Novità e trend 2 0

Vota ora: quale film cult dovrebbe essere il prossimo in IMAX?

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 3.7.2025

Dopo "Interstellar", la nostra serie IMAX sta decollando di nuovo - ma dove ti porterà il viaggio dipende ancora da te! Vota ora e, con un po' di fortuna, potrai vincere i biglietti per la proiezione esclusiva.

« È stato davvero astronomico: il 22 giugno, insieme a Pathé Svizzera e The Ones We Love, abbiamo riportato sul grande schermo Interstellar» di Christopher Nolan. Insieme a te, abbiamo vissuto un momento di cinema senza precedenti.

All'inizio erano previste quattro proiezioni IMAX. Ma poi siete arrivati voi e avete fatto esplodere il continuum spazio-temporale: quattro sono diventate undici (!) proiezioni, quasi 3600 biglietti venduti e un'esperienza cinematografica che ci ha lasciato senza fiato. Un enorme grazie a tutti voi che avete votato, fatto il tifo e guardato il film!

Retroscena La magia di «Interstellar» ritorna in IMAX di Luca Fontana

E siccome non vogliamo rinunciare a questa esperienza cinematografica per molto tempo, la nostra serie IMAX sta continuando. Domenica 21 settembre sarà di nuovo pelle d'oca, popcorn e schermo gigante. Quale film di culto riceverà l'epico upgrade questa volta?

Beh, hai indovinato...

Decidi tu!

Come funziona la votazione?

La votazione ha luogo in tutta la Svizzera e si svolge su due piattaforme:

Direttamente qui (vedi votazione sotto)

Oppure su The Ones We Love (click!)

Le votazioni si svolgeranno in parallelo. Ogni martedì alle 9:00, i risultati provvisori di entrambe le votazioni verranno sommati e aggiornati su The Ones We Love, in modo che tu possa vedere a che punto è il tuo preferito. Tra l'altro, i voti della vecchia votazione sono stati azzerati. Quindi tutto ricomincia da capo.

Ora potresti pensare: «Significa che questa volta posso votare due volte?» Sì, è così. È questo il significato. Almeno dal punto di vista tecnico. È giusto? Non ne ho idea. È una cosa negativa? No, per niente. Perché non si tratta di un referendum con scheda elettorale, ma dei tuoi film preferiti. Si tratta di passione, nostalgia e della domanda su quale film classico meriti un upgrade in IMAX.

Quindi vota ovunque ti venga voglia di votare.

Perciò vota dove ti prudono le dita, o semplicemente dove vuoi. L'importante è che il tuo film preferito sia presente.

Rullo di tamburi... inizia la votazione!

Bene, basta parlare. Ora tocca a te. Vota, discuti o unisciti all'entusiasmo e, soprattutto, aspetta di vivere un'esperienza cinematografica IMAX unica, perché sei tu ad avere l'ultima parola.

Ebbene sì: il film è stato votato.

E sì: è possibile segnare più di un film preferito!

Il secondo grande voto IMAX Quale film vorresti vedere prossimamente in IMAX? 2001: Odissea nello spazio (E) Apollo 13 (E) Dune: Parte prima (E/d/f) Dune: Parte seconda (E/d/f) E.T. - L'Extra Terrestre (E) Incipit (E/d e E/f) Il Cavaliere Oscuro (E) Matrix (E e E/f) C'era una volta a Hollywood (E/d/f) Oppenheimer (E/d/f) Condizioni di partecipazione Partecipa

Per sapere esattamente in quale versione linguistica sarà proiettato il tuo film preferito, ci sono le seguenti abbreviazioni per il voto:

E sta per inglese senza sottotitoli, E/d per inglese con sottotitoli in tedesco, E/f per inglese con sottotitoli in francese e E/d/f per inglese con sottotitoli in tedesco e francese. Se i sottotitoli sono disponibili, vengono adattati automaticamente alla rispettiva regione nazionale - ad esempio sottotitoli in tedesco nella Svizzera tedesca e sottotitoli in francese nella Svizzera francese.

Le votazioni terminano il 20 luglio alle 18:00.

Prevendita & cosa c'è da vincere

Non appena avremo il vincitore e il via libera ufficiale dello studio cinematografico (che potrebbe richiedere qualche giorno dopo la fine delle votazioni), inizierà la prevendita per le proiezioni IMAX in tutti i cinema Pathé aderenti. Naturalmente ti terremo aggiornato qui e su The Ones We Love, ma tutti coloro che hanno partecipato alle votazioni saranno informati via e-mail qualche giorno prima.

E siccome il cinema si gusta meglio in buona compagnia, regaleremo due biglietti per la proiezione vincente in ogni località. Informeremo i vincitori direttamente via e-mail prima dell'inizio della prevendita dei biglietti.

E se il mio film preferito non vince?

Non c'è bisogno di disperarsi. Dopo le votazioni è prima delle votazioni! La prossima proiezione IMAX arriverà sicuramente. Solo che non sappiamo ancora esattamente quando. Il film vincitore di questa votazione non sarà più disponibile per la selezione della prossima volta, ma lo saranno i nuovi (e vecchi) candidati. Se il tuo film è stato sconfitto per poco questa volta, potrebbe trionfare la prossima volta. Quindi non scoraggiarti!

Perché «Il Signore degli Anelli» non è in lizza questa volta?

Molti di voi hanno desiderato un viaggio nella Terra di Mezzo nelle ultime votazioni. In effetti, la trilogia avrebbe avuto buone possibilità di vincere questa volta. Ma: per celebrare il 25° anniversario, Warner Bros. ha bloccato tutte le proiezioni speciali fino al 2026. In concreto, questo significa che al momento non ci è permesso proiettare «Il Signore degli Anelli».

Sì, è un peccato. Ma - e qui arriva il grande ma: potrebbe esserci qualcosa di molto speciale per l'anniversario del 2026. Non c'è ancora nulla di definitivo. Ma immagina: una maratona de Il Signore degli Anelli «» . In IMAX. Tutte e tre le edizioni estese. In un solo giorno. Lo festeggeresti? O per dirla in un altro modo: quanti chili di popcorn ti servirebbero per questo?

Quindi, non preoccuparti, non appena i diritti saranno nuovamente disponibili, riporteremo Frodo, Gandalf e Aragorn sul grande schermo. In qualche modo. Te lo prometto. Ma non adesso. Questo sarà il ritorno del re del fantasy!

Avviso: cos'è "The Ones We Love"?

Gli amanti del cinema riportano i loro film preferiti al cinema sulla piattaforma svizzera The Ones We Love. Scelgono da una selezione esistente o propongono i loro film, che vengono aggiunti al voto su base continuativa. La data e il luogo della proiezione sono fissate, ma solo il film con il maggior numero di voti arriva sul grande schermo. I prezzi dei biglietti corrispondono a quelli dei normali cinema. L'obiettivo è quello di riscoprire il cinema come esperienza comunitaria.

Immagine di copertina: Skabarin, direttore della fotografia | Disegno luci

Mi piace questo articolo! A 2 persone piace questo articolo