizzare le chiamate. L'app richiede un Apple Watch Series 4 o più recente con watchOS 10. Secondo Meta, la crittografia end-to-end viene mantenuta anche sull'orologio.

Fino ad ora l'Apple Watch visualizzava solo le notifiche di WhatsApp. Per leggere qualcosa di più dell'anteprima o della risposta, dovevi utilizzare app di terze parti come WatchChat. Queste non funzionano sempre in modo affidabile perché devono riconnettersi ogni volta.

Cosa può fare l'applicazione

L'app nativa di Meta colma quindi una lacuna di lunga data. Si basa sulla versione esistente di Wear OS per gli orologi Android. Meta descrive il lancio come «primo capitolo» e annuncia ulteriori funzioni. L'elenco completo delle caratteristiche della prima versione:

Mi piace questo articolo! A 46 persone piace questo articolo







