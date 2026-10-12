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Volo sulla Luna per tutti: la NASA pubblica foto e dati della missione Artemis 2

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 12.10.2026

Migliaia di registrazioni, tracce audio e dati grezzi rendono il viaggio intorno alla Luna più accessibile che mai per gli interessati. L'archivio dati della missione Artemis 2 è ora liberamente accessibile.

Nell'aprile 2026, dopo oltre 50 anni, la Luna ha ricevuto nuovamente la visita della Terra: quattro persone hanno volato verso il nostro vicino, distante circa 400.000 chilometri, nell'ambito della missione Artemis 2 della NASA, lo hanno circumnavigato e sono atterrate sulla Terra nove giorni dopo il lancio.

Durante la missione, l'equipaggio ha scattato migliaia di foto, che da poco sono state rese pubbliche insieme a numerosi altri dati della missione. Secondo la NASA, tra questi figurano anche 8,5 ore di registrazioni audio dell'equipaggio e delle sue osservazioni.

Con questo archivio puoi intraprendere retrospettivamente il viaggio verso la Luna e farti un'idea delle osservazioni che finora solo poche persone hanno potuto vedere con i propri occhi. La NASA ha preparato alcune impressioni particolari con spiegazioni e registrazioni audio delle comunicazioni dell'equipaggio su questo sito web.

Puoi trovare gli archivi completi dei dati qui. L'aspetto datato del sito web, con le sue denominazioni ingombranti e la moltitudine di link, può scoraggiare, per questo ti consiglio di iniziare con l'Image Viewer basato su browser. Lì puoi sfogliare migliaia di miniature e ottenere rapidamente una panoramica. Inoltre, la selezione può essere raffinata tramite filtri.

Tra le foto si trovano numerose vedute della Terra e della Luna da diverse distanze. Alcune mostrano anche l'interno della capsula spaziale Orion, che ha portato il team di quattro persone dal Nord America alla Luna e ritorno.

Prima la Luna, poi Marte

Dopo l'ultimo allunaggio con equipaggio avvenuto nel 1972, il satellite terrestre è passato in secondo piano per la NASA per decenni. Tuttavia, il programma Apollo ha gettato le basi su cui si fonda ancora oggi l'esplorazione spaziale. Una delle persone dietro questa pietra miliare tecnologica è la pioniera del software Margaret Hamilton, recentemente scomparsa, il cui lavoro viene celebrato dal collega Luca nel suo necrologio.

Con il programma Artemis, la Luna torna ora al centro dell'attenzione. La NASA vuole riportare l'uomo sulla sua superficie e, a lungo termine, stabilire persino un insediamento permanente.

A tal fine, durante Artemis 2 sono stati testati, tra le altre cose, sistemi critici di supporto vitale e dispositivi di protezione dalle radiazioni in condizioni reali. L'equipaggio, guidato dal comandante statunitense Reid Wiseman, si è distinto nettamente dagli equipaggi Apollo del XX secolo: con Victor Glover e Christina Koch hanno volato verso la Luna per la prima volta un afroamericano e una donna, oltre al canadese Jeremy Hansen, il primo non americano.

Il prossimo allunaggio è previsto per l'inizio del 2028 con Artemis 4. L'insediamento lunare a cui si mira successivamente dovrebbe essere in grado di autosostenersi parzialmente, trasformando ad esempio il ghiaccio presente sulla Luna in acqua potabile, ossigeno e carburante a idrogeno. Per raggiungere questo obiettivo, l'agenzia collabora con partner internazionali, come l'Agenzia Spaziale Europea (ESA). A lungo termine, la Luna servirà come banco di prova e base di partenza per voli con equipaggio verso Marte.

Immagine di copertina: NASA

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