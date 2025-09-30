Vinci un soggiorno al Rocksresort Laax per quattro persone

Concorso
Partecipa al concorso e vinci un soggiorno al Rocksresort Laax.
Mettiamo in palio un buono per 2 notti in un appartamento per famiglie al Rocksresort Laax per quattro persone.
Il buono comprende la prima colazione presso l'Hotel Ristorante Camino e un piccolo omaggio. Come membro di «Responsible Hotels of Switzerland», il Rocksresort offre aria fresca di montagna, buon cibo e design moderno in un'atmosfera rilassata.
Appartamenti moderni costruiti con materiali regionali e un design semplice ti aspettano proprio accanto alla stazione a valle di Laax. In loco trovi ristoranti, bar, negozi, un parco per il freestyle e tante opportunità per per fare sport o goderti un momento di relax. Nel resort non circolano auto, rendendolo perfetto per famiglie o piccoli gruppi.
Il concorso è organizzato in collaborazione con «Responsible Hotels of Switzerland», una cooperazione di hotel indipendenti che utilizzano consapevolmente le risorse, mantenendo il proprio carattere distintivo. L'obiettivo è vivere la sostenibilità e creare luoghi che portino gioia anche alle generazioni future.
Puoi partecipare qui entro il 31 ottobre 2025:
Per partecipare devi accedere con il tuo conto cliente. I vincitori saranno informati tramite mail.
Il premio non è trasferibile. Non è possibile la rivendita o il pagamento in contanti. Sono escluse le vie legali.
