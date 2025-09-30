Novità e trend
Vinci un soggiorno al Rocksresort Laax per quattro persone

Elias Koller
1.10.2025
Traduzione: Leandra Amato

Mettiamo in palio un buono per 2 notti in un appartamento per famiglie al Rocksresort Laax per quattro persone.

Il buono comprende la prima colazione presso l'Hotel Ristorante Camino e un piccolo omaggio. Come membro di «Responsible Hotels of Switzerland», il Rocksresort offre aria fresca di montagna, buon cibo e design moderno in un'atmosfera rilassata.

Il Rocksresort Laax

Appartamenti moderni costruiti con materiali regionali e un design semplice ti aspettano proprio accanto alla stazione a valle di Laax. In loco trovi ristoranti, bar, negozi, un parco per il freestyle e tante opportunità per per fare sport o goderti un momento di relax. Nel resort non circolano auto, rendendolo perfetto per famiglie o piccoli gruppi.

Cooperazione sostenibile

Il concorso è organizzato in collaborazione con «Responsible Hotels of Switzerland», una cooperazione di hotel indipendenti che utilizzano consapevolmente le risorse, mantenendo il proprio carattere distintivo. L'obiettivo è vivere la sostenibilità e creare luoghi che portino gioia anche alle generazioni future.

Il tuo premio a colpo d'occhio

  • 2 notti in un appartamento familiare al Rocksresort Laax
  • Spazio per un massimo di 4 persone
  • Biancheria da letto e pulizia finale
  • Prima colazione all'Hotel Ristorante Camino
  • Un piccolo regalo

Puoi partecipare qui entro il 31 ottobre 2025:

Per partecipare devi accedere con il tuo conto cliente. I vincitori saranno informati tramite mail.

Il premio non è trasferibile. Non è possibile la rivendita o il pagamento in contanti. Sono escluse le vie legali.

Questo articolo non piace ancora a nessuno.

User Avatar
User Avatar
Elias Koller
Junior Copywriter
Elias.Koller@digitecgalaxus.ch

Probabilmente è l'unica persona che mangia l'hummus a cucchiaiate come se fosse uno yogurt. Scrive sceneggiature di cortometraggi nel tempo libero e spesso si sente come se fosse nel film sbagliato. Soprattutto quando la sua nemesi, la dichiarazione dei redditi, gli si para davanti ancora una volta. 

