Novità e trend 0 0

Vinci un soggiorno al Rocksresort Laax per quattro persone

Elias Koller Traduzione: Leandra Amato 1.10.2025

Mettiamo in palio un buono per 2 notti in un appartamento per famiglie al Rocksresort Laax per quattro persone.

Il buono comprende la prima colazione presso l'Hotel Ristorante Camino e un piccolo omaggio. Come membro di «Responsible Hotels of Switzerland», il Rocksresort offre aria fresca di montagna, buon cibo e design moderno in un'atmosfera rilassata.

Il Rocksresort Laax

Appartamenti moderni costruiti con materiali regionali e un design semplice ti aspettano proprio accanto alla stazione a valle di Laax. In loco trovi ristoranti, bar, negozi, un parco per il freestyle e tante opportunità per per fare sport o goderti un momento di relax. Nel resort non circolano auto, rendendolo perfetto per famiglie o piccoli gruppi.

Cooperazione sostenibile

Il concorso è organizzato in collaborazione con «Responsible Hotels of Switzerland», una cooperazione di hotel indipendenti che utilizzano consapevolmente le risorse, mantenendo il proprio carattere distintivo. L'obiettivo è vivere la sostenibilità e creare luoghi che portino gioia anche alle generazioni future.

Il tuo premio a colpo d'occhio

2 notti in un appartamento familiare al Rocksresort Laax

Spazio per un massimo di 4 persone

Biancheria da letto e pulizia finale

Prima colazione all'Hotel Ristorante Camino

Un piccolo regalo

Puoi partecipare qui entro il 31 ottobre 2025:

Concorso Partecipa al concorso e vinci un soggiorno al Rocksresort Laax. Condizioni di partecipazione Partecipa

Per partecipare devi accedere con il tuo conto cliente. I vincitori saranno informati tramite mail.

Il premio non è trasferibile. Non è possibile la rivendita o il pagamento in contanti. Sono escluse le vie legali.

Mi piace questo articolo! Questo articolo non piace ancora a nessuno.







