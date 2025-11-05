WhatsApp funziona finalmente sull'Apple Watch

Novità e trend
di Michelle Brändle
Dopo più di dieci anni, Meta sta rilasciando una versione nativa di WhatsApp per l'orologio di Cupertino. Questo rende superflue le deviazioni tramite provider di terze parti.
WhatsApp ha lanciato un'app indipendente per l'Apple Watch. Puoi usarla per leggere e comporre messaggi completi, registrare messaggi vocali e visualizzare le chiamate. L'app richiede un Apple Watch Series 4 o più recente con watchOS 10. Secondo Meta, la crittografia end-to-end viene mantenuta anche sull'orologio.
Fino ad ora l'Apple Watch visualizzava solo le notifiche di WhatsApp. Per leggere qualcosa di più dell'anteprima o della risposta, dovevi utilizzare app di terze parti come WatchChat. Queste non funzionano sempre in modo affidabile perché devono riconnettersi ogni volta.
L'app nativa di Meta colma quindi una lacuna di lunga data. Si basa sulla versione esistente di Wear OS per gli orologi Android. Meta descrive il lancio come «primo capitolo» e annuncia ulteriori funzioni. L'elenco completo delle caratteristiche della prima versione:
Il lancio dell'app arriva a più di dieci anni dall'introduzione dell'Apple Watch (2015). Per utilizzarla, devi scaricare l'ultima versione di WhatsApp sul tuo iPhone. Ti verrà poi offerta la versione per l'orologio da installare nell'app dell'orologio. Il gigante dei social media ha rilasciato un'app nativa per iPadOS solo nel maggio 2025.
